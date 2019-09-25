EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  3950  33
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4360) Донецк (6048)

 В оккупированном Донецке эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов РФ

В оккупированном Донецке проводится эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складам боеприпасов в оккупированном Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Остров".

Как сообщалось, в среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов. Оккупационные власти длительное время не называли причины чрезвычайной ситуации, а, в конце концов, заявили, что пожар возник, якобы, из-за обстрела со стороны ВСУ. Показательно, что до начала взрывов боеприпасов никаких сообщений об обстрелах данного района не поступало.

"Официальная" пропаганда, так и не признав факта пожара именно в воинской части НВФ "ДНР", озвучила версию, что, якобы, "из-за обстрелов пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения", - говорится в сообщении т.н. МЧС "ДНР"

Для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3150350
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сказали, что это алюминиевые профили взрываются.
 показать весь комментарий
 
 
)) только не ОПЯТЬ к нам! На восток, плиз). На Ростов, то есть, как минимум.
 показать весь комментарий
 
Волонтёры подтвердили , что это сработали донецкие патриоты .
 показать весь комментарий
 
Когда ссыкло за наш счет начнет восстановительные работы? Там же "наши люди" в конце то концов!!! И вообще, каждому свободолюбивому "повстанцу" раздать по 200 гектар земли с компенсацией за угнетения крававой хунты, вон уже закон скоро примут...
 показать весь комментарий
 
 
Точно, про УБД забыл... вот я клятый порохобот...
 показать весь комментарий
 
 
Посчитайте лучше, сколько складов с боеприпасами взорвали на Украине? или забыли?
 показать весь комментарий
 
Склоько из них посреди города - миллионника?
 показать весь комментарий
 
 
Маруся а разве Донецк не НА Украине?

По меньшей мере НА восточной Украине по версии русскоязычной Википедии.
А Гугл выдает просто : город НА Украине.
 показать весь комментарий
 
 
козломордая,запомни-"в",а не "на",еще проще-иди найух
 показать весь комментарий
 
Взрыв сероводорода ( опасный газ ****)
 показать весь комментарий
 
 
ТАК!!! Евакуюйте, і відразу на Урал! Нехай піз.дують туди, звідки їх немиті діди та бабки приїхали, до Тайги.
 показать весь комментарий
 
 
"из-за обстрелов пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ".
 показать весь комментарий
 
Горіла база палала,а Хутін Пуйло,Ла Ла Ла))
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, местные жители из соседних домов, которые по идее, должны были бы слышать "обстрелы ВСУ" и возможно даже прятаться от них в бомбоубежища, схавали эту дезу об обстрелах? )))
 показать весь комментарий
 
- Куме, а ви чули шо москалі у космос полетіли ?
- Шо усі ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх