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 Политика Украины, Общество
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Все про:школа (1910) Слуга народа (320) Бужанский (3)

 Бужанский об отсутствии люков на территории школы в Днепре: Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы, их дети могут сломать ноги

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский эмоционально отреагировал на отсутствие люков на территории школы на его избирательном округе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам депутата, он "провел незабываемые 4 часа общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу", но "в первую очередь его интересовали школы и больницы".

"Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Так себе лотерея, сколько из тысячи детей рискует сломать себе ноги каждый день. Цена одного люка- 500 гривен ... Спрашиваю - а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - пересказывает диалог с директором школы депутат.

Бужанский заявил, что "если не хватит на люки", то купит их сам.

"Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол#оебы. Инфантильные, причем. Мне не пох#р, что их дети могут сломать ноги, им пох#р", - заявил депутат.

Бужанский отметил, что расскажет им всю правду "как официальное лицо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навешивание ярлыков требует дискуссии, но не в этом случае, - Яременко поддержал заявление "Слуги народа" по поводу конфликта Бужанского и журналистки Духнич

Позже депутат на своей странице в сети Facebook извинился, написав, что "перегнул с эпитетами" и был неправ.

"Но давайте разберемся. У вас 20 открытых люков вокруг школы – а сколько заявок городскому депутату? Поднимите руку, кто лично писал или подписи собирал? Ноль? Та вы шо? ... окей, лень было писать. А что там насчет "горячей линии мэра" хотя бы. Поднимите руку – кто звонил и когда по люкам? Три, пять человек? Ноль? Та вы шо?", - рассказал Бужанский.

Нардеп отметил, что "может все бросить"  и попытаться за эти пять дней заняться работой городского депутата: "Которого вы даже не знаете и не знаете его приемных дней, часов и телефонов. Вы его выбрали но не удосужились познакомиться за 4 года (что является очередным признаком странного поведения). Но проблема в том, что и бюджет расписан, и бюрократия, и еще куча причин. Ну, выгрызу, допустим. Заменят дай бог к зиме. А учебный год уже начался. Крышки должны стоять вчера. А ноги ваши детишки поломают уже завтра (не дай бог). Улавливаете, о чем я?".

"Простите за "долбо#бов", неправ однозначно. Ловите "инфантилов" тогда. Вот это уже 100%. И да, директора вчера пошли писать заявки на ремонты и тд. Только это я их заставил, а не вы. Почему-то", - подытожил депутат.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избранный депутатом от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Бужанский об отсутствии люков на территории школы в Днепре: Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы, их дети могут сломать ноги 01
Бужанский об отсутствии люков на территории школы в Днепре: Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы, их дети могут сломать ноги 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150338
 
 
 Топ комментарии
 
бужанский о своих избирателях.. "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из столичных школ - Цензор.НЕТ 2241
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Т.е. проблема не в том что люки воруют а в том что родители не покупают новые.
Ай маладца.
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Пусть этот депутат от слуги нарида скажет это своим родителям "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из столичных школ - Цензор.НЕТ 326
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хороший город, и люди прекрасные .... только вот люки ****..т почему то "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра - Цензор.НЕТ 2628
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интересно, это он стебется или реально не понимает, что люки должна покупать организация, которой эти люки принадлежат...
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Бужанский далба****.Вот такие Бужанские и развели в стране корупцию.
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Ыдиот с большой буквы.Есть полиция,есть Кличко.Няхай трудятся.Два Ыдиота в Раде пальцы веером - господин Дуб и он.Мнят себя вершителями судеб...Лучше заказал бы бетонные крышки,чтоб не крали.
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Оно избиралось в Днепре. Оттуда такой "подарочек" получила вся Украина.
Кличко туда никаким боком.
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Этот федя - известная лахтинская шестерка.В нароссии большинство лаптей уверены,что Кличко - мэр всех городов Украины.
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Да что Вы говорите!.Я более 50 лет живу безвыездно в Харькове.Даже в Киеве не был.И ни разу не жалею.А работал какую- то часть трудовой жизни на заводе из одной системы с Южмашем.От него только рожки остались, Ещё со времён Кучмы.Может слышали магнитофон Романтика?
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Пардон за невнимательность,деменция ,знаете,ли.Но это сути не меняет.У меня на заводском микрорайоне в 1993 году за дну ночь выкрали более 70 люков...силуминовых.Завод при савке комплектовал свои стройки в микрораоне силуминовыми люками( алюминий с другими ценными металлами).Мусора нашли на приёмке,но сложили возле мусарни.А нам пришлось лить бетонные крышки и комплектовать микрорайон.Они до сих пор работают.А силуминовые люки мусора благополучно конвертировали.Думаю .в Днепре аналогично ,от южмаша.Наш завод с ним в кооперации был.
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А потом господствующий в Украине народец удивляется, откуда берется антисемитизм. "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра - Цензор.НЕТ 1406
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до, вобщем-то, он прав. только за территорией школы должны следить не родители а руководство школы.
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да в общем-то родители налоги платят, чтобы был порядок в школе и государстве


