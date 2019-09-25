 Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

Об этом посол сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили, не считает ли он компромиссом тот факт, что Верховная Рада уже отложила имплементацию языковой статьи в законе об образовании и в этой связи готова ли Венгрия отказаться от блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО.

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"Я должен сделать определенное замечание по этому поводу, потому что вы полностью правы, что в разных законодательных актах эта седьмая статья была отсрочена, но в рекомендациях Венецианской комиссии содержится очень важная дополнительная рекомендация, что украинские власти должны сделать эту отсрочку для того, чтобы начать переговоры с представителями меньшинства для поиска решения относительно лучшего закона", - подчеркнул Ийдярто.

При этом посол заявил, что Венецианская комиссия не делала никаких одобрений закона, а заявила, что в нем есть проблемы, которые "должны быть исправлены благодаря взаимодействию и общению с представителями меньшинства". В этой связи дипломат отметил, что украинские власти именно с венгерским меньшинством должны найти возможность урегулирования этого вопроса.

"Мы не хотим, чтобы Будапешт и Киев шли на компромисс, поскольку наиболее важным вопросом относительно закона является вопрос меньшинства. Именно поэтому, если они могут добиться компромисса с министерством образования, это будет хорошо для нас", - подчеркнул Ийдярто.

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Отдельно он отметил, что сегодня в Нью-Йорке должна состояться встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто.

Посол надеется, что на этой встрече будет намечен план дальнейших шагов на межправительственном уровне по данному вопросу.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.