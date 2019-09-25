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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11207) конкурс (802) Укравтодор (373) Криклий (15)

 Кабмин объявит конкурс на нового главу Укравтодора

В ближайшее время Кабинет министров Украины планирует объявить конкурс на должность главы Укравтодора в связи с увольнением предыдущего главы ведомства Славомира Новака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду", - сообщил Криклий.

Министр также добавил, что кроме главы Укравтодора, правительство уволило еще и скандального заместителя главы ведомства Богдана Юлика. Последний стал известен после того, как организовал ремонт дороги в тернопольской области, разделив ее на много маленьких частей, чтобы не проводить тендер в системе Prozorro

Напомним, 25 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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Источник: https://censor.net.ua/n3150325
 
 
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25 сентября 2019
Руководство «Роскосмоса» стало часто молиться



Кабмин объявит конкурс на нового главу Укравтодора - Цензор.НЕТ 2682Перед каждым пилотируемым запуском космических ракет руководство «Роскосмоса» молится богу за их успешный старт. Об этом сообщил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на космодроме Байконур протоиерей Сергий (Бычков), передает РИА Новости.
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Быть членом партии "СН" обязательно или можно сказать, что я от дяди Игоря?
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и знаем даже кто победит....

Какой нибудь знакомый с Квартала 95....
Как все время до этого...
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"есть у революции начало, нет у революции конца". Так же со всеми реформами в Украине.
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Скільки коштує посада? Цінник Зеленський сам складає, чи дядя Гоша сам курує баблисті питання?
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А ты подай свою кандидатуру и нам расскажешь. Ты же сладенький, может и пройдешь.
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