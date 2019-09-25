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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2822) Филатов (349)

 В горсовете Днепра рассмотрели вопросы приватизации и децентрализации

В среду, 25 сентября, в Днепре состоялась очередная 48-я сессия горсовета.

По словам мэра Бориса Филатова, во время заседания приняли немало важных для города решений.
Среди них, в частности, создание специальной комиссии, которая будет определять статус вспомогательных и нежилых помещений в многоквартирных домах коммунальной собственности.

Благодаря работе этой комиссии вспомогательные помещения передадут в управление ОСМД, а нежилыми и в дальнейшем будет заниматься городской совет.
"Это была моя инициатива. Город давно и без всякого смысла судился с владельцами многоквартирных домов по котельным, кладовым, подвалам, пытаясь оставить их в коммунальной собственности. Я считаю, что эти помещения должны принадлежать людям, которые используют их для хозяйственных целей", - добавил мэр Днепра.


Также мэрия в очередной раз расширила перечень недвижимости для приватизации. Речь идет еще о 30 объектах. Борис Филатов отметил, что открытая приватизация через ProZorro.Sale продолжится.

Депутаты утвердили правила обращения с зелеными насаждениями в городе. В частности, в документе прописаны основные принципы, которые необходимо соблюдать при сохранении или создании зеленых зон. Среди прочего, говорится о необходимости оценки, в частности, условий увлажнения и теплового режима того или иного участка.
"Это позволит сохранить зеленые насаждения в городе, и одновременно не будет парализовано хозяйственная деятельность в этом направлении", - отметил Борис Филатов.

Также в мэрии ратифицировали программу поддержки самоорганизации и углубления децентрализации города Днепра 2019-2023 годы.
"Эта программа позволит еще больше развивать местное самоуправление и углублять децентрализацию. Я всегда говорил, что нам нужно "спускать" деньги непосредственно к людям. И сегодня мы приняли такую ​​программу, которая позволит решать вопросы благоустройства территорий непосредственно на местах и ​​давать людям на это бюджет", - отметил Борис Филатов.

Кроме этого, городской совет принял решение о создании первой мобильной бригады социально-психологической помощи. Она заработает уже в следующем году - специалисты будут выезжать к семьям, члены которых пострадали от домашнего насилия, и оказывать психологическую и социальную помощь. Новая служба будет сотрудничать с полицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3150319
 
 
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Боря - лучший мэр , который был в Днепре ! Зеля , тебе не простят его увольнение .
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Мэр - должность выборная, пусть шестерок своих "увольняет"
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ты смотри...., - все еще держится Филатов....
Видимо Корбан с диаспорой замолвили за него слово перед Зе... В горсовете Днепра рассмотрели вопросы приватизации и децентрализации - Цензор.НЕТ 2534
Нашли с Беней компромисс...
Или у Филатова есть таки убойный компромат...
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