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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6459) членство в НАТО (328) Сюмар (317) Кулеба Дмитрий (170)

 Отказываясь от ПДЧ в НАТО Украина выполняет прихоти России и может потерять шанс стать частью западного сообщества, - Сюмар

Сохранение курса евроатлантической интеграции является базовым приоритетом для Украины в сфере безопасности, ведь в современном мире только комплексное международное партнерство с НАТО сможет гарантировать нашей стране суверенитет и защиту от России, и противоположная риторика со стороны новой власти недопустима.

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар комментируя заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы об изменении тактики Украина по вхождению в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Курс на НАТО - это ПДЧ и вступление в НАТО. Точка. "Неизменность курса" без заявки на членство - это оксюморон. Всем "выдающимся лидерам современности" и их должностным лицам следует осознать реальность - на востоке Россия с Китаем проводят крупнейшие военные учения и планируют создать свой аналог альянса. На Западе после начала процедуры импичмента Президента США из-за "Ukraine Case" Украина становится крайне токсичной", - отметила политик.

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Сюмар отметила, что в существующих геополитических условиях изменение позиции приоритетности вступления в НАТО и заигрывании с Россией, в данном вопросе, может превратить Украину в буферное государство и отдалить нас от Запада.

"Мы посередине. С войной с агрессивной ядерной державой, единственный "компромисс" от которой - выполнять ее требования. И эти требования известны - Украина в роли "серой буферной зоны" между НАТО и Россией. Слабая и разделенная на автономии. И отказываясь от хотя бы труда получить ПДЧ, вы делаете именно это - выполняете прихоти России и возможно навсегда лишаете Украину едва ли не последнегой шанса стать частью западного сообщества", - отметила парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3150324
 
