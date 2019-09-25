EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1400  9
Все про:коррупция (7503) лекарства (825) суд (22565) онкология (62)

 Суд арестовал на 60 суток с возможностью залога в 160 тыс. одного из врачей института рака

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения врачу-онкологу Александру Шепелю. Врача будут держать под стражей в течение 60 суток. Он может выйти под залог в 160 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Заседание относительно меры пресечения заведующему института Аркадию Высоцкому назначено на сегодня, на 14 часов.

Напомним, прокуратурой города Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального Института Рака (НИР) Минздрава Украины, сообщено о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных граждан.

Злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака после коррупционного скандала, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3150323
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, он за реформу Супрун или продолжает зебам рассказывать, что реформы нет и потому бесплатных лекарств нет?..
 показать весь комментарий
 
Як він може бути проти Супрун та її потужної реформи, якщо він при ній працював? У твоему коменті немає логіки. До речі, Супрун же корупцію у МОЗ перемогла, такого випадку просто не може бути! Швидше за все, зебіли переслідують чесного лікаря. )))
 показать весь комментарий
 
Есть потужная реформа, и побежденная коррупция. )))
 показать весь комментарий
 
Наведайтись в институт по диализу прозреете..
 показать весь комментарий
 
160 тысяч? Два раза вечером в кабак не сходит...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх