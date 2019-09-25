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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:бойкот (212) ПАСЕ (1448) Оппозиционная платформа - За життя (8)

 ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" собирается делегировать своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "ОПЗЖ".

"Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ. Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы ", - говорится в заявлении.

При этом не уточняется, кого именно из партии отправят на осеннюю сессию ПАСЕ.

Как известно, членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Напомним, 23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ из-за откровенного игнорирования интересов Украины, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3150313
 
 
 Топ комментарии
 
Внешней политикой в Украине теперь рулит опзажоп?
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Ну шо Гончаренко ваш никто давно не сомневался 😁
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Зеленский закапывает украинскую международную политику на рекордную глубину.
ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 6516
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Там ще й льоша гончаренко з ПЄСу - теж рвався поїхати..
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Ну шо Гончаренко ваш никто давно не сомневался 😁
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Гончаренко - наш, родненький! ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 3940
ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 5995
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Петр Алексеевич, вы уже в Ростове? ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 3578
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а ты из Биробиджану варнякаешь какашка зеленая ну и провонялся чего то наелся зедебильный.... ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 2281
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иди в мамину ...исю малюк и не прыгай тут на взрослых сайтах понял чувырло ОПЗЖ відправляє свого делегата в ПАРЄ попри бойкот засідання Україною - Цензор.НЕТ 6328
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ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛОТВА ЗЕЛЕННЫХ ПОДОНКОВ (ОПЗЖ) ОТПРАВЛЯЕТ В ПАРЕ СВОИХ ЧЛЕНИСТЫХ ЧЛЕНОВ..с роялем... и эбонитовой палочкой... Мертечковские ушлебки... лучшие дрязьяки ******** ЗЕбобиков...
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Внешней политикой в Украине теперь рулит опзажоп?
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Это 🤢🤡💩-договорняк с обРыганными! Сдают Украину под руководством мертвечука
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А своим ****** ты доволен, запоребрик?
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Он еще не понял.
А я смотрю, почему его в Верховной Раде не видно...
А он уже в Ростове. ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 5260
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Троллиха, судя по твоим высерам ***** как раз твое.
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А ты откуда вылезло, мурло соеголовое? ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 172
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Передавай привет Виктору Федоровичу от "небайдужих українців"!
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маляву руцким каллегам передать посылают.
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Эти уроды не ответят таки за призыв к Сейму Польши об осуждении УПА?
Помню - слов не хватало. Ясно шо нигде в мире такого не могло быть. Это просто даже паны не поняли тогда и отвергли, не понимая - то ли прикол, то ли серьезно такое может быть.
Сейчас - с удовольствием приняли бы "паны", плюс *******(угры) и румыны(тоже чет вызверяются).
Решение есть. Ленин бы сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-dJj15M5Q
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Звернення організував ось цей поц ватостопольський, а думбаси підтримали.

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Зеленский закапывает украинскую международную политику на рекордную глубину.

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Спустя пять лет Москва пытается вернуть нам часть украденных территорий в обмен на суверенитет.и для подогрева ситуации(ну для возврата Украины в московскую конюшню), ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ,что бы тот сидел рядом с российской делегацией и крутил матрёшку. ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 8428
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"Альтернативная" власть в лице ОПЗЖопа, сегодня это в самостоятельной делегации завтра в парламенте, потом чем че-т не шутит и в кабмине и смотри выше... "Демократия" одним словом
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С позволения и одобрения Зе банатов🐒💩🤡🤢
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Тобто нова влада не хоче приборкати медведчуків ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания - Цензор.НЕТ 5823
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Яке ще приборкання кума *****? Вони *************.
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Медведчуки, як і песики зараз виступають проти нової влади. Вам, пороховаті, читати треба навчитись.
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Надеюсь хотя бы за свой личный счет поедут !
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У зажопників все через жопу. Думбаси патамушта.
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Подстава кремлёвская - и она там встанет и будет от имени украинской делегации говорить такое, что мама не горюй . . . А русские будут говорит, мол, видите, Украина сама признаёт то-то и то-то.

Надо найти какой-то механизм, чтобы один штрейкбрехер не ехал, если не едет вся делегация.
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"...для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами."

Уши Ху*ла торчат из каждой фразы.


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Пороховата, а ви підтримаєте своїх колег з ОПЖЗ у демарші проти партії влади? )))
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тут би мало "спрацювати" МЗС і відібрати у даного депутата закордонний та дипломатичний паспорти..Не знаю лише,наскільки це законно...
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Вову мордой об асфальт так у нас гос деятель Медведчук за государство все решает ЗЕ импотенты
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Да, вы вместе со своими коллегами из ОПЖЗ стараетесь Вову мордой об асфальт. Только при чем здесь Вова?
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А при том что попустительство Медведчуку очень вредит имиджевой репутации ЗЕ то Медведчюк заявляет на международном форуме что у нас гражданская война то теперь вопреки государственному направлению решает послать своего представителя как Ві думаете как посмотрят за рубежом когда президент говорит и ведет одну политику а тут приезжают другие представители и несут другое совсем противоположное
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Что значит, "попустительство"? Зеленский ни юридически ни физически не может запретить представителю ОПЖЗ посетить ПАРЕ.
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устоіт лі царство, раздєльонноє в сєбє?
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Эта кобыла левочкина там прописалась,что ли? Гнида.
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Зе дебіли... ну тисячі разів вам казав. Якщо це державна зрада - то суд і нари. Поїхав депутат від "опозиційного", а точніше окупаційного блоку шкодити державним інтересам, то на нари падлу...
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Ідіоте, що ж ти цьому депутату будеш інкримінувати, що він поїхав до ПАРЕ, маючи на це законне право? Порошенко посилав Медведчука переговлрником від СБУ у Мінськ, от це державна зрада, але ти мовчав. Порошенко уклав антиконституційні Мінські домовленості, по яким передав Донбас Росії, ось це - державна зрада!!! Але ти і тоді мовчав.
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В пасе даже клуб Анонимных алкоголиков может посылать представителей? Кучка бомжей со стройки тоже может?
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