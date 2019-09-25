EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  2086  76
Все про:Киев (17947) призыв (500) военкомат (182)

 Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

В Киеве от военного комиссариата скрываются почти 35 тыс. юношей призывного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.

Клявлин заявил, что, как и в прошлые годы, существует проблема крайне низкой явки призывников в военные комиссариаты, куда не являются даже те, кто имеет отсрочку от призыва.

"План призыва 634 человека. Проблема осталась - граждане уклоняются от явки в военкоматы. Мы вызвали в военкоматы повестками 37 тыс. 629 призывников, а всего на воинском учете в Киеве стоят 94 тыс. человек призывного возраста. При этом на почти 35 тыс. призывников, которые годами уклоняются от явки в военкомат, переданы материалы в Нацполицию для их розыска как уклоняющихся от прохождения военной и врачебной комиссий. С каждым годом число граждан, уклоняющихся от военной службы, увеличивается", - заявил военный и комиссар.

Также Клявлин заметил, что штрафы за неявку по вызову в военкомат крайне низкие - 119 грн, и при этом даже такой штраф взыскать крайне сложно, поскольку лицо должно расписаться в постановлении об административной ответственности.

Штраф за неявку на пункт сбора призывников, которые уже признаны комиссией годными к военной службе, также мизерный - 255 грн. Таких лиц можно привлечь и к уголовной ответственности, где предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет, однако количество таких дел, возбужденных Нацполицией, в частности по Киеву, сегодня всего 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На срочную военную службу осенью 2019 в Киеве призовут 634 человека, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

Военный комиссар также заявил, что возлагает надежды на Верховную Раду, которая должна ужесточить ответственность за уклонение от прохождения комиссий в военкоматах и за уклонение от военной службы лиц, признанных пригодными к ней, по примеру того, как ужесточили ответственность для тех, кто имеет задолженность по алиментам.

На сегодняшний день, по словам Клявлина, крайне трудно вести учет военнообязанных, поскольку граждане массово нарушают закон, то есть не становятся на воинский учет при смене места жительства, избегают получения повесток, а в отношении тех, кто уехал за границу, то военкоматы на них не имеют никакого влияния. Также не выполняют нормы закона по информированию о работниках призывного возраста и частные предприятия, и о студентах - частные вузы.

Напомним, ранее Клявлин сообщил, что в ходе осенней призывной кампании на срочную службу планируется призвать 634 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3150316
 
   
 Топ комментарии
 
Так есть с кого брать пример! Смотрят на криворожского уклониста и думают: пропетляю пару раз, а потом....бац ... и в преЗеденты.
 показать весь комментарий
 
Навіть до ворожки не потрібно йти, щоб дізнатися, що левова частка цих уклоністів - електорат Зєлєнского.
 показать весь комментарий
 
вы из 30-летней комы только, да?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотели бы, всех собрали, а так собирают только бабло, ничего придет Раша всех собирет, поедут под звуки пианино и картинку сватов осваивать Сирию...
 показать весь комментарий
 
 
зельц должен быть примером- первым прийти в военкомат.все ждут нашего гиниралисимуса
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто не хоче на призовну службу,бо туди тількі бідні йдуть.Або робіть,щоб усі йшли,або робіть контракт.А те що є зараз,це несправедливість.
 показать весь комментарий
 
 
Хоче-не хоче, а треба брати всіх і в підрозділ оприділяти
 показать весь комментарий
 
 
Seroff Усіх,це і багатих потрібно брати,а багаті у нас точно не будуть іти до армії.Так що буде і надалі ситуація когіршуватись.
 показать весь комментарий
 
Уклоністів заочно осуджувати і базу даних.....,щоб ні за кордон,ні іншого.....
 показать весь комментарий
 
 
Навіть до ворожки не потрібно йти, щоб дізнатися, що левова частка цих уклоністів - електорат Зєлєнского.
 показать весь комментарий
 
