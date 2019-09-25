EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1689  107
Все про:зарплата (1904) Минобразования (1120) учитель (294) Новосад (11)

 Повышение зарплат учителей в следующем году пока не планируется, - Новосад

В проекте бюджета на следующий год средства на заработную плату учителей остались на уровне этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "BBC News Україна" сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

Отвечая на вопрос, на какой уровень зарплат могут ожидать учителя со следующего года, учитывая этот проект бюджета, Новосад сказала: "Буду откровенной - в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция, это средства на заработную плату, осталась на уровне этого года, плюс индексация".

По словам Новосад, министерство настроено выполнять нормы закона об образовании. В законе отмечается, что к 2023 году заработная плата должна составлять четыре минимальных прожиточных минимума (прожиточный минимум сейчас - 1936 грн. - Ред.).

"К этому мы должны идти. Мы должны в ближайшее время показать обществу, как мы будем это делать. Конечно, тот уровень заработных плат, особенно у воспитателей, мастеров производственного обучения, является недопустимым", - подчеркнула министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для повышения зарплат педагогам с января 2020 необходимо почти 45 млрд грн, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3150346
 
 
 Топ комментарии
 
когда физрук, голосовавший за ЗекоМанду, получил свои 4000 баксов зарплаты..
Повышение зарплат учителей в следующем году пока не планируется, - Новосад - Цензор.НЕТ 913
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Сподіваюсь, шановні вчителі, що вас зігріє думка про те, що це зробив не Порошенко!
Ви ж хотіли "аби не Порошенко"? Ось, не Порошенко
ви зробили це разом
 показать весь комментарий
 
Наконец то дошло, за какой .......... ее добавлять. Посмотри сайт и можно убедится, чему долб.........ов они научили.
 показать весь комментарий
 
Где обещанные четыре косаря баков в месяц? Да уж. Зелики ворочать мешки точно не будут.
 показать весь комментарий
 
Каких баков? Евро. Хотел зажать 10% для зебилов, ирод
 показать весь комментарий
 
Зебіли, а ви таки зробили себе разом.
 показать весь комментарий
 
лишилось тільки цим тупим істотам ціну на газ взимку підняти!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх