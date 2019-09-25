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 Общество
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Все про:Луганщина (4184) Шахов_Сергей (36)

 Власть игнорирует проблемы Луганщины, - нардеп Шахов

Народные депутаты-мажоритарщики с Луганщины впервые собрались за круглым столом вместе с руководством области.

В Северодонецке 24 сентября по инициативе команды Шахова состоялась рабочая встреча с председателем облгосадминистрации Виталием Комарницким, сообщили в пресс-службе Шахова.


В стенах облгосадминистрации для обсуждения насущных проблем области собрались народные депутаты Украины Сергей Шахов (114 округ), Сергей Вельможный (112 округ), Александр Лукашев (113 округ), Александр Сухов (107 округ) и др.
"Надо строить новые предприятия, асфальтные заводы, которые не будут загрязнять экологию, таким образом мы возродим экономический потенциал Луганщины. Перечень проблем бесконечен! Сегодня разворовывается как минимум 700 млн в Северодонецком городском совете: нет ни предприятий, ни дорог в городе. Два года назад было принято решение запустить мелкие предприятия, которые свозили твердые бытовые отходы в Лисичанск - до сих пор эта система не заработала", - отметил Сергей Шахов.

Отдельное внимание чиновников парламентарий обратил на катастрофическую нехватку контрольных пунктов пропуска через государственную границу и античеловеческие условия на существующих переходах, а также долги перед шахтерами.
Во время встречи также рассмотрели проблемы строительства моста в Станице Луганской, областной клинической больницы, железнодорожной ветки, которая присоединит пять районов Луганщины к всеукраинской сети, катастрофическое состояние дорог, высокие цены на газ, продукты питания, медикаменты, и одновременно - низкий уровень зарплат и пенсий жителей.

Власть игнорирует проблемы Луганщины, - нардеп Шахов 01
Вместе с тем, на встречу не явились исполняющий обязанности прокурора Луганской области, руководство ГосЧС, которым были направлены письма с приглашениями, и вопросы, касающиеся их ведомств. Полиция Луганской области также не предоставила ответ на вопрос.

"Поэтому мы не останавливаемся, и призываем провести отдельную встречу с руководством правоохранительных органов области, чтобы обсудить самые громкие уголовные производства области, ход их расследования, а также, чтобы узнать, какие меры принимаются с их стороны для уменьшения преступности, особенно в сфере хищения средств государственного и коммунального бюджетов", - подытожил народный депутат.

Все присутствующие отметили "историчность съезда" и единодушно решили продолжать конструктивный диалог не реже одного раза в квартал.