 
З власного досвіду. Вам не зрозуміти. 😊
 показать весь комментарий
 
 
А Ви? А якщо навіть і були, то як вираховували симпатиків Зеленського? Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 4881
 показать весь комментарий
 
І ще одне питання - що власне я забув у воєнкоматі?
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли всі так міркують, не дивно ,що телепки 73% підтримали Зе сцкуна Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 4000
 показать весь комментарий
 
 
Був, шановний, був. За повісткою. А от щодо вас, не впевнений. І про особистий досвід. Маю знайомих багато. Я - комунікабельний. І багато мігрую. І левова частка моїх знайомих "уклоністів" голосували за Зє саме з надією, що їм не доведеться потрапити в армію. Хоча призовників на Схід не відсилають. Лише тих, хто сам виявляє таке бажання. Та й тих не менше трьох місяців ганяють на полігонах. І то дуже серйозно і толково.
 показать весь комментарий
 
 
....А от щодо вас, не впевнений...
Я Вас запевню - не був та поки що і не збираюся. Повістки не отримував та вважаю, що і не отримаю. Хіба що за загальним призовом на війну. А відносно як там зараз строкова служба дуже цікаво, що Ви так обізнані. Мабуть до неї беспосереднє відношення маєте. Чи не вгадав? Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 7704
 показать весь комментарий
 
Ні, не вгадали! 😁 Немає у вас ні досвіду, ні таланту розуміти життя. На момент отримання повістки я був офіцером запасу. Бо свого часу закінчив військову кафедру одного з Львівських вишів. І це був мій другий візит у військкомат. Перший бувьодращу, як у Криму почалося. Тоді мене просто відправили, як і багатьох додому. І тоді до речі були черги. Великі черги. В той час відбувалося скорочення і реорганізація військкоматів ( при януковочу). Тому і працівників не вистачало і було нерозуміння ситуації. Ось так, шановний. А те, що ви не були у військкоматі і голосували за Зєлєнского лише підтверджує мій досвід. 😊
 показать весь комментарий
 
Я не офіцер запасу. Я сержант запасу. Служив строкову 1984-1986 роки у Десні. Повістки не отримував. То чому я туди мав йти? Це поперше. Подруге мене таки цікавить звідкіля у Вас така обізнанність відносно строкової служби і стану речей там зараз? Я так розумію, що строкову зараз Ви не служили. І взагалі вважаю строкову не служили, якщо брати до уваги те, що Ви написали в своєму коменті.
 показать весь комментарий
 
Ви погано орієнтуєтеся тому, що не були у війську саме тепер. Навіть тих, кого викликають за повісткою ( не строковиків) ганяють спочатку на полігонах. Але сугубо по своїй спеціальності і по виживанню. А також по парамедичеій частині. А до військової кафедри я теж був сержантом. Фото виставляти не буду. Думаю, це зайве. ☺
 показать весь комментарий
 
Ось тому що я служив строкову, то добре знаю чим відрізняється служба рядового строковика від так званих зборів не строковиків. Тому дуже дивно, якщо Ви дійсно служили строкову, що Ви мені розповідаєте, що більша частина часу строковика присвячена військовій підготовці. Можливо за той час що пройшов з часів поєї служби щось суттєво змінилося. Але мене дуже беруть сумніви. Бо військова машина дуже повільно змінюється.
 показать весь комментарий
 
 
Не всюди у мої молоді роки час строковика проходив у військовій підготовці. Мій кум служив на березі моря у кунгу. Відпочивав. На стрільбах був один раз за два роки. Тепер щодо зборів. За місяць зборів після військової кафедри ганяли так, як на учебціту військах. Кожен день. І за статутом.
 показать весь комментарий
 
