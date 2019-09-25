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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (843) НАТО (6459) Ийдярто (6)

 Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что официальный Будапешт не будет идти на компромисс с Киевом относительно применения украинского закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств, поскольку украинские власти должны в сотрудничестве с венгерским меньшинством урегулировать языковой вопрос.

Об этом посол сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили, не считает ли он компромиссом тот факт, что Верховная Рада уже отложила имплементацию языковой статьи в законе об образовании и в этой связи готова ли Венгрия отказаться от блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО.

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"Я должен сделать определенное замечание по этому поводу, потому что вы полностью правы, что в разных законодательных актах эта седьмая статья была отсрочена, но в рекомендациях Венецианской комиссии содержится очень важная дополнительная рекомендация, что украинские власти должны сделать эту отсрочку для того, чтобы начать переговоры с представителями меньшинства для поиска решения относительно лучшего закона", - подчеркнул Ийдярто.

При этом посол заявил, что Венецианская комиссия не делала никаких одобрений закона, а заявила, что в нем есть проблемы, которые "должны быть исправлены благодаря взаимодействию и общению с представителями меньшинства". В этой связи дипломат отметил, что украинские власти именно с венгерским меньшинством должны найти возможность урегулирования этого вопроса.

"Мы не хотим, чтобы Будапешт и Киев шли на компромисс, поскольку наиболее важным вопросом относительно закона является вопрос меньшинства. Именно поэтому, если они могут добиться компромисса с министерством образования, это будет хорошо для нас", - подчеркнул Ийдярто.

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Отдельно он отметил, что сегодня в Нью-Йорке должна состояться встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто.

Посол надеется, что на этой встрече будет намечен план дальнейших шагов на межправительственном уровне по данному вопросу.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Источник: https://censor.net.ua/n3150345
 
   
 Топ комментарии
 
Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

И не надо. Все равно Украине не видать ни ЕС, ни НАТО как минимум еще лет 20. А мадьяры в Закарпатье пусть учат украинский язык и чувствуют себя украинцами, а кто не хочет пусть валит в Венгрию
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Авот и кацапы подтянулися
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Не пойдет на компромис,пойдет нах*й. В чем проблема?
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Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

И не надо. Все равно Украине не видать ни ЕС, ни НАТО как минимум еще лет 20. А мадьяры в Закарпатье пусть учат украинский язык и чувствуют себя украинцами, а кто не хочет пусть валит в Венгрию
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Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 8505
Як всіх дістала всю Європу ця уральска шобла, що влізла по доазволу Україну влізла в Європу.
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Невже Угорщіна планує напад на Україну?
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Це не компроміс. Такий компроміс Україні точно не потрібен. А ось зеленим - швидше за все він на руку. Закарпатський виборець, який ні слова не знає українською, вивчити напам'ять 10 букв - З Е Л Е Н С Ь К И Й. Щоб пам'ятати, за кого галочку ставити.
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Так хай іде на йух, якщо не хоче на компроміс, нацистські опариші.
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Потрібно відмінити той недолугий дискримінаційний мовний закон.
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в венгрии отменить? и сделать государственным украинский или румунский...
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Кем могут работать те, кто не знает государственный язык ???
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Не пойдет на компромис,пойдет нах*й. В чем проблема?
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Можно ассимилировать маломолдаван с землей
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Компромис очень простой, рубаем всех верблюдов с сигаретами и поднимаем на них цены по уровню ЕС. Цыгане разбегаются в свой улусостан обратно
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Венгри, зі своїми вимогами , хай йдуть в дупло на північ !😈
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мадьяры ассоциируют себя с оккупантами....единственно правильное и простое решение вопроса - всех мадяров в венгрию, на родину и компромиссы не будут нужны.
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Нет, это Киев не пойдёт на компромиссы с Будапештом, хотя, конечно, привычку зелёной команды задавать национальные интересы Украины всем и всякому учитывать нужно.
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Мадьяры -работящий народ.И препятствовать им не стоит.Все капризы наших мадьяр удовлетворить за угорский счёт.Ничего не запрещать,кроме гос должностей ,но опять же негласно.Я бы больше на польское посольство свой минирный протест направил.В этом году 130 пострадавших в Польше украинцев от рук неразумных Поляков.Надо это разнести по всем площадкам ЕС.Няхай шавелються.Усмиряють своих бесноватых.
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накуй компромис..единственный компромис -Украина в НАТО с венгерскими подельниками куйла ,всириятами, некуй связыватся...Аналогия-Украина не пойдет на компромис с венгерскими подельниками рашиста до тех пор ,пока не будет в НАТО и венгры в этом вопросе не примут самое активное участие...пнх...
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Господи, какие тупые эти правители... Да возьмите посилите там украинцев, и дело с концом.
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Ще велике питання,кого більше, чи агентів угорщини чи усраіля з подвійним ггомадянством ! Яке заборонене конституцією України !😈
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остается запастись салом и наблюдать когда же угрия станет неотъемлемой частью богатой и процветающей украины
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Значит надо сажать. Лишать гражданства Украины и сажать, за незаконное нахождение на нашей территории. На червончик сажать с конфискацией всего имущества. А после отсидки депортировать в вЯликую ХУ..нгарию.
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вот жеж блин гамно унылое, зачем оно брешит? и так понятно что причина не в каком притеснение каких -то венгров, де эти венгры я их вообще уже не один десяток лет сколько живу в Украине с рождения не видела не одного, не то что притесняемого а вообще
кому они надо тут венгерские школы если венгров нет, а почему мы притесняем африканцев например? у нас есть хоть одна африканская школа? потому что людей негроидной расы я видела, вот меня больше интересует с ними всё в порядке насчёт притеснения или как
это же просто нелепо, сегодян уже вторая тема про эту проститутку с его заявлениями, он же не скажет- да, я продажная мразь! мне платят я и работаю ртом
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