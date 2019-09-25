Такое мнение выразил партнер компании PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник, выступая на заседании рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды в комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.
Он уточнил, что налоговая реформа предусматривает внедрение положений в соответствии с планом BEPS (международная инициатива по противодействию уклонению от уплаты налогов), к которому присоединилась Украина.
В рамках BEPS нагрузка на бизнес возрастает – поскольку, к примеру, предусматривается изъятие курсовых разниц из налоговых расходов, а также другие новации. В связи с этим изменение подходов к начислению ренты за добычу железной руды в Украине необходимо рассматривать системно, без отрыва от планируемой налоговой реформы.
М.Дудник отметил, что уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). В то время как в Австралии – 3,5%, в Китае – 1-6%, в Казахстане – 2,8%, в РФ – 4,8%, в ЮАР – 0,5%.
Как известно, законопроект №1210, внесенный депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.
Изменение ренты на добычу руды должно стать частью комплексной налоговой реформы, - эксперт
Повышение ренты на добычу железной руды целесообразно обсуждать в рамках комплексной налоговой реформы в Украине, анонсированной премьером Алексеем Гончаруком и запланированной на I кв. 2020 г.
Такое мнение выразил партнер компании PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник, выступая на заседании рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды в комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.
Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?
Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?
Чому обіцяли доступну ******* медицину, а новий міністр охорони здоров'я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?
Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?
Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
Заместителями министра обороны могут стать директор по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" Алексей Марценюк и директор благотворительной организации "Стратком УА" (Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine) Алина Фролова.
Об этом свидетельствуют поданные ими электронные декларации за 2018 год в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150349