или как ?
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А еще родители избирают депутатов, чтобы те решали проблемы с городскими властями, ментами, с нелегальными пунктами металлалома и т.д. А тут чувачок выбрал офигенную стратегию гнать на своих избирателей, возможно так им и надо дуракам.
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зебилню в говно башкой макают знатно "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра - Цензор.НЕТ 7767
только начало
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уже руки болят макать, а еще пол-года не прошло..
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ага, о наказують чогось Геращено. якще на підвал не кнули, як в Дирі.
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ой, а кто это? Никак, старик Хоттабыч главный таможенник? "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би": нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра - Цензор.НЕТ 2062
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Прав на 100%, извиняться не надо. Родители сидят и жду кто за них все сделает. Типа, я же бюлетень кинул, что вы ещё от нас хотите?
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ну так они ещё и налоги заплатили.
А так же скинулись на ремонт туалетов, парт, циклёвку-лакировку полов, новые шторы. Сейчас деньги собирают на кулончик для классной на день учителя. А вот люки, паразиты, купить не догадались...

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Не знаю кто такой Бужанский, но когда вижу его фейс и особенно читаю фуфел, который он пишет, то только одна эмоция доминирует - взять киянку с резиновым молотом и бить наотмашь эту самодовольную примитивную харю. Бить до тех пора пока с этой истерички в мужском обличье не повылазит все дерьмо, вся грязь, все маты перематы, истерики и сопли все то что унижает Мужчину и делает из него капризную особь мужского пола. .
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Правильно, с зелохами только так обращаться надо.
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Мастерство заголовка... Я уж подумал, что это он своим родителям хотел сказать. Но надо отдать им должное, ибо глядя на их сына я таки думаю, что был недалеко от истины.
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скоро: было заплати налог , стало заплати налог + 20 люков.
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"Ви його обрали, але не спромоглися познайомитися за 4 роки", а то сей интеллигент не знает как у нас выбираю местных депутатов. А я напомню: армян ставит три бронированых двери в подъезды пятиэтажки и его выбирают в депутаты, тобто одна пятиэтажка поставила армяна депутатом от целого района! А почему? А большинство от пришедших на выборы, а про выборы в месные советы обычно молчок - вот почему! И неудивительно, шо весь район не знает телефонов своего депутата. Этот дурачок этого не знал? Врядли, просто придуривается скот.
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этот Бужанский - тупое быдло... Впрочем, это характерно для всей этой зелёной тусовки.
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Да родители и так покупают то парты, то доски, то линолеум, то ремонт проводят, краску и обои за здрасте, не говоря что атласы, контурные карты, спецтетради , которыми и не пользуются в течении года! Может пора деньги с льгот дупутатов перевести на льготы школьникам! А потом на линейках хвалят местных барыг за спонсорскую помощь!!!!!
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родители инфантильные сбросились по 100 грн на люки
родители нормальные сбросились по 100 грн на путч
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бред какой-то! на что еще родителям скинуться надо?
нахер мы тогда налоги платим?
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Не знаю, зачем нам нужен такой депутат, это же не депутат, а уродина, самая настоящая. Люди его избрали, а он тварь, за это так благодарит, гнать его сраной метлой, да подальше.
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