 Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

Об этом посол сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, его спросили, не считает ли он компромиссом тот факт, что Верховная Рада уже отложила имплементацию языковой статьи в законе об образовании и в этой связи готова ли Венгрия отказаться от блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО.
"Я должен сделать определенное замечание по этому поводу, потому что вы полностью правы, что в разных законодательных актах эта седьмая статья была отсрочена, но в рекомендациях Венецианской комиссии содержится очень важная дополнительная рекомендация, что украинские власти должны сделать эту отсрочку для того, чтобы начать переговоры с представителями меньшинства для поиска решения относительно лучшего закона", - подчеркнул Ийдярто.
При этом посол заявил, что Венецианская комиссия не делала никаких одобрений закона, а заявила, что в нем есть проблемы, которые "должны быть исправлены благодаря взаимодействию и общению с представителями меньшинства". В этой связи дипломат отметил, что украинские власти именно с венгерским меньшинством должны найти возможность урегулирования этого вопроса.
"Мы не хотим, чтобы Будапешт и Киев шли на компромисс, поскольку наиболее важным вопросом относительно закона является вопрос меньшинства. Именно поэтому, если они могут добиться компромисса с министерством образования, это будет хорошо для нас", - подчеркнул Ийдярто.
Отдельно он отметил, что сегодня в Нью-Йорке должна состояться встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто.
Посол надеется, что на этой встрече будет намечен план дальнейших шагов на межправительственном уровне по данному вопросу.
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
И не надо. Все равно Украине не видать ни ЕС, ни НАТО как минимум еще лет 20. А мадьяры в Закарпатье пусть учат украинский язык и чувствуют себя украинцами, а кто не хочет пусть валит в Венгрию
Як всіх дістала всю Європу ця уральска шобла, що влізла по доазволу Україну влізла в Європу.
кому они надо тут венгерские школы если венгров нет, а почему мы притесняем африканцев например? у нас есть хоть одна африканская школа? потому что людей негроидной расы я видела, вот меня больше интересует с ними всё в порядке насчёт притеснения или как
это же просто нелепо, сегодян уже вторая тема про эту проститутку с его заявлениями, он же не скажет- да, я продажная мразь! мне платят я и работаю ртом