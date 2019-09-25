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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2016) скандал (4294) Зоряна Скалецкая (18)

 Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве

Новый заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук, который до этого был врачом-хирургом в Институте Шалимова, имел вопросы к определенным сотрудникам. Но никто никого не собирается выгонять.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", так советник Министра здравоохранения Дмитрий Раимов прокомментировал предложение Загрийчука к нескольким сотрудникам МОЗ написать заявление на увольнение.

"Когда он спорит с собеседниками, то это его позиция. Это чисто внутренняя ситуация. Я так понимаю, он на эмоциях общался, поэтому сказал об увольнении. Но он знал об аудите, уже есть подписанный приказ", - отметил Раимов.

Он отметил, что будет оптимизирована структура министерства, чтобы дальше продолжать реформу.

"Есть позиция МОЗ, министр ее сообщила премьеру и он ее поддержал, что аудит будет стопроцентно. Будет оценивание госслужащих. Никто никого не собирается выгонять. Нас удивило, что все происходит именно в отсутствие министра. Почему это не вынести на внутреннее обсуждение с ней?" - добавил советник руководителя Минздрава.

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Накануне стало известно, что заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.

В связи с этим работники МОЗ 24 сентября работники обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, где призвали его прекратить давление на госслужащих, а также заявили, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Гончарук ответил на обращение работников Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3150308
 
 
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чего скандалить, фанатели же! Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 5078Зе дятлы есть Зе дятлы, что взять с зебилов? Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 480 Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 2058
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А как так получилось что на содержание честного зебила тратят больше ,чем тратили на клятого барыгу Пороха ? Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 6041
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Що це за посада така «радник міністра»? Дійсно звучить як «смотрящій». Чому сам міністр не реагує?
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Це така особа, яка ні за що не відповідає.
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А нахер тему тогда бабки из моих налогов платят?
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Так не хочется от кормушки . А че сиди и с умным видом выдавай креативные идеи с интернета за свои, и всех родственников и родственников друзей пристроили в директораты .
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А че ваша кодла , туда рвётся 😀,не за тем же ?
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Критерії оцінки не сказав. Вочевидь озвучувати критерієм лояльність до нової влади - не комільфо. Не зрозуміють. Хоча на їхньому місці я б турбувався про те, яку оцінку дадуть їм. І вже незабаром.
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Тобто до професійних медиків є питання, а до міністра, у якої і медичного диплому нема, апріорі питань немає???
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Адит - всему виной этого срача. Чего бояться - проверят, и станет ясно, кто есть ху.
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А аудит будет проводить богатырёва с бахтеевой? А юрсопровождение от портнова?
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Политика "новых лиц" такая. Вброс. Просмотр реакции. И по ситуации или гнуть своё, или "вы всё не так поняли".
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у них скорей - два шага вперед и шаг назад. Вброс, откат, еще больший вброс но еще меньший откат.
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Тільки не переплутайте. Зліва бюджет узурпатора бариги, а справа бубочки потужного реформатора.
На дітей з аутизмом уряд бубочки виділив аж в 5 разів меньше коштів. Бачите за сто днів подолано хворобу, а ви кажите ніче не робиться. Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 3826
Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 4666
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а что есть гарантия полного и целевого использования средств обозначенных в бюджете 2019 ?
я не топлю за или против. просто хочу понять причину или логику такого выделение на будущий период.
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Они заменили все это на универсальное лекарство "х.. в сраку"
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гендиректора могли сделать встречное предложение
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уже и уволить нельзя 🤣🤣нанял 20 типа активистов они там поскакали покричали и всё работай себе хоть до пенсии
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