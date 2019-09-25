 Отказываясь от ПДЧ в НАТО Украина выполняет прихоти России и может потерять шанс стать частью западного сообщества, - Сюмар

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар комментируя заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы об изменении тактики Украина по вхождению в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Курс на НАТО - это ПДЧ и вступление в НАТО. Точка. "Неизменность курса" без заявки на членство - это оксюморон. Всем "выдающимся лидерам современности" и их должностным лицам следует осознать реальность - на востоке Россия с Китаем проводят крупнейшие военные учения и планируют создать свой аналог альянса. На Западе после начала процедуры импичмента Президента США из-за "Ukraine Case" Украина становится крайне токсичной", - отметила политик.
Сюмар отметила, что в существующих геополитических условиях изменение позиции приоритетности вступления в НАТО и заигрывании с Россией, в данном вопросе, может превратить Украину в буферное государство и отдалить нас от Запада.
"Мы посередине. С войной с агрессивной ядерной державой, единственный "компромисс" от которой - выполнять ее требования. И эти требования известны - Украина в роли "серой буферной зоны" между НАТО и Россией. Слабая и разделенная на автономии. И отказываясь от хотя бы труда получить ПДЧ, вы делаете именно это - выполняете прихоти России и возможно навсегда лишаете Украину едва ли не последнегой шанса стать частью западного сообщества", - отметила парламентарий.
Порошенкины шавки гавкают из будок что попало, лишь бы деньги платили )
А без членства в ЄС - НАТО нам і даром не потрібне.
НАТО - это безопасность, ЕС - это комфорт, сладкая жизнь, высокая зарплата и т.п.
Что нам важнее сейчас?
"Україна стає токсичною",а хто заварив кашу з Байденом,не юра луценко з джуліані часом і хотів підставити Україну,але нічого не вийде,як би ви цього не хотіли.Вам не потрібна Україна,вам потрібне корито,тварі продажні.
Заварили кашу борцы с коррупцией.
Как там расследование по Трампу про сговор с рашей?
Развеялось как дым?
Т.е. вы нам врали так же как и про борьбу с коррупцией?
Але коли почалася злочинна підготовка продажних ЗЕбілів до злочиннної капітуляції України на милість нашого лютого ворога окупанта проклятої паРаші. Так і відразу антіукраїнска зграя капітулянтів відгородилася від народу величезними парканами і охороняють їх безліччь їх ланцюгових псів щоб уберегтися від гніву Українського народу за свою зраду ... Продажнго втікача ЗЕКА - Іуду - його нічого не врятувало: не менти сепаратисти, ні паркани, ні тітушки не врятував кремль ... і цього екс- клоуна капітулянта нового ЗЕКА - 2 теж нічого не врятує.
пять лет шоколадные разрывали разрывали, разрывали разрывали договора с срузькими,
пять лет вступали вступали, вступали вступали в НАТО
в итоге ни одного договора не разорвали ни в какое НАТО не вступили а Зе виноватый
гавкать и делать это ни одно и тоже.
он даже демократы США повелись с шоколадными и кроме как обсырать Трампа ничего больше не могут
И активно ею пользуется.
Теперь уже Трамп говори" чтобы не раздражать Рашу"
В АП ЗЕ тоже говорят" зачем раздражать рашу? Хотят они убрать Вятровича- уберем, не хотят они видеть Украину в НАТО- не будем туда лезьть"
Да, ЗЕБЕБИКИ - боитесь нервного срыва Зуйла? О нем заботитесь , зелененькие?
Желания общаться с соевыми маразматиками вообще нет.
Первое, пдч нам пока никто не предлагал, следовательно , отказаться невозможно от того, чего нет
Второе, наоборот, зеленский говорит постоянно о реформировании армии по стандартам нато и уже предпринимаются определенные правильные шаги в этом направлении.
Так к чему эти все поросячьими визги и истерики?
Ответ на поверхности. Первое ноль первого приближается неумолимо. Порошенко , скотина , мечтает о майдане, ведь уезжать с позором ой как не хочется . Вот и выдумывают его шавки всякую фигню типа этой об отказе от нато.
Типа мы уже в нато и тут бац! - выходим))