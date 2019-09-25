 Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Российский журналист "на полях" Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского.
"Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос", - ответил Богдан.
На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно".
На просьбу уточнить, состоится ли саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в октябре, Богдан сказал: "Мы очень надеемся на это".
"Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата) все (все вопросы). Но это зависит в большей части от желания руководства России", - сказал шеф Офиса Зеленского.
На вопрос, наступило ли потепление в отношениях между Россией и Украиной, Богдан сказал: "Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог, а диалог это уже первый шаг".
Напомним, ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября.
Никто не будет. Вова ж на примере с трампом уже объяснил: это интимные вопросы, наши тёрки вас, граждане, не касаются..
Я знаю кто это будет! Аксенов (Гоблин) и Константинов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто Богдан вирішує можливість перемовин з путіним, а Зе про це ще не знає.
---------------
"На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно"."Источник: https://censor.net.ua/n3150335
У этого зепоклонника лишь две реакции:
- Если увидел в тексте Порошенко, то говно на вентилятор
- Если увидел зе - на вентилятор лепестки роз
Скажу за ЕС -- я б не был -- итак всё ясно.
...как украинец, думаю, шо Зелю замайданят! ...но Коломойского не тронут...
Я б ещё и безвиз у Украины отключил -- нефуй шастать. Сами выгребайтесь, -- оно полезней выйдет...
В роли пресс- секретаря Зеленского Юлии Мендель : Богдан Андрей ))
С какой стороны только будет слюни в ухо пускать - вот вопрос!