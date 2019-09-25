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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:МВД (7950) назначение (1489) Геращенко Антон (985) Гончаренко (271) Яровой (67) Гогилашвили (3)

 Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко. ФОТО

Первым заместителем министра внутренних дел Украины на заседании правительства назначен Сергей Яровой, одним из заместителей стан Антон Геращенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент МВД Украины, соответствующее решение было принято сегодня, 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой. Заместителями - Татьяна Ковальчук, Сергея Гончаров, Екатерину Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Сергей Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координацию деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 01

Татьяна Ковальчук будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 02

Сергей Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга, деятельности по вопросам цифровой трансформации и развития, совершенствование процедур и подходов в предоставлении административных и других услуг

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 03

Екатерина Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальными неправительственными организациями в этих направлениях.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 04

Антон Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационным диалогом с общественностью и средствами массовой информации, открытостью в работе Министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.

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Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 05

Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия Министерства с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине, коммуникации с международными организациями по борьбе с наркоманией и реабилитацией наркозависимых.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 06
Фото: Департамент МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3150301
 
 
 Топ комментарии
 
будет на пол ставки тарелки вылизывать
Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 9118
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Кацап, ты хоть прокси включи. Палишься на ровном месте.
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Петро Порошенко под росиськи флагом - это так логично и показательно...
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Забыл прокси включить, опять Пригожину из-за вас Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7626 лахтинских выговор получать Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5540 .
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Петро Порошенко под росиськи флагом - это так логично и показательно...
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Петя, в том-то и твоя личная проблема и трагедия, что тобой по жизни движет жадность и зависть.
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Антоша-новая харя?Армяшка без него👨‍❤️‍👨никак,хорошо👅тарелки облизывает
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ну если это норматив , кто насрет большую кучу
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по нормативу- у кого куча больше, антоху может сделать только звягильский
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а у геращенко есть профильное образование? или просто чистые тарелки - залог успеха?
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Кацап, ты хоть прокси включи. Палишься на ровном месте.
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Это официальные портнёры и агитаторы уважаемого Петра Алексеевича.
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Стрелок - у Геращенко есть очень весомый плюс для команды Зе - он еврей..... Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3581

И да..., он вовремя предал порошенко - ни рано, но не слишком поздно...(после первых опросов)...
А вы с своими вопросами о профильном образовании...
В этом мире все работает немного по другому..... - спуститесь на землю уже...
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Геращенко - хитрожопый жук. Вовремя предать - не предать, а предвидеть.
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Аваков и Яценюк близнецы-братья, члены политрады Народного фронта, просто имидж у них разный.
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Алла! Привет из Питера! Давненько меня не было! Смотрю у Вас крутые кадровые назначения! Порохобот Антонина стал Зам. Министра? Это феерично! Поздравляем Вас! Теперь все резонансные преступления раскрываться будут за 15 минут после из совершения!
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Привет. Я бы узнала и по нику откуда гость.)
Как я и написала, Антон всегда был Авакоботом.
А так да, весело у нас... Впрочем, как и везде, у вас шаманов отлавливают, в Америке импичмент готовят. Самая ожидаемая новость сегодня это публикация стенограммы разговора двух неординарных президентов.
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Теперь родственники Антона будут наличку возить через границу?
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Кроме общего бреда еще вопрос!!! Гос секретарей министерств назначают по результатом конкурса!!!
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новый группенфюрер СС герр Геращенко.. черный пояс по облизываннию тарелок..
Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4771
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Опа, а ведь Геращенко пол-года назад еще для вас своим в доску был - разве нет?
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серьезно?!.. а когда это Антонина Геращенко был "порохоботом", что б его воспринимали за своего?
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Антоша таки выкопал свою картофелину. Голодным явно не останется...
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Геращенко - замминистра МВД - это ниже плинтуса. Уже начинаю сомневаться, а действительно не употребляют ли наркотики представители новой власти.
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свынюка антоха и тут свинячий хвостик пристроил
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гандоша херащенко вовремя начал посасывать сабакову. опять этот свын будет жопу протирать, нихрена не делая и говоря "умные" вещи, как и предыдущих 5 лет.
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Вот уже и антоха в зе!лебоб станет правильным пацанчиком.
Хорошо им. Память 8 бит не позволяет им впасть в когнитивный диссонанс.
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Я так понимаю, что Антоша будет отвечать за приём-передачу кэша по структуре....
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Это до тех пор, пока аваков работает, еще пол годика потерпите, порохатые..
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Шо Геращенко???? тепер я бачив фсееееее...
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Геращенко- смотрящий от мировой мафии, непотопляем при любой власти
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Интересно, а Зоряна и Шкиряка назначат замами???
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біологічне сміття гАнтон хЕращенка
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