Источник: https://censor.net.ua/n3150312
 
 
 Топ комментарии
 
Ога, ну прям щас. Как же вы "кармильцы" предприятия прос...ли? А? И вроде нахлебников нет с ЕС. Построить им НОВЫЕ заводы... ага. Сколько волка не корми.
Нужно строить НОВЫЕ заводы в Тернопольской, Львовской области, а не в дамбабве и луганде. За СВОИ стройте "кармильцы".
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Крайний восток Украины ( здесь главное слово "крайний"), это еще то .. То все годы независимости были под пятой коммунистов и СДПУо, потом под регионалами и местными бандами, потом под Оппа на блоком и ОПЗЖопа, теперь им на смену появляется проходимец и жулик "Шаков", предыдущая каденция которого была полна скандалов, а выборы прошли под флагом его скупки голосов, правда оригинальной, гречку заменил сахар. Теперь он из новостных сайтов опять не сходит. Видимо решил подвинуть оппонентов и стать "бароном" востока, ну уж если не "бароном" , то хотя бы "виконтом". Да уж если Украине в целом не везет на "гетманов", столице на "голов", то крайней точке украинских земель не хватает то ли "сахара" то ли мозгов. Но как говорится каждый достоин той власти которую выбирает.. "Сладкой" жизни луганчане..
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Ментальність донбасят - мнє похєр ваша Украіна, но ви нам должни!
Пілять, а що, проблеми лише на Луганщині? Суки, а ви про їх вирішення думали, коли бігали і волали - путян, ввяді войска?
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Пусть валит этот бандюган в родной стаканов и там строит "норотное счастье"
Да и на твари комарницком негде пробы ставить
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эт верно
я этого мальчика еще в 90-х видел за мелкими вымогательствами
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на фото, прикольно выглядит товарищ сухов, читающий о проблемах женчин порабощённого востока)
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Влада ігнорує проблеми всієї України. Навіть щодо субсидій. То чим Луганщині краща, чи особливіша? Особливого статусу вона не має. То чого це Шахов так розрепетувпвся?
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Шахов , есть проблемы в Днепре и области . Как ты думаешь , что важнее ?
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Крайний восток Украины ( здесь главное слово "крайний"), это еще то .. То все годы независимости были под пятой коммунистов и СДПУо, потом под регионалами и местными бандами, потом под Оппа на блоком и ОПЗЖопа, теперь им на смену появляется проходимец и жулик "Шаков", предыдущая каденция которого была полна скандалов, а выборы прошли под флагом его скупки голосов, правда оригинальной, гречку заменил сахар. Теперь он из новостных сайтов опять не сходит. Видимо решил подвинуть оппонентов и стать "бароном" востока, ну уж если не "бароном" , то хотя бы "виконтом". Да уж если Украине в целом не везет на "гетманов", столице на "голов", то крайней точке украинских земель не хватает то ли "сахара" то ли мозгов. Но как говорится каждый достоин той власти которую выбирает.. "Сладкой" жизни луганчане..
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Ментальність донбасят - мнє похєр ваша Украіна, но ви нам должни!
Пілять, а що, проблеми лише на Луганщині? Суки, а ви про їх вирішення думали, коли бігали і волали - путян, ввяді войска?
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Ога, ну прям щас. Как же вы "кармильцы" предприятия прос...ли? А? И вроде нахлебников нет с ЕС. Построить им НОВЫЕ заводы... ага. Сколько волка не корми.
Нужно строить НОВЫЕ заводы в Тернопольской, Львовской области, а не в дамбабве и луганде. За СВОИ стройте "кармильцы".
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Пороховата, Зеленський ваших рашеватних колег з Луганщини ображає! Фас на нього! )
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В 2008 году я впервые понял, что в Донбассе идет война. Я ехал в Лисичанск на поезде. По обе стороны от дороги - разрушенные заводы. Самые настоящие руины. Мысль была только одна: как после бомбежек. Разрушенные заводы, склады, пром. сооружения тянулись на километры! Обломки, завалы кирпича и бетона. Я напомню: 2008 год! Мне потом местные рассказывали, как Ефремов в свое время банкротил эти предприятия, а потом их резали на металл. Моментально. Три месяца - и нет завода! А все зачинщики распила становятся долларовыми миллионерами. И все это время там голосуют за "регионалов". Даже сейчас. Новые заводы строить? Чтобы что? Чтобы вышедший на свободу Ефремов сделал "можем повторить"?
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Из-за таких ********** как шахов - которые гундосили, что Украина не слышит донбабве - получилась война. Теперь эта гнида гундосит, что Украина не слышит Луганщину.
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я как тот самый житель Луганщины (Северодонецк) могу точно сказать что проблемы региона как раз изза вот таких как Шахов и прочих огрызков Партии Овоща. Пока остальные регионы латали дороги и восстанавливали после "крепких хазяйственников" инфраструктуру, занимались энергосбережением и реформами - эти ****** 5 лет скублись в миськраде между собой и все саботировали. Иначе хрен бы за них кто проголосовал, если бы при пост-майданной власти дороги стали бы ровными.
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Умиляет про госграницу
это где нашел нардеп, госграницу
коллаборанты хреновы
Отдельное внимание чиновников парламентарий обратил на катастрофическую нехватку контрольных пунктов пропуска через государственную границу и античеловеческие условия на существующих переходах, а также долги перед шахтерами.Источник: https://censor.net.ua/n3150312
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