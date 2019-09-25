 Суд арестовал на 60 суток с возможностью залога в 160 тыс. одного из врачей института рака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Заседание относительно меры пресечения заведующему института Аркадию Высоцкому назначено на сегодня, на 14 часов.

Напомним, прокуратурой города Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального Института Рака (НИР) Минздрава Украины, сообщено о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных граждан.

Злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.

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