 Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об это на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании Кабмина.
"Заместители Авакова: Яровой Сергей Анатольевич - первый зам", - написал он.
Кроме того, заместителями главы МВД назначены Антон Геращенко, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.
Напомним, ранее Гончаренко сообщил, на заседании утвердили новое количество замов у Министра МВД.
"Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - написал нардеп.
И да..., он вовремя предал порошенко - ни рано, но не слишком поздно...(после первых опросов)...
А вы с своими вопросами о профильном образовании...
В этом мире все работает немного по другому..... - спуститесь на землю уже...
Хорошо им. Память 8 бит не позволяет им впасть в когнитивный диссонанс.