 Кабмин объявит конкурс на нового главу Укравтодора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду", - сообщил Криклий.
Министр также добавил, что кроме главы Укравтодора, правительство уволило еще и скандального заместителя главы ведомства Богдана Юлика. Последний стал известен после того, как организовал ремонт дороги в тернопольской области, разделив ее на много маленьких частей, чтобы не проводить тендер в системе Prozorro
Напомним, 25 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
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Перед каждым пилотируемым запуском космических ракет руководство «Роскосмоса» молится богу за их успешный старт. Об этом сообщил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на космодроме Байконур протоиерей Сергий (Бычков), передает РИА Новости.
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