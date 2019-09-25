 Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.

Клявлин заявил, что, как и в прошлые годы, существует проблема крайне низкой явки призывников в военные комиссариаты, куда не являются даже те, кто имеет отсрочку от призыва.

"План призыва 634 человека. Проблема осталась - граждане уклоняются от явки в военкоматы. Мы вызвали в военкоматы повестками 37 тыс. 629 призывников, а всего на воинском учете в Киеве стоят 94 тыс. человек призывного возраста. При этом на почти 35 тыс. призывников, которые годами уклоняются от явки в военкомат, переданы материалы в Нацполицию для их розыска как уклоняющихся от прохождения военной и врачебной комиссий. С каждым годом число граждан, уклоняющихся от военной службы, увеличивается", - заявил военный и комиссар.

Также Клявлин заметил, что штрафы за неявку по вызову в военкомат крайне низкие - 119 грн, и при этом даже такой штраф взыскать крайне сложно, поскольку лицо должно расписаться в постановлении об административной ответственности.

Штраф за неявку на пункт сбора призывников, которые уже признаны комиссией годными к военной службе, также мизерный - 255 грн. Таких лиц можно привлечь и к уголовной ответственности, где предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет, однако количество таких дел, возбужденных Нацполицией, в частности по Киеву, сегодня всего 4.

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Военный комиссар также заявил, что возлагает надежды на Верховную Раду, которая должна ужесточить ответственность за уклонение от прохождения комиссий в военкоматах и за уклонение от военной службы лиц, признанных пригодными к ней, по примеру того, как ужесточили ответственность для тех, кто имеет задолженность по алиментам.

На сегодняшний день, по словам Клявлина, крайне трудно вести учет военнообязанных, поскольку граждане массово нарушают закон, то есть не становятся на воинский учет при смене места жительства, избегают получения повесток, а в отношении тех, кто уехал за границу, то военкоматы на них не имеют никакого влияния. Также не выполняют нормы закона по информированию о работниках призывного возраста и частные предприятия, и о студентах - частные вузы.

Напомним, ранее Клявлин сообщил, что в ходе осенней призывной кампании на срочную службу планируется призвать 634 человека.