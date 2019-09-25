 Повышение зарплат учителей в следующем году пока не планируется, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "BBC News Україна" сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

Отвечая на вопрос, на какой уровень зарплат могут ожидать учителя со следующего года, учитывая этот проект бюджета, Новосад сказала: "Буду откровенной - в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция, это средства на заработную плату, осталась на уровне этого года, плюс индексация".

По словам Новосад, министерство настроено выполнять нормы закона об образовании. В законе отмечается, что к 2023 году заработная плата должна составлять четыре минимальных прожиточных минимума (прожиточный минимум сейчас - 1936 грн. - Ред.).

"К этому мы должны идти. Мы должны в ближайшее время показать обществу, как мы будем это делать. Конечно, тот уровень заработных плат, особенно у воспитателей, мастеров производственного обучения, является недопустимым", - подчеркнула министр.

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