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 Экономика, Общество
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Все про:таможня (1480) Нефьодов (108) Prozorro (97)

 Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов "Прозорро. Продажи".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов.

"Мое задание теперь уже – это дополнить систему (электронных аукционов. - Ред.), в том числе "Прозорро. Продажи", дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на "Прозорро. Продажи", - сказал он.

Кроме того, Нефьодов сообщил, что со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада усовершенствовала "ProZorro", приняв новую редакция закона о публичных закупках

Как сообщалось, 9 сентября 2019 года Глава государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения "узких" мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года. Кроме того, Нефьодов заявил, что рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября.

19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Справка. Госпредприятие "Прозорро. Продажи" было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. За 2,5 года с помощью электронных аукционов "Прозорро. Продажи" государство заработало более 20 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3150341
 
   
 Топ комментарии
 
Вау! Тут есть некие проблемы) Но в целом Макс жги! На конфискате упырей живёт, как на жабе бородавок! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2068
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Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro

Правильно. Даёшь оружие и наркотики!
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И конфискат от торговли людьми, пжалста! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2596
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Вау! Тут есть некие проблемы) Но в целом Макс жги! На конфискате упырей живёт, как на жабе бородавок! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2068
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ДонУкр

@MatrixArktika78


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@zel_prezident

Долго начинаем, бурштын не перекрыли где аваков? Таможня дает добро контробанде, где нефедов? лес рубят, откаты, коррупция где рябошапка где баканов?, все как было так и есть, ждем перемен
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когда у вас возникают подобные вопросы, помните - вам ничего не должны. Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7853
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Все по 20 гривен? И даже вот этот ламборджини по 20 гривен? Дайте пожалуйста чашечку кофе! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7060
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Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro

Правильно. Даёшь оружие и наркотики!
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И конфискат от торговли людьми, пжалста! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2596
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Якщо усі цигарки через аукціон, їх знову скуплять і повезуть за кордон.
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Нефьедов, где 15 лярдов ежемесячно, если контробанду перекрыли в разы, а на котробанде в год гос теряло от 200 до 300 лярдов?
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я не совсем в этих терминах, конечно, но вообще есть такое понятие как "конфискат"? если я правильно понимаю, весь товар, остановленный на границе, как в пунктах пропуска, так и на "зеленке", ждет оплаты таможенных пошлин и сборов на складах временного хранения? а если таковых нет, то возвращается в страну прибытия?
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смотря в какой стране.я слышал кое-где давят бульдозерами...
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