 Бужанский об отсутствии люков на территории школы в Днепре: Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы, их дети могут сломать ноги

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам депутата, он "провел незабываемые 4 часа общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу", но "в первую очередь его интересовали школы и больницы".

"Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Так себе лотерея, сколько из тысячи детей рискует сломать себе ноги каждый день. Цена одного люка- 500 гривен ... Спрашиваю - а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - пересказывает диалог с директором школы депутат.

Бужанский заявил, что "если не хватит на люки", то купит их сам.

"Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол#оебы. Инфантильные, причем. Мне не пох#р, что их дети могут сломать ноги, им пох#р", - заявил депутат.

Бужанский отметил, что расскажет им всю правду "как официальное лицо".

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Позже депутат на своей странице в сети Facebook извинился, написав, что "перегнул с эпитетами" и был неправ.

"Но давайте разберемся. У вас 20 открытых люков вокруг школы – а сколько заявок городскому депутату? Поднимите руку, кто лично писал или подписи собирал? Ноль? Та вы шо? ... окей, лень было писать. А что там насчет "горячей линии мэра" хотя бы. Поднимите руку – кто звонил и когда по люкам? Три, пять человек? Ноль? Та вы шо?", - рассказал Бужанский.

Нардеп отметил, что "может все бросить" и попытаться за эти пять дней заняться работой городского депутата: "Которого вы даже не знаете и не знаете его приемных дней, часов и телефонов. Вы его выбрали но не удосужились познакомиться за 4 года (что является очередным признаком странного поведения). Но проблема в том, что и бюджет расписан, и бюрократия, и еще куча причин. Ну, выгрызу, допустим. Заменят дай бог к зиме. А учебный год уже начался. Крышки должны стоять вчера. А ноги ваши детишки поломают уже завтра (не дай бог). Улавливаете, о чем я?".

"Простите за "долбо#бов", неправ однозначно. Ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%. И да, директора вчера пошли писать заявки на ремонты и тд. Только это я их заставил, а не вы. Почему-то", - подытожил депутат.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил".

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