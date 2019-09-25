 ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "ОПЗЖ".
"Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ. Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы ", - говорится в заявлении.
При этом не уточняется, кого именно из партии отправят на осеннюю сессию ПАСЕ.
Как известно, членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.
Напомним, 23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
А я смотрю, почему его в Верховной Раде не видно...
А он уже в Ростове.
Помню - слов не хватало. Ясно шо нигде в мире такого не могло быть. Это просто даже паны не поняли тогда и отвергли, не понимая - то ли прикол, то ли серьезно такое может быть.
Сейчас - с удовольствием приняли бы "паны", плюс *******(угры) и румыны(тоже чет вызверяются).
Решение есть. Ленин бы сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-dJj15M5Q
Надо найти какой-то механизм, чтобы один штрейкбрехер не ехал, если не едет вся делегация.
Уши Ху*ла торчат из каждой фразы.