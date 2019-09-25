 Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", так советник Министра здравоохранения Дмитрий Раимов прокомментировал предложение Загрийчука к нескольким сотрудникам МОЗ написать заявление на увольнение.

"Когда он спорит с собеседниками, то это его позиция. Это чисто внутренняя ситуация. Я так понимаю, он на эмоциях общался, поэтому сказал об увольнении. Но он знал об аудите, уже есть подписанный приказ", - отметил Раимов.

Он отметил, что будет оптимизирована структура министерства, чтобы дальше продолжать реформу.

"Есть позиция МОЗ, министр ее сообщила премьеру и он ее поддержал, что аудит будет стопроцентно. Будет оценивание госслужащих. Никто никого не собирается выгонять. Нас удивило, что все происходит именно в отсутствие министра. Почему это не вынести на внутреннее обсуждение с ней?" - добавил советник руководителя Минздрава.

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Накануне стало известно, что заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.

В связи с этим работники МОЗ 24 сентября работники обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, где призвали его прекратить давление на госслужащих, а также заявили, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Гончарук ответил на обращение работников Минздрава.