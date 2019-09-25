 Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент МВД Украины, соответствующее решение было принято сегодня, 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой. Заместителями - Татьяна Ковальчук, Сергея Гончаров, Екатерину Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Сергей Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координацию деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Татьяна Ковальчук будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.

Сергей Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга, деятельности по вопросам цифровой трансформации и развития, совершенствование процедур и подходов в предоставлении административных и других услуг

Екатерина Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальными неправительственными организациями в этих направлениях.

Антон Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационным диалогом с общественностью и средствами массовой информации, открытостью в работе Министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.

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Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия Министерства с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине, коммуникации с международными организациями по борьбе с наркоманией и реабилитацией наркозависимых.



Фото: Департамент МВД