   
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Напомните, пжалста, когда Свинарник подал заяву на получение ПДЧ?
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Я так понимаю, что Виктории Сюмар предлагают ПДЧ? .... ну дела .. а кто ,стесняюсь спросить, отказывается? Отказываясь от ПДЧ в НАТО Украина выполняет прихоти России и может потерять шанс стать частью западного сообщества, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1932
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Соевых выдумщиков уже все знают, но Цензор удивил. Когда это Украина успела отказаться от пдч?
Порошенкины шавки гавкают из будок что попало, лишь бы деньги платили )
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ну хватит уже кормить нас этим нато 🤣никто нас туда не возьмёт
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А- ха -ха !!! Тоесть :"Мяу..." . Оце ти спалив кацапюру !!!!!
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В нього тількищо КАКОШНИК репнув пополам !!!!
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buy sell Кацапа ,а кацапа ? А правда , що ви какошніки носите щоб "вши не падали во щи ?"
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Оно в соседней ветке,доказывало с боярой на губах,шо оно американец😂
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Что эта кобыла говорит? Ктт, когда и в какой форме отказался от ПДЧ?
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100%! Вопрос другой -а самостоятелен ли Зеленский и его братия и кто за ними стоит, потому что все их решения абсолютно противоречивые, а все противоречивые решения приводят к нулевым результатам.
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Не так даже важно, самостоятельно или нет под чью-то диктовку они бессмысленно суетятся и не производят никакого позитива. В любом случае их хаотичные дергания ослабляют государственное управление, не способствуют устойчивой деятельности субъектов экономики и ставят под сомнение перспективы устойчивого развития Украины.
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Вика с ума сошла...какое пдч??? от чего мы отказываемся???
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Не , она такая и была ,если не может отличить стратегию от тактики
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Вступ в НАТО можливий лише після вступу в ЄС - як своєрідна плата за це.
А без членства в ЄС - НАТО нам і даром не потрібне.
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НАТО и ЕС - совершенно разные организации разного состава и с разными целями и задачами. Никакой прямой связи одного с другим нет.
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НАТО - это как варшавский договор соц.стран, только для Европы. Тоже как бы ничего общего. Или как?
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Это ещё вопрос, что нам важнее - НАТО или ЕС.
НАТО - это безопасность, ЕС - это комфорт, сладкая жизнь, высокая зарплата и т.п.
Что нам важнее сейчас?
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Вата з зебобіками дуетом: " А кто вас туда вАзьмет?" Фантазії "0" ! Що вони вили про безвіз та Томос? " А кто вам его даст?"
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Може нагадати як формувалась коапііція в 2014 і хто буі ініціатором та ставив умови включити пункт позаблокового статусу країни.Память коротка зовсім.
"Україна стає токсичною",а хто заварив кашу з Байденом,не юра луценко з джуліані часом і хотів підставити Україну,але нічого не вийде,як би ви цього не хотіли.Вам не потрібна Україна,вам потрібне корито,тварі продажні.
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Свинота прекращай врать.
Заварили кашу борцы с коррупцией.
Как там расследование по Трампу про сговор с рашей?
Развеялось как дым?
Т.е. вы нам врали так же как и про борьбу с коррупцией?
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А кто сейчас польку-бабочку для путлера танцует? Отдаёт свои земли просто так, и подставляет наших ребят,которые каждый день погибают,не разрешая огнём спалить рашистов-убийц?
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Та ні, все почалося значно раніше, коли агент гагаузької розвідки, щоб замести сліди, з'їв власного брата і всю його сім'ю...😀
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А где это Украина отказывалась от НАТО. Почему люди Порошенко всегда лгут?
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Кало💩🤢вата,не делайтесь дурнее ,чем вы есть ! Ваши жучки похожие на Захарову прям так и сказали
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Так антиукраїнське - прокремлівське лігво Офіс ... резидента ЗІбіла - капітулянта вже знову став недоступний для простих українців, як і при втік ЗЕКЕ - Іуді. З'явилося фото нового височенного паркану навколо лігва капітулянтів ОП, який, недавно з'явився. Вхід якого пильно охороняє вилика зграя охоронців. ... резидент "Зебил капітулянт підступно надурив виборців просто пограв з ними в демократію і скаав що вистачить. Хоча раніше цей продажний екс-клоун ... резидент Зебил - капітулянт перейменував Адміністрацію Президента в Офіс Президента і рішуче запевнияв, клявся що ніяких парканів вже ніколи не буде ".
Але коли почалася злочинна підготовка продажних ЗЕбілів до злочиннної капітуляції України на милість нашого лютого ворога окупанта проклятої паРаші. Так і відразу антіукраїнска зграя капітулянтів відгородилася від народу величезними парканами і охороняють їх безліччь їх ланцюгових псів щоб уберегтися від гніву Українського народу за свою зраду ... Продажнго втікача ЗЕКА - Іуду - його нічого не врятувало: не менти сепаратисти, ні паркани, ні тітушки не врятував кремль ... і цього екс- клоуна капітулянта нового ЗЕКА - 2 теж нічого не врятує.
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А Сюмар і К , могли зробити цей курс незворотнім , якби на протязі 5 років не воювали з Гриценком і Тимошенко , тим самим торуючи шлях промосковитським силам. Як і могли вже озброїти всіх притомних українців для спротиву окупанту , натомість воювали з добробатами .
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За звичай, людина стидається, що вона ідіот, а не привселюдно це демонструє своїми коментами.
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Зрада ! Сюмар підмінили ! Що стало з рубільником ??? В 2014 році вона була схожа на себе а зараз на ляшка !😆
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Хіба мають право , пластичні хірурги ,змінювать національність? Що це коїться ? Ганьба !😈
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странно почему врет эта проститутка? в интервью Дмитрия Кулебы нет ни единого слова о том что Украина отказывается от пдч. это вранье . странно что цензор это вранье повторяет. вот что говорил Кулеба......курс Украины в нато остается неизменным но для него будет использована другая тактика...... с 2008 года после подачи Украиной заявки на пдч ничего не изменилось..... поэтому мы должны осуществлять те реформы вводить те стандарты нато которые позволят нам достичь совместимости вс Украины с армиями стран нато. то есть двигаться к членству в нато через непосредственную тактическую интеграцию а не через политические заявления. мы ни в коем образе не заявляем о свертывании сотрудничества мы говорим о необходимости активизации сотрудничества.....
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ту так кроме обсыкать углы песики больше ничего не могут делать
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цензор помойка прохомедведчуковскокацапской наволочи а бутусов мелкий убогий провокатор.
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А у вас там склад *********** взірвався в ДАУНЕЦКЕ .....
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не у меня я в Киеве . и какое это имеет отношение к вранью представительницы порошенковской шоблы?
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Но это не Цензора вранье, это вранье Сюмар. Хотя, действительно, Цензор - последнее убежище для остатков пороховаты.
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что бы люди не думали что бутусов зарабатывает у пети бутусову надо начинать писать правду а не мошенничать и передергивать. все очень просто выложи интервью Кулебы а потом заявление Сюмар и пусть все все видят и сравнивают.
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я не могу понять:
пять лет шоколадные разрывали разрывали, разрывали разрывали договора с срузькими,
пять лет вступали вступали, вступали вступали в НАТО
в итоге ни одного договора не разорвали ни в какое НАТО не вступили а Зе виноватый
гавкать и делать это ни одно и тоже.

