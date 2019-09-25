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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (843) МИД (5139) нацменьшинства (165)

 "Применим опыт Словакии", - МИД Украины предложил Венгрии рецепт улучшения отношений

Украина предлагает Венгрии применить опыт урегулирования венгерско-словацких трансграничных проблем для улучшения двусторонних отношений между странами.

Об этом заместитель директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Анатолий Соловей сказал в ходе международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к пониманию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы предлагаем нашим венгерским друзьям применить ту модель, которая уже имела место и которая оказалась успешной. Я имею в виду опыт урегулирования венгерско-словацкой, очень схожей, проблемы", - заявил Соловей.

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Он отметил, что "в 2010 году Венгрия осуществила некоторые изменения в своем законодательстве о гражданстве, а в ответ на это Словакия ввела систему штрафов и дальше начались соответствующие осложнения".

"Но этот период закончился после того, как оба премьера - венгерский и словацкий - провели конструктивную встречу, договорились перевести коммуникацию в другое русло и сосредоточиться на решении конкретных практических вопросов экономического характера и развития трансграничных регионов, и острота проблемы после этого была снята", - добавил Соловей.

"Я так надеюсь, что венгерские партнеры прислушаются к нашему мнению и пойдут нам навстречу", - заявил дипломат.

"Позиция Украины очень проста и понятна: знание украинского языка - это ключевая предпосылка реализации конституционных прав наших граждан", - подчеркнул он.

Как сообщалось отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Источник: https://censor.net.ua/n3150306
 
   
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Зебилы просто сдадут Венгии часть Украины , им же не жалко , все равно на кацапию бежать скоро "Применим опыт Словакии", - МИД Украины предложил Венгрии рецепт улучшения отношений - Цензор.НЕТ 3841

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А нахрена с ними улучшать отношения?! Их тупо посылать надо!
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Всё, что делали мародёры, они делали и делают тупо. Их время кончилост, поэтому теперь надо делать по-умному.
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Согласен. Нужно как в Польше. Хочеш гражданство или пмж, госеэкзамен на В1. Не здал, только временный вид получай. Верно?
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только государственный язык в образовании !
причем я бы еще и экзамен ввел. если через 3 года совершеннолетний гражданин страны не розуміє мову, тогда паспорт может поменять на венгерский и жить в удобном и понятном для него месте. а землю и дом тут выкупит государство и продаст потом гражданам Украины
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Зеленский собирается подавать воду в оккупированный Крым

https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova

Крымская Татарочка Украинская
6 ч. назад
Не хочу розводити паніку. Але!
Констатую факт, що зараз окупанти в Криму вичищають канал, вже тиждень спалюють камиш в каналі.
За словами місцевої так званої влади вони готуються до подачі води в Крим на весні.
"Применим опыт Словакии", - МИД Украины предложил Венгрии рецепт улучшения отношений - Цензор.НЕТ 7187
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новый рецепт это всегда хорошо. например в походе обычно однажды нет помидор. но если тупо добавить вместо них, или кетчупа, или пасты, бруснику или клюкву, то потом томаты и их производные и дальше выпадают из рецепта )) главное - выйти из парадигмы. там потом рядом скоко всего интересного )) так и тут.
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Венгрия и Словакия страны ЕС и НАТО и то по этому поводу конфликты. Как только нас примут в ЕС и НАТО ( или хоть в одну из этих организаций), мы тут же последуем примеру Словакии Клянемся, "зуб даю".
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