В щодо повісток. Так, ви праві. Сержантському і рядовому складу старше 40 років повістки видавалися не всім, а лише дефіцитним спеціальностям - артилеристам, танкістам, механікам, водіям.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пьянки офицеров с избиениями призывников, условия жизни ниже плинтуса, жратва хуже чем у скота. Какой нормальный отец отпустит сына? И заткнитесь порохоботы о защите Родины, срочной службы на фронте нет.
 показать весь комментарий
 
 
Гірше. З запою. Делірій ще не закінчився. Але насправді пише кацап. Про кацапське. Наболіле. Він просто не знайомий з українськими реаліями.
 показать весь комментарий
 
 
х#йлівські тролі навіть не розуміють,що може бути по іншому і паляться безпосередньо за виконанням "службових" обов`язків
 показать весь комментарий
 
 
Ну то буде як в ОРДЛО.
Ахвіцер, атєц родной, кормят от пуза чєрной ікрой, а в окопах ікона *****.
Деті нє хотят із такой арміі возвращаться домой.
 показать весь комментарий
 
 
Ты наверное пишешь из ОРДЛО или Крыма, ботяра траханый
 показать весь комментарий
 
Разве можно отвлекать команду либертарианцев такой прозаикой ?
Вони державу у смартфонi будують.
 показать весь комментарий
 
 
Так есть с кого брать пример! Смотрят на криворожского уклониста и думают: пропетляю пару раз, а потом....бац ... и в преЗеденты.
 показать весь комментарий
 
 
многие не хотят быть укро-мишенями у дыбильного зе-главкома....
Как их можно осуждать?

Артур Киреев
1 год ·

#А_Що_Буде_Далі
Доброго Дня!
Хочу з Вами порадитись і висловити свої думки.
До цього я написав пост, який набрав трохи перепостів...
Посилання на нього я залишу у коментарях.

Наобіцяти можна багато чого, а ось виконати то вже інша справа...
Так ось наша Влада наобіцяла, але виконати забула...
І вона так буде робити і надалі поки не побачить, що ми з вами проти того!
Бо якщо ми з чимось не погоджуємось треба про то говорити і діями показувати то Владі, бо якщо ми будемо все проковтувати, якось в ранці прокинемось а України то немає.
І то багато людей розуміють...
Тому зараз напишу свою думку:
Я проти того, щоб хлопці на передовій відчували себе як у тирі... Вони не мішень, вони наші захисники Герої якими пишається вся Країна.
Чому ідуть значні втрати, бо ворог відчуває безнаказанність за свої дії...
Такого навіть в думках не має бути, а Влада ще і погрожує крімінальною відповідальністю, якщо ти будеш захищати свою Країну і стріляти у відповідь.
Війна повинна бути завершена на наших умовах і на тому крапка. Коли ми проявляємо свою толерантність ворог тим користується, а ми повинні проявляти міцність, щоб ворог просив про припинення вогню і про перемір'я.
Всі ми вже багато років заздримо Європі...
Бо там нормальні дороги, там нормальні заробітні платні, там Влада працює на людей а не навпаки, там все Добре.
Взяли шлях у напрямку Європи і йшли до нього П'ять років...
Підвищили комуналку, виконували умови щодо вступу до Європи, намагались стабілізувати економіку, щоб вирівняти її до Європейського рівня...
І зараз то все викинути в трубу???
Бо я так бачу що все до того нажаль і йде...
Тому треба робити мирні акції щоб Влада бачила, що ми хочемо і мріємо закінчити цю кляту війну, але на наших умовах.
Ми хочемо іти в Європу а не вертатись до Росії і чекати знов коли то нам ножа в спину встромлять знову...
Ми хочемо, щоб весь Світ знав що наші Герої загинули за нашу Україну, за її Вільність і Незалежність, за наше майбутнє і майбутнє наших дітей.
Чекаю на ваші коментарі, думки і поради.
Бо треба робити мирні акції, щоб Влада бачила що ми нічого не забули і не забудемо... Разом Ми Сила!
Україна Понад Усе!
Дякую за репост!
Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин - Цензор.НЕТ 8234
 показать весь комментарий
 
