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 Оккупанты на Донбассе активно рассылают СМС-спам с целью психологического воздействия, - ГУР

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения для проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Для усиления эффективности данных мероприятий оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам СМС-сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВС Украины и население", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГУР, указанное связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий.

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"Попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста (19 сентября т. г.) в г. Луганск были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3150329
 
 
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А що наші тоді связні роблять, нашу пропоганду ведуть чи сплять??
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А наші чому не глушать і свої смс не розсилають ? Купа своїх РЕБів, друзі ззакордону теж напхали тих РЕБів, є радіотехнічні війська, є генерали звязківці та радіотехніки, а рашаТВ та ВАТАтв нікому глушити. Дармоїди.
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И вы рассылайте, сколько можно скулить?
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