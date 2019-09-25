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 Политика Украины, Общество
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 Крымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - ГПУ

Святошинский районный суд Киева приговорил заочно за государственную измену судью Апелляционного суда АР Крым, который был назначен оккупационной властью "судьей Верховного суда Республики Крым", к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

Отмечается, что судья обвинялся по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"…установлено, что гражданин Украины, будучи судьей указанного (Апелляционного суда АР Крым. - Ред.) суда, умышленно, с марта 2014-го по 2015 год способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым, а также путем выполнения функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора (указом президента Российской Федерации от 19.12.2014 №786 назначен "судьей Верховного суда Республики Крым") с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Такими действиями России умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

23 сентября коллегия судей Святошинского районного суда Киева "в порядке специального судебного производства" признала этого судью виновным в совершении госизмены и определила ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150318
 
 
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Щось занадто швидко. Тепер доженіть його.
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Ну, досить швидко, за 100 днів. Свинарчуку на це і 5 років не вистачило.
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Бессмысленная, никому не нужная показуха. Вы реальных предателей и сепаров хоть одного посадите, которые сотнями дефилируют и живут в свое удовольствие. Хреновы имитаторы активной деятельности и мозговой активности.
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Кого? Давайте по фамилиям? Вот, Медведчук, например? Почему за 5 лет (пока он еще не был депутатом) он так и не был привлечен к ответственности? Более того, вместо тюрмы Порошенко посылал его в Минск переговорщиком от СБУ. Давайте другие фамилии, и я задам вам тот же вопрос.
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