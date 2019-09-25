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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1705) Укравтодор (373) Новак Славомир (44) Укртрансбезопасность (28) Ноняк (11)

 Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака

Кабинет министров принял решение об увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщается на сайте Кабмина по итогам заседания в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему", - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук увольнение Ноняка.

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Михаил Ноняк был назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства от 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016-го, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

Источник: https://censor.net.ua/n3150310
 
 
 Топ комментарии
 
То ви вважаєте, що дороги потрібно будувати,як при Сталіні - безкоштовно силами ЗК? Чи вважаєте Україну такою ж багатою, як США, щоб і дороги теж були такими? За останній час навіть у Львівській області було збудовано і зремонтовано сотні км доріг. Зокрема відремонтовано трасу Львів-Чоп через Самбір, Старий Самбір, Турку. Хто їздив тією дорогою ще три роки тому, той знає, що там було. Тому ви просто мусуєте передвиборний фейк Зєлєнского.
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Що ти мелеш?,Якраз при Новаку дороги почали будувати Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 4240При сьогодняшній Зе ко буде повний стоп , Бені бабоси на бізнес потрібні, зебіли й по тих що є дорогах най катаються Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 9861
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Упетюшек санитарные потери Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 7468но их нужно увольнять транзитом в тюрьму!
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То ви вважаєте, що дороги потрібно будувати,як при Сталіні - безкоштовно силами ЗК? Чи вважаєте Україну такою ж багатою, як США, щоб і дороги теж були такими? За останній час навіть у Львівській області було збудовано і зремонтовано сотні км доріг. Зокрема відремонтовано трасу Львів-Чоп через Самбір, Старий Самбір, Турку. Хто їздив тією дорогою ще три роки тому, той знає, що там було. Тому ви просто мусуєте передвиборний фейк Зєлєнского.
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не переймайся це ********** перхоть, не звертай уваги
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Напевно, що так, раз з Угорщини додому по бездоріжжю їхав! 😁 Це ж кацапське, рідне - дурні - бездоріжжя!
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Що ти мелеш?,Якраз при Новаку дороги почали будувати При сьогодняшній Зе ко буде повний стоп , Бені бабоси на бізнес потрібні, зебіли й по тих що є дорогах най катаються Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 9861
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недавно домой сьездил через венгрию так это просто пипец дороги несуществует от слова совсем
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в параше обитаешь,поверю. думаешь рыло за флажком спрятал?
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причом тут параша🤣🤣читай через венгрию заехал домой в Украину
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Просто у него дом - параша, поэтому он и переспросил. )
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Как тебе там живется с таким погонялом? Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 8518
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это ж куда международные перевозки?
В Рашку конечно
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Зеля , когда всех уволишь , чем будешь заниматься ?
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Звільнить і Бєню нафіг з посади ляльковода.
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тока нє пєрєпутайтє! новака - сюда, ноняка - туда. Ілі наоборот?
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Он воно шо, а я думаю чому Голобородько не їзде на лісапеті. Виявляється, нема безпеки на дорогах яких не існує.
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Коли у нас у Львівській області звільнять порошенківця - бездару - корупціонера керівника служби автомобільних доріг Кандибора Р.В. ?! Не просто звільнять, а проведуть аудит діяльності !
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Новак сделал своё дело!
Новак может уходить! Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 9331
Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 1704
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А, т.е. к "Укртрасбезопсаности"?
Конечно, Ноняк сделал своё дело, Ноняк может уходить....
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Упетюшек санитарные потери Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 7468но их нужно увольнять транзитом в тюрьму!
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