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 Политика Украины, Общество
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Все про:школа (1910) Слуга народа (320) Бужанский (3)

 "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский эмоционально отреагировал на отсутствие люков на территории школы на его избирательном округе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам депутата, он "провел незабываемые 4 часа общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу", но "в первую очередь его интересовали школы и больницы".

"Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Так себе лотерея, сколько из тысячи детей рискует сломать себе ноги каждый день. Цена одного люка- 500 гривен ... Спрашиваю - а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - пересказывает диалог с директором школы депутат.

Бужанский заявил, что "если не хватит на люки", то купит их сам.

"Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол#оебы. Инфантильные, причем. Мне не пох#р, что их дети могут сломать ноги, им пох#р", - заявил депутат.

Бужанский отметил, что расскажет им всю правду "как официальное лицо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навешивание ярлыков требует дискуссии, но не в этом случае, - Яременко поддержал заявление "Слуги народа" по поводу конфликта Бужанского и журналистки Духнич

Позже депутат на своей странице в сети Facebook извинился, написав, что "перегнул с эпитетами" и был неправ.

"Но давайте разберемся. У вас 20 открытых люков вокруг школы – а сколько заявок городскому депутату? Поднимите руку, кто лично писал или подписи собирал? Ноль? Та вы шо? ... окей, лень было писать. А что там насчет "горячей линии мэра" хотя бы. Поднимите руку – кто звонил и когда по люкам? Три, пять человек? Ноль? Та вы шо?", - рассказал Бужанский.

Нардеп отметил, что "может все бросить"  и попытаться за эти пять дней заняться работой городского депутата: "Которого вы даже не знаете и не знаете его приемных дней, часов и телефонов. Вы его выбрали но не удосужились познакомиться за 4 года (что является очередным признаком странного поведения). Но проблема в том, что и бюджет расписан, и бюрократия, и еще куча причин. Ну, выгрызу, допустим. Заменят дай бог к зиме. А учебный год уже начался. Крышки должны стоять вчера. А ноги ваши детишки поломают уже завтра (не дай бог). Улавливаете, о чем я?".

"Простите за "долбо#бов", неправ однозначно. Ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%. И да, директора вчера пошли писать заявки на ремонты и тд. Только это я их заставил, а не вы. Почему-то", - подытожил депутат.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил".

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Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы: нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра 01
Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы: нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150338
 
 
 Топ комментарии
 
бужанский о своих избирателях.. "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из столичных школ - Цензор.НЕТ 2241
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Т.е. проблема не в том что люки воруют а в том что родители не покупают новые.
Ай маладца.
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Прав на 100%, извиняться не надо. Родители сидят и жду кто за них все сделает. Типа, я же бюлетень кинул, что вы ещё от нас хотите?
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Не знаю кто такой Бужанский, но когда вижу его фейс и особенно читаю фуфел, который он пишет, то только одна эмоция доминирует - взять киянку с резиновым молотом и бить наотмашь эту самодовольную примитивную харю. Бить до тех пора пока с этой истерички в мужском обличье не повылазит все дерьмо, вся грязь, все маты перематы, истерики и сопли все то что унижает Мужчину и делает из него капризную особь мужского пола. .
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цей бужанський - махровий антімайдановець, українофоб та латентний зрадник.
Креатура "дніпровської бабусі"
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Правильно, с зелохами только так обращаться надо.
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-дороги хёувые ? водители долбо#бы - не могут скинутся по 500 грн.и отремонтировать !
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Очередной долб№**, высказался. Проблема не в том, что у родителей нет денег на люки, а в том что в государстве сейчас нет людей которые могут системно решать возникающие проблемы. Отсутствие люков говорит именно об этом. Люки - ответственность не школы а местных районных властей, и депутата долбня.
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Мастерство заголовка... Я уж подумал, что это он своим родителям хотел сказать. Но надо отдать им должное, ибо глядя на их сына я таки думаю, что был недалеко от истины.
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