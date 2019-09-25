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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) Путин (25066) нормандская четверка (681) Богдан Андрей (174)

 Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Российский журналист "на полях" Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского.

"Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос", - ответил Богдан.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки. ФОТО

На просьбу уточнить, состоится ли саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в октябре, Богдан сказал: "Мы очень надеемся на это".

"Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата) все (все вопросы). Но это зависит в большей части от желания руководства России", - сказал шеф Офиса Зеленского.

На вопрос, наступило ли потепление в отношениях между Россией и Украиной, Богдан сказал: "Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог, а диалог это уже первый шаг".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол

Напомним, ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3150335
 
 
 Топ комментарии
 
"переговоры" шмаркли и фуйла
Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 5185
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я думаю, этот бурят умрет от диареи..
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чурка свои опусы высказывает даже когда его никто не спрашивает. У кадого своя чурка у х#йла -Шойгу у Зелени -Богдан.Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 4357Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 4887
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Краще в мурашник. Бджоли тільки кусають, а мурахи з*їдять до скелету.
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*****, коли вже ця жидокалмицька морда зникне з нашого життя?
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Потомственные оленеводы. 🦌🦌🦌🦌🦌🦌
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Був один пуйло, стало два. Ніхто не знає, як пуйло розмножується. Може почкується, а може - простим діленням.
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И этого дядечки ЧЕТЫРЕ дочери!) Виктория, Анастасия, Екатерина и София.
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Переговоры карликов прокомментировал бурят с двойным именем Багдан-Андрей.
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"Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос" - никаких вопросов, на переговорах будут присутствовать Медведчук, Бойко и Рабинович.
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Послали запрошення Кім Чен Ину. Але не та вагова категорія. Може знахтувати таким колективом.
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Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан

Никто не будет. Вова ж на примере с трампом уже объяснил: это интимные вопросы, наши тёрки вас, граждане, не касаются..
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путін прийде подивитися концерт 95ї підворотні ?
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Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан



Я знаю кто это будет! Аксенов (Гоблин) и Константинов
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Российский журналист "на полях" Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3150335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто Богдан вирішує можливість перемовин з путіним, а Зе про це ще не знає.
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Там для таких, як ти, окремим абзацом виділено:
---------------
"На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно"."Источник: https://censor.net.ua/n3150335
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Для таких, як ти треба навчитися розуміти суть написаного. І також розуміти, що Зе нещодавно пропонував змінити Нормандський формат.
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Ну, покажи своє "розуміння" і повідом, як саме Президент України хотів "змінити" "Нормандський формат". Бо тут ніхто "не знає", що він пропонує проводити переговори в присутності ще й Британії і США.
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ну, ты много хочешь...
У этого зепоклонника лишь две реакции:
- Если увидел в тексте Порошенко, то говно на вентилятор
- Если увидел зе - на вентилятор лепестки роз Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 9509
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Так и хочется спросить - а зачем рашке встречаться с Зелей, если он ничего не решает?
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Внутри страны решает вместе со своей монокоалицией, кабмином, СБУ, ГПУ, МВД, СНБО, ......
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Как бы не апостол Петр на этих переговорах присутствовал
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А будет ли Трамп на тех переговорах? Богдан ещё не решил...
Скажу за ЕС -- я б не был -- итак всё ясно.
...как украинец, думаю, шо Зелю замайданят! ...но Коломойского не тронут...
Я б ещё и безвиз у Украины отключил -- нефуй шастать. Сами выгребайтесь, -- оно полезней выйдет...
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"Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос"... Не вопрос! Присутствовать будет палач.
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Я так за него рада - попало в обьективы , хоть и катсапские
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В роли министра иностранных дел Пристайко : Андрей Богдан

В роли пресс- секретаря Зеленского Юлии Мендель : Богдан Андрей ))
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странный вопрос. ну минимум должны присутствовать ***** и зеленский. за путена не знаю. может какого-то из них и позовут.
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Лучше бы занимался своими прямыми обязанностями,- закупкой канцтоваров, оргтехники, расходников, вывозом мусора...
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В противостоянии Клована и *****, порохоботы явно за *****. Совпадение?
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Нет противостояния клована и пуйла... Порохоботы против пуйла и его клована с рыгами
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"Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос"- какой вопрос???На встрече должны присутствовать подписанты Будапештского меморандума , а всех минских проституток оккупанта Украины должно посылать на...,ну,,,на мацкву
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Богдан - это человек или уродский автобус ?
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так понял встрєча будєт в крємлє во дварцє сьєздав на навагоднєм утрєнікє с праграмай шоу Переговори Зеленського і Путіна обов'язково відбудуться. Хто ще буде присутній на них - оце запитання, - Богдан - Цензор.НЕТ 8523
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Сам мордвин то точно будет.
С какой стороны только будет слюни в ухо пускать - вот вопрос!
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Себя-любимого пупс конечно на встречу пригласит.
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Пороховата, це зрада! Порошенко ж ніколи з Путіним не зустрічався, а тут таке! Досить дурні малюнки на Цензорі викладати, бігом на Майдан! 😁
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Одно выпустить умного дипломата, другое олигофрена зелю, который еще и малоросс...
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Цей "розумний дипломат" домовився з Путіним до того, що віддав йому Донбас, який зараз Зеленський намагається повернути. А ти чого ще не на Майдані, чого чекаєш? )))
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у нас Майданы в конце ноября всегда, свинособачкин) а почему зелю в зал для выступлений в ООН не пустили?
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Андрейка-бармалейка таки повезёт своего лопушка к плешивому злому гному. Ну, нехай поцалуюцца, подружатся, им же ещё вместе старость коротать в изоляции от всего мира.
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