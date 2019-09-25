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 Политика Украины
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Все про:МВД (7950) назначение (1489) Геращенко Антон (985) Гончаренко (271) Яровой (67) Гогилашвили (3)

 Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко

Первым заместителем министра внутренних дел Украины на заседании правительства назначен Сергей Яровой, одним из заместителей стан Антон Геращенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании Кабмина.

"Заместители Авакова: Яровой Сергей Анатольевич - первый зам", - написал он.

Кроме того, заместителями главы МВД назначены Антон Геращенко, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД предлагает назначить Игоря Клименко главой Нацполиции, - нардеп Гончаренко

Напомним, ранее Гончаренко сообщил, на заседании утвердили новое количество замов у Министра МВД.

"Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - написал нардеп.

Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко 01
Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150301
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы , а почему вы до сих пор не убрали Авакова ? Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3260
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Кацап, ты хоть прокси включи. Палишься на ровном месте.
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Забыл прокси включить, опять Пригожину из-за вас Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7626 лахтинских выговор получать Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5540 .
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Зебилы , а почему вы до сих пор не убрали Авакова ?
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Забыл прокси включить, опять Пригожину из-за вас Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7626 лахтинских выговор получать Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5540 .
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Петро Порошенко под росиськи флагом - это так логично и показательно...
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Петя, в том-то и твоя личная проблема и трагедия, что тобой по жизни движет жадность и зависть.
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ну если это норматив , кто насрет большую кучу
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по нормативу- у кого куча больше, антоху может сделать только звягильский
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а у геращенко есть профильное образование? или просто чистые тарелки - залог успеха?
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Какое образование ? Недельный курс обучения в Трускавце есть и уже достаточно для того чтобы быть в команде зебобиков
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Кацап, ты хоть прокси включи. Палишься на ровном месте.
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Это официальные портнёры и агитаторы уважаемого Петра Алексеевича.
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Стрелок - у Геращенко есть очень весомый плюс для команды Зе - он еврей..... Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3581

И да..., он вовремя предал порошенко - ни рано, но не слишком поздно...(после первых опросов)...
А вы с своими вопросами о профильном образовании...
В этом мире все работает немного по другому..... - спуститесь на землю уже...
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Геращенко - хитрожопый жук. Вовремя предать - не предать, а предвидеть.
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Аваков и Яценюк близнецы-братья, члены политрады Народного фронта, просто имидж у них разный.
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Теперь родственники Антона будут наличку возить через границу?
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Кроме общего бреда еще вопрос!!! Гос секретарей министерств назначают по результатом конкурса!!!
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новый группенфюрер СС герр Геращенко.. черный пояс по облизываннию тарелок..
Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4771
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Опа, а ведь Геращенко пол-года назад еще для вас своим в доску был - разве нет?
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серьезно?!.. а когда это Антонина Геращенко был "порохоботом", что б его воспринимали за своего?
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Антоша таки выкопал свою картофелину. Голодным явно не останется...
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Геращенко - замминистра МВД - это ниже плинтуса. Уже начинаю сомневаться, а действительно не употребляют ли наркотики представители новой власти.
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свынюка антоха и тут свинячий хвостик пристроил
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гандоша херащенко вовремя начал посасывать сабакову. опять этот свын будет жопу протирать, нихрена не делая и говоря "умные" вещи, как и предыдущих 5 лет.
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Вот уже и антоха в зе!лебоб станет правильным пацанчиком.
Хорошо им. Память 8 бит не позволяет им впасть в когнитивный диссонанс.
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Я так понимаю, что Антоша будет отвечать за приём-передачу кэша по структуре....
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Это до тех пор, пока аваков работает, еще пол годика потерпите, порохатые..
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Шо Геращенко???? тепер я бачив фсееееее...
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