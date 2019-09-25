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Все про:Херсонщина (815) хулиганство (264) Найем Маси (69) Рищук (22)

 Фигуранту дела об убийстве Гандзюк Рищуку вручили подозрение по статье "хулиганство", - Маси Найем

Депутату облсовета Херсонщины Евгению Рищуку, которого связывают с делом об убийстве Екатерины Гандзюк, вручили подозрение из-за хулиганских действий.

Об этом сообщает адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Говорят, что ему (Рищуку. - Ред.) вручили подозрение в уголовном производстве #12019230240001390", - написал он.

По ч. 3 ст. 296 УКУ (хулиганские действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия), уточнил Найем.

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Ранее Маси Найем сообщал, что пьяный Рищук избил человека и угрожал убить друга Кати Гандзюк.

Фигуранту дела об убийстве Гандзюк Рищуку вручили подозрение по статье хулиганство, - Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150331
 
 
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Скоро фигурантов дела досудят до того, что это вообще она сама себя кислотой облина по неосторожносити Фигуранту дела об убийстве Гандзюк Рищуку вручили подозрение по статье "хулиганство", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 9800
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Очевидно,что в этом преступлении замешаны лица, имеющие большое влияние и поддержку на самом верху новой власти, которое оказывается сильнее законов, совести,морали, протестов. Как в Украине водится такие преступления обычно остаются безнаказанными. Например -дело Гонгадзе, где замешан Кучма.
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Это издевательство над здравым смыслом ! Подонки плюют в лицо родителям Зе -сморчок пиарился на этом горе
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