он даже демократы США повелись с шоколадными и кроме как обсырать Трампа ничего больше не могут
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Що тобі "понімать"?) Йди вже годувати півників двоголових, москалику.
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Я думал у них только мародер нездоровый, а не еще есть полоумные... Какого там числа Украине ПДЧ предложили??? и фамилию отказавшегося в студию, ну или ну или блохастую фракцию на больничку пора...
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З Кулебою я не погоджуюсь, звичайно, заявку треба ще раз подати, і наполегливо добиватись свого. Але чому за всі 5 років тою колишньою владою, яку представляє Сюмар, так нову заявку і не було подано? Чи не через те, про що каже Кулеба?
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Раша придумала новую фишку" ПЕРЕСТАНЬТЕ НАС РАЗДРАЖАТЬ - МЫ ДУМАТЬ НЕ МОЖЕМ "
И активно ею пользуется.
Теперь уже Трамп говори" чтобы не раздражать Рашу"
В АП ЗЕ тоже говорят" зачем раздражать рашу? Хотят они убрать Вятровича- уберем, не хотят они видеть Украину в НАТО- не будем туда лезьть"
Да, ЗЕБЕБИКИ - боитесь нервного срыва Зуйла? О нем заботитесь , зелененькие?
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Это для пороховаты уже красная черта, или еще нет? )))
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Сюмар, ну и к чему это плач Ярославны, Где и в чем ты зраду увидела?
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Цензор превратился в болото из сои. Скоро в резиновых перчатках нужно будет сюда заглядывать.
Желания общаться с соевыми маразматиками вообще нет.
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Та йди вже сватів дивись та інші мордорТВ. Бо смердить від тебе московщиною не гірше за скобєєву.
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Ну ведь вы же лжёте , только зачем- вот в чем вопрос.
Первое, пдч нам пока никто не предлагал, следовательно , отказаться невозможно от того, чего нет
Второе, наоборот, зеленский говорит постоянно о реформировании армии по стандартам нато и уже предпринимаются определенные правильные шаги в этом направлении.
Так к чему эти все поросячьими визги и истерики?
Ответ на поверхности. Первое ноль первого приближается неумолимо. Порошенко , скотина , мечтает о майдане, ведь уезжать с позором ой как не хочется . Вот и выдумывают его шавки всякую фигню типа этой об отказе от нато.
Типа мы уже в нато и тут бац! - выходим))
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НАТО - єдиний на сьогодні гарант того, що Україна не повернеться в стойло до мордору. Тому є чітким маркером для політика , що викриває його сутність. Всі відкриті ворого, всі фарбовані патріоти, всі "корисні ідіоти" будуть белькотіти щось на кштал "НАТО не на часі".
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А що, NATO вже пропонує Україні якийсь ПДЧ? Відмовляючись від ПДЧ в НАТО, Україна виконує забаганки Росії і може втратити шанс стати частиною західної спільноти, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8814 Не зачерствілий Бухарестський, часом?
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