 
"Заразительный " пример предыдущей и нынешней власти, их членов семей и ближайших ( и не очень) родственников, политиков всех мастей и прочей "богемы" и "избранных" приводит к результатам которые здесь приведены. И как тут обвинить "уклонистов" ( это могут сделать только те кто был в АТО или члены их семей). Но это не очень то воодушевляет , рыба как известно гниет с головы.
 показать весь комментарий
 
 
А при Совке, скрывающиеся от военкоматов, скрывались на зоне...
...но некоторых, военкомат от зоны спасал... (из личного) *)
 показать весь комментарий
 
Я, за два года, с копейками, управился, бо призвался за день до прихода ментов ... ...а друган на 9 лет заторчал -- трёх Генеральных Секретарей пересидел...
 показать весь комментарий
 
Создавайте контрактную армию и не будет проблем! ХВАТИТ ЗА РАБАМИ БЕГАТЬ! ХОТИТЕ ЧТОБЫ ЛЮДИ ШЛИ В АРМИЮ ДАВАЙТЕ ИМ НОРМАЛЬНУЮ ЗП СОЗДАВАЙТЕ УСЛОВИЯ И ОТБОЮ НЕ БУДЕТ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ! А набирать на шару молодых пацанов копать огороды генералам - это уж дудки!!
 показать весь комментарий
 
 
А кто должен защищать, пока контрактной армии нет?
 показать весь комментарий
 
 
Так ее никто и не создает. И потуг даже в данном направлении нет покуда.
 показать весь комментарий
 
 
На всё нужны деньги из бюджета, а для дополнительных денег нужен рост ВВП и этого прироста должно хватить не только на ускорение развития страны, но и на контрактную армию...
 показать весь комментарий
 
 
Для всего сначала нужна быть воля. Затем принято решение. Затем намечены пути и механизмы реализации. Не будет первого - все остальное не появится.
 показать весь комментарий
 
Мой прадед говорил: "Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания". Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
 показать весь комментарий
 
думаешь насильно сгонешь пацанов дашь им в руки автоматы и у тебя уже армия? если ты так думаешь то ты даун!!
 показать весь комментарий
 
 
Если насильно согнать пацанов и дать им в руки автоматы, то в данном случае с уверенностью можно утверждать только одно, что неприятности себя не заставят долго ждать. Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 7414
 показать весь комментарий
 
А чему можно научить человека за полтора года, тем более не имеющего желания обучаться воинскому делу? Оставлю за скобками намеренно качество самого процесса обучения. Потому как сейчас там єто происходит не знаю. Может что и изменилось в лучшую сторону по сравнению с совдеповской армией. Хотя и сильно сомневаюсь. Армия довольно инертный механизм. Отношения и подходы в ней если и меняются то очень туго.
 показать весь комментарий
 
 
был я там в 2001 и видел именно то про что и написал! не думаю что с тех времен что то сильно изменилось!
 показать весь комментарий
 
Надо не ужесточать ответственность за уклонение от прохождения комиссий в военкоматах и за уклонение от военной службы лиц, признанных пригодными к ней , а перейти на контрактную армию . Украина способна содержать профессиональных военных , а не тупых командиров .
 показать весь комментарий
 
 
... Армия будет добровольной: нету мозгов - иди служи, есть деньги - купи справку, не знаешь где купить - спроси у военкома, отмазался - гуляй (с) Егор Лупан.
 показать весь комментарий
 
Та багато тут причин. Якщо країна за тебе не турбується, то молоді люди тим більше за неї не турбуються. З причини зневаги до олігархічної держави, з причини несвідомості. З причини, що у школі замало патріотичного виховання, і тому що держава ложила пуйла на школи і виховання, і на саму молодь.
Це та сама причина, чому молодь краде що попало й де попало, а у старших уже виховуються принципи й поняття, а багатьом вже й життя навчило. А ще й є особливі старші, яких не посадили, бо тати зрадники-олігархи, яких нормальна людина захищати на фронт не піде.
 показать весь комментарий
 
