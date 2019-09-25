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 Экономика
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Все про:ГОК (25) рента (11)

 Изменение ренты на добычу руды должно стать частью комплексной налоговой реформы, - эксперт

Повышение ренты на добычу железной руды целесообразно обсуждать в рамках комплексной налоговой реформы в Украине, анонсированной премьером Алексеем Гончаруком и запланированной на I кв. 2020 г.

Такое мнение выразил партнер компании PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник, выступая на заседании рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды в комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.

Он уточнил, что налоговая реформа предусматривает внедрение положений в соответствии с планом BEPS (международная инициатива по противодействию уклонению от уплаты налогов), к которому присоединилась Украина.

В рамках BEPS нагрузка на бизнес возрастает – поскольку, к примеру, предусматривается изъятие курсовых разниц из налоговых расходов, а также другие новации. В связи с этим изменение подходов к начислению ренты за добычу железной руды в Украине необходимо рассматривать системно, без отрыва от планируемой налоговой реформы.

М.Дудник отметил, что уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). В то время как в Австралии – 3,5%, в Китае – 1-6%, в Казахстане – 2,8%, в РФ – 4,8%, в ЮАР – 0,5%.

Как известно, законопроект №1210, внесенный депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3150351
 
 
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Все це дурня, написане в статті. Рента розраховується не тому, що в Африці вона так, а залежить від схеми виробництва, ринку, стратегічності сировини і т.д. Взагалі, може бути мінусовою. Хто там - автор - не показуй, який ти неосвічений дурко з команди Зе.
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А яка рентав США чи в ФРН? А то читаєш сотні публікацій проплачених експертів і прямо сльози навертаються від жалю за бідних українських долярових мільярдерів. НЕвже ім, щоб звести кінці з кінцями, доведеться продати свої халупини в Лондоні . кожна вартістю в сотнімільйонів баксів?
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Звідки оці дурні відомості, які ти тут насрав?
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Чому обіцяли прозорі конкурси на посади відповідно до «розуму, освіти, таланту і совісті», а при владі знову куми, бізнес-партнери, дружбани та родичі? Бо вони, безперечно, талановитіші й розумніші за інших?

Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?

Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?

Чому обіцяли доступну ******* медицину, а новий міністр охорони здоров'я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?

Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?

Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
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Він пожартував. Все життя на сцені брехав - тепер бреше на посту президента. Пфф.
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Хватит что на газ обрезали ренту,теперь местные громады остались без необходимых денег,а кто-то стал очередным миллионером..
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ну никак нувориши не хотят поделиться...
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Товарищу ахмэдову и товарищу новинскому посвящается.....
Зміна ренти на видобуток руди має стати частиною комплексної податкової реформи, - експерт - Цензор.НЕТ 6258
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