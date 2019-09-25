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 Экономика
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Все про:бизнес (1207) металлургия (310)

 Диалога на уровне Рады и бизнеса нет. Координации между Радой и правительством тоже, - глава Федерации металлургов Беленький

Диалог парламента с бизнесом по поводу законопроекта, в 4,5 раза повышающего ренту на добычу железной руды, является чисто формальным.

Заявления премьер-министра депутаты тоже не учитывают. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, пишет Остров.

"Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать - диалога власти на уровне Верховной Рады и бизнеса, нет. Координации между Радой и правительством тоже нет. Премьер-министр с одной стороны заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут обсуждать весной, а приняты будут не раньше 2021 года. При этом парламент вносит кардинальные изменения", - подчеркнул Беленький.

По его мнению, такие шаги приведут к потере государством миллиардов гривен налога на прибыль.

"Наши затраты из-за повышения в 4-5 раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 миллиардов гривен в год… Мы посчитали, если государство получит дополнительно 8,5 миллиардов гривен от ренты, то потеряет около 11,5 миллиардов налога на прибыль от этих же предприятий. Поскольку, как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта - Китай полностью, часть в страны ЕС. Возможно рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки", - заявил Беленький.

При этом, глава Федерации металлургов Украины отметил, что такой странный интерес со стороны Рады наблюдается только к железной руде, рента же на другие виды сырья не увеличивается.

Законопроектом №1210, предлагается повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Источник: https://censor.net.ua/n3150330
 
 
 Топ комментарии
 
это точно....
Вот МАУ договорилось на компенсацию на 5млрд - это диалог, а металлурги явно хотят замутить договорняк...
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Беня хочет денег. Много денег. Очень много денег.
Слуги урода хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Квартальские хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Во их и возьмут с тех, кто привел эту зеленную мерзость к власти.
Лохи должны страдать!
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По просьбам трудящихся, а "трудящийся" у них один -Коломойский.
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Не надо путать диалог и договорняк . Диалога на уровне Рады и бизнеса нет. Координации между Радой и правительством тоже, - глава Федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 5785
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это точно....
Вот МАУ договорилось на компенсацию на 5млрд - это диалог, а металлурги явно хотят замутить договорняк...
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вот именно- налоги не платить и откаты выдавать -вот и весь разговор
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Чем Беленький недоволен? Ведь уже наступила "эра достатка".
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Мабуть, навпаки, для Ахмєтова ера достатку закінчилась.
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Ну, нічого, собі!!! А олігархи - не бізнесмени? То напевно представник малого бізнесу жаліється. Малий бізнес сподівався на закінчення ери "зубожіння". Ера закінчилась. А зубожіння... Напевне ні?
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Беня хочет денег. Много денег. Очень много денег.
Слуги урода хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Квартальские хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Во их и возьмут с тех, кто привел эту зеленную мерзость к власти.
Лохи должны страдать!
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Ты нехороший человек, андрей, очень нехороший, сильно-сильно нехороший, чрезмерно нехороший, гипертрофировано гадкий человек. Это не оскорбление, это мое личное мнение, на которое я имею право.
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Маю деяку "інсайдерську" інформацію.
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти.
Це не гроші з Ахметова чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.
Я очень плохой чєловєк. Люблю зіпсувати настрій.
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Не страшно, мені просто вас шкода. Вас, як і мільйони інших обдурили. Оббрехали нормальних людей, підмінили орієнтири, спотворили систему цінностей і ви зробили те, чого прагла банда злодіїв: пустили лисиць у курник!
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Господин андрей. Вы не успокоитесь, даже когда доллар по 16 будет, боевые действия прекратятся, и законная власть на оккупированые территории вернется. Когда средняя зарплата 1000$ будет и пенсия 700$ вы тоже будете говорить что банда все пр@*****. Поэтому я не вижу смвсла спорить с вами и указывать на очевидные вещи которые происходят вокруг нас, потому что это БЕСПОЛЕЗНО!
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надо оправдать цену отечественной стали на внутреннем рынке, которая хуже и дороже китайской. может в другом причину следует искать?
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По просьбам трудящихся, а "трудящийся" у них один -Коломойский.
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Ахметки пожадничали и не провели своих в Раду?Не верю!
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дак не пропустили, сегодня на царстве олигарх кал с мойшей
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Когда уже господин ахметов поймет, что его личные интересы больше не стоят выше народных?
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зато есть отличный диалог с бизнесом на уровне бакановских чертей )))
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Я считаю, все отлично будет у бизнеса. У настоящего бизнеса, когда люди занимаются делом а не мутками.
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Ты так считаешь... К сожалению, металлурги другого мнения
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Не чіпайте олігархів ! Це наше всьо ! Хто дасть населенню робочі місця , з платнею тарілкою супа ! Хто встановить нам , найгуманніші тарифи на все ??? Вони гаспідари !😈
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Ахметівські металурги на Зеленського скаржаться... При Порошенкові такого не було, Ахметов був задоволений.
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Ясен перец, доллар по 28 под металлурга нашего рыженького сделали. Сейчас можно видеть, что происходит, когда олигархи теряют влияние. 24! ребята! А будет 18-16, точно говорю. Сливайте зеленые, пока не поздно!
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Рада - орган політичний, а не бізнесовий, хоч хлопцям з пацанами у це важко повірити.
Парламент - окрема гілка влади. Найважливіша, слід зауважити, бо законодавча.
Уряд - влада виконавча. Та, яка виконує рішення, встановлені владою законодавчою. Якого їм ще "діалогу" не вистачає - судєбних прєній, чи тьорок по поводу дірібана?
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