 Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.
Клявлин заявил, что, как и в прошлые годы, существует проблема крайне низкой явки призывников в военные комиссариаты, куда не являются даже те, кто имеет отсрочку от призыва.
"План призыва 634 человека. Проблема осталась - граждане уклоняются от явки в военкоматы. Мы вызвали в военкоматы повестками 37 тыс. 629 призывников, а всего на воинском учете в Киеве стоят 94 тыс. человек призывного возраста. При этом на почти 35 тыс. призывников, которые годами уклоняются от явки в военкомат, переданы материалы в Нацполицию для их розыска как уклоняющихся от прохождения военной и врачебной комиссий. С каждым годом число граждан, уклоняющихся от военной службы, увеличивается", - заявил военный и комиссар.
Также Клявлин заметил, что штрафы за неявку по вызову в военкомат крайне низкие - 119 грн, и при этом даже такой штраф взыскать крайне сложно, поскольку лицо должно расписаться в постановлении об административной ответственности.
Штраф за неявку на пункт сбора призывников, которые уже признаны комиссией годными к военной службе, также мизерный - 255 грн. Таких лиц можно привлечь и к уголовной ответственности, где предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет, однако количество таких дел, возбужденных Нацполицией, в частности по Киеву, сегодня всего 4.
Военный комиссар также заявил, что возлагает надежды на Верховную Раду, которая должна ужесточить ответственность за уклонение от прохождения комиссий в военкоматах и за уклонение от военной службы лиц, признанных пригодными к ней, по примеру того, как ужесточили ответственность для тех, кто имеет задолженность по алиментам.
На сегодняшний день, по словам Клявлина, крайне трудно вести учет военнообязанных, поскольку граждане массово нарушают закон, то есть не становятся на воинский учет при смене места жительства, избегают получения повесток, а в отношении тех, кто уехал за границу, то военкоматы на них не имеют никакого влияния. Также не выполняют нормы закона по информированию о работниках призывного возраста и частные предприятия, и о студентах - частные вузы.
Напомним, ранее Клявлин сообщил, что в ходе осенней призывной кампании на срочную службу планируется призвать 634 человека.
Я Вас запевню - не був та поки що і не збираюся. Повістки не отримував та вважаю, що і не отримаю. Хіба що за загальним призовом на війну. А відносно як там зараз строкова служба дуже цікаво, що Ви так обізнані. Мабуть до неї беспосереднє відношення маєте. Чи не вгадав?
Ахвіцер, атєц родной, кормят от пуза чєрной ікрой, а в окопах ікона *****.
Деті нє хотят із такой арміі возвращаться домой.
Вони державу у смартфонi будують.
Как их можно осуждать?
Артур Киреев
1 год ·
#А_Що_Буде_Далі
Доброго Дня!
Хочу з Вами порадитись і висловити свої думки.
До цього я написав пост, який набрав трохи перепостів...
Посилання на нього я залишу у коментарях.
Наобіцяти можна багато чого, а ось виконати то вже інша справа...
Так ось наша Влада наобіцяла, але виконати забула...
І вона так буде робити і надалі поки не побачить, що ми з вами проти того!
Бо якщо ми з чимось не погоджуємось треба про то говорити і діями показувати то Владі, бо якщо ми будемо все проковтувати, якось в ранці прокинемось а України то немає.
І то багато людей розуміють...
Тому зараз напишу свою думку:
Я проти того, щоб хлопці на передовій відчували себе як у тирі... Вони не мішень, вони наші захисники Герої якими пишається вся Країна.
Чому ідуть значні втрати, бо ворог відчуває безнаказанність за свої дії...
Такого навіть в думках не має бути, а Влада ще і погрожує крімінальною відповідальністю, якщо ти будеш захищати свою Країну і стріляти у відповідь.
Війна повинна бути завершена на наших умовах і на тому крапка. Коли ми проявляємо свою толерантність ворог тим користується, а ми повинні проявляти міцність, щоб ворог просив про припинення вогню і про перемір'я.
Всі ми вже багато років заздримо Європі...
Бо там нормальні дороги, там нормальні заробітні платні, там Влада працює на людей а не навпаки, там все Добре.
Взяли шлях у напрямку Європи і йшли до нього П'ять років...
Підвищили комуналку, виконували умови щодо вступу до Європи, намагались стабілізувати економіку, щоб вирівняти її до Європейського рівня...
І зараз то все викинути в трубу???
Бо я так бачу що все до того нажаль і йде...
Тому треба робити мирні акції щоб Влада бачила, що ми хочемо і мріємо закінчити цю кляту війну, але на наших умовах.
Ми хочемо іти в Європу а не вертатись до Росії і чекати знов коли то нам ножа в спину встромлять знову...
Ми хочемо, щоб весь Світ знав що наші Герої загинули за нашу Україну, за її Вільність і Незалежність, за наше майбутнє і майбутнє наших дітей.
Чекаю на ваші коментарі, думки і поради.
Бо треба робити мирні акції, щоб Влада бачила що ми нічого не забули і не забудемо... Разом Ми Сила!
Україна Понад Усе!
Дякую за репост!
...но некоторых, военкомат от зоны спасал... (из личного) *)
Це та сама причина, чому молодь краде що попало й де попало, а у старших уже виховуються принципи й поняття, а багатьом вже й життя навчило. А ще й є особливі старші, яких не посадили, бо тати зрадники-олігархи, яких нормальна людина захищати на фронт не піде.
А мандат у нинішнього гаранта дійсно є. Розумієш - він нічого не вміє, окрім грати на сцені. Взагалі нічого. Є мандат на здачу України - зупинку війни, зупинку підприємств, обвал всього що можна. Що ви хочете чекати від нього й його команди? Абсолютного нуля. У нього - мандат на нульовий результат.
Если же Главковерх - в предыдущей биографии был комиком, не служил в армии и не имеет военного образования, армия будет как минимум заниматься скрытым саботажем.
День Независимости всё показал: есть две Украины. В одной из них существуют военные, прошедшие фронт. В другой - шоумены.
"В Киеве скрываются от военкомата почти 35 тысяч призывников, или почти 87,5 миллиона долларов США".