 
представники армії, яка без бою здала Крим, і яку донецькі бабусі перемогли.
 показать весь комментарий
 
 
Советская Армия (СА) сдала Крым? С головой всё в порядке?
 показать весь комментарий
 
 
ну а яка? Усі ці солдафони стояли біля руля України, і жодного спротиву не здійснили. Ти сам собі заперечуєш. Навіть не знаю.. може Авакова треба було ставити у голові ВСУ.

А мандат у нинішнього гаранта дійсно є. Розумієш - він нічого не вміє, окрім грати на сцені. Взагалі нічого. Є мандат на здачу України - зупинку війни, зупинку підприємств, обвал всього що можна. Що ви хочете чекати від нього й його команди? Абсолютного нуля. У нього - мандат на нульовий результат.
 показать весь комментарий
 
 
Призывная армия будет драться только в том случае если она чрезвычайно мотивирована.
Если же Главковерх - в предыдущей биографии был комиком, не служил в армии и не имеет военного образования, армия будет как минимум заниматься скрытым саботажем.
День Независимости всё показал: есть две Украины. В одной из них существуют военные, прошедшие фронт. В другой - шоумены.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так все здесь, призывают к войне с бабушкиной кухни.
 показать весь комментарий
 
Хотят эффективную армию, а условий не создают. Насильно волокут, принуждают и ломают человеку психику, снижаю его полезность до уровня пушечного мяса. Сильной армия будет только благодаря мотивированным людям. Тот же контракт, это куда выгоднее чем брать тех кто в заднице видел совковые методы и вечное пьянство
 показать весь комментарий
 
 
Ну так армія нам вже не потрібна . Немає що захищати , земля буде належати іноземцям і латифундистам , що за їх майно гинути ? .
 показать весь комментарий
 
 
полный текст сообщения:
"В Киеве скрываются от военкомата почти 35 тысяч призывников, или почти 87,5 миллиона долларов США".
 показать весь комментарий
 
Какие еще призывники???? Клоун соплями исходил обещая прекрасную контрактную армию.. И где??? Призыв как был так и осмтался.. Да вдобавок офицеров запаса , которых никто и никогда не трогал, забирают в армию на 1,5 года... Людей по 35-40 лет, с семьей, работой и пр на 1,5 года хрен знает куда забирают.... И после этого клоун не ****???
 показать весь комментарий
 
Уважаемый форучанин! я сам уклонист, прошел военную кафедру, отмазался по дурке в 2015 году от мобилизации. Скажите а откуда у Вас сведения что сейчас призывают 25-40 летних на потора года???? Я постоянно мониторю тематические форумы, подобных случаев не описывалось.
 показать весь комментарий
 
 
ого, сколько будущих главнокомандующих!
 показать весь комментарий
 
 
армия должна быть профессиональной
 показать весь комментарий
 
Но так скрываться, как скрывается Зеля... косила 80 лвл!
 показать весь комментарий
 
Да, что там Киев. КАПЛЯ в море. Вот сколько их по Польше, России, Германии, Италии и т.д. ныкается. И от туда учит нас, как тут жить и воевать. Сумует и учит. Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін - Цензор.НЕТ 7095
 показать весь комментарий
 
Да это же "майбутне України"! Вылупки совкодрочеров, дебильная поросль конца девяностых, воспитанная на шедеврах росисрашного агитпрома: Антикиллер, менты, Кроты, бригада, бандитский Петербург, ну и конечно творчество гопников из 95- квартала. Ушлепки без рода и племени, интернациональный продукт, 73% маргиналов.У них нет Родины, у них нет даже "родини". Порох для них плохой, дал возможность по безвизу сдрыстнуть в Польшу от призыва для защиты Родины!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх