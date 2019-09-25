 Оккупанты на Донбассе активно рассылают СМС-спам с целью психологического воздействия, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Для усиления эффективности данных мероприятий оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам СМС-сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВС Украины и население", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГУР, указанное связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий.

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"Попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста (19 сентября т. г.) в г. Луганск были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения", - говорится в сообщении.