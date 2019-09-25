 Изменение ренты на добычу руды должно стать частью комплексной налоговой реформы, - эксперт

Такое мнение выразил партнер компании PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник, выступая на заседании рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды в комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.



Он уточнил, что налоговая реформа предусматривает внедрение положений в соответствии с планом BEPS (международная инициатива по противодействию уклонению от уплаты налогов), к которому присоединилась Украина.



В рамках BEPS нагрузка на бизнес возрастает – поскольку, к примеру, предусматривается изъятие курсовых разниц из налоговых расходов, а также другие новации. В связи с этим изменение подходов к начислению ренты за добычу железной руды в Украине необходимо рассматривать системно, без отрыва от планируемой налоговой реформы.



М.Дудник отметил, что уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). В то время как в Австралии – 3,5%, в Китае – 1-6%, в Казахстане – 2,8%, в РФ – 4,8%, в ЮАР – 0,5%.



Как известно, законопроект №1210, внесенный депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.