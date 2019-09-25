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 Политика Украины
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Все про:земля (1527) Кабмин (11207) земельная реформа (107) Гончаренко (271)

 Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и принял решение о направлении его в Верховную Раду.

Об этом сообщил нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га (!!!) и тд", - рассказал он и опубликовал фото утвержденного законопроекта.

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Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 01
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 02
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 03
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 04
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 05
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 06
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 07
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 08
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко 09

Источник: https://censor.net.ua/n3150300
 
   
 Топ комментарии
 
Гнусавому теперь потребуется Аваков, и много. Весь вопрос в том, как он себя поведет. Мда, зебилы. Было вам плохо. Скоро станет хорошо и весело...
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Я один не понимаю, зачем именно продавать, когда можно сдавать в оренду?
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Леша-медсестра Кактусева секретуткой в Кабмин устроилась?
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Коломойский и КО просто скупят всю землю у зебобиков
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Еще и иностранцы подключатся. Учредить в Украине юр.лицо - копейки по сравнению с возникающими возможностями(((
Кабмину зарплату подняли? Интересно, этих денег хватит, чтобы мозги купить, раз уж от рождения так не повезло?..
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Чому, від народження там усім пощастило. Національність у них у всіх правильна, можна сказати навіть кошерна.
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Гнусавому теперь потребуется Аваков, и много. Весь вопрос в том, как он себя поведет. Мда, зебилы. Было вам плохо. Скоро станет хорошо и весело...
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Я один не понимаю, зачем именно продавать, когда можно сдавать в оренду?
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73 процента решило продать щемлю украинскую ИНОРОДЦАМ
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...а ты сам попробуй сдать свою жену в аренду, потом нам расскажешь что о нее осталось.
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Разве, что тещу но то такое.. А ты свою уже продал да?
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из за придуроков не могу продать свой пай уже скоро 20 лет, арендаторы насилуют за копейки.
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беспално за еду, только нищеепы как ты.
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Степи мої запродані жидові, німоті(німцям),
Сини мої на чужині, на чужій роботі

Це було написано пророком
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ДО НОВОГО ГОДА ПОРАБОТАЮТ ? И в 95 квартал.
Зебобики- вы разпродадите Украину и будете отвечать перед народом Украины. А ЗЕ вообще ****** будет
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Не переживай ты за него. Сей час новый сезон сватов отснимут по бырику и 73% скота за уши от г+г не оттянешь. Так что не перед кем никто отвечать не будет...
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Будьте вы прокляты - засланцы Сороса !

Це буде нова Колиівщина -- хіба не вистачає розуму ?!
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Ой, не переводь стрілки! Всім зрозуміло, чиї вони засланці.
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Один из факторов формирования партии фашистского толка - приход к власти НЕОБРАЗОВАННЫХ МАСС .
ЗЕ быстрыми темпами уменьшает демократию и идет к созданию монопартии и может к диктатуре . Скорость невероятная
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Приведет ли феномен ЗЕ к плачевным результатам - созданию партии такого типа в Украине. ?
Вот одна из предпосылок - РАЗДРАЖЕНИЕ МАСС
Неслучайно фашистские движения всегда набирали особую популярность во время переживания широкими слоями общества трудных времён, катаклизмов, экономической стагнации, национального унижения (например, как в Германии после поражения в Первой мировой). Обида и злоба среди широких масс делает их восприимчивыми к агрессивным призывам. Раздражённый человек менее склонен мыслить рационально. Ему хочется выплеснуть свою агрессию. И если рациональное мышление затрудняется найти полезное применение этой агрессии за отсутствием объективных доказательств чьей-то вины, то иррациональное мышление всегда легко находит козлов отпущения (предателей, евреев, иммигрантов и др.). Неслучайно и сегодня в странах с экономическими трудностями ультра-правые движения набирают большую популярность, чем в благополучных и богатых странах.
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сколько не засекречивай заседания кабмина, леши гончаренки для слива всегда найдутся ))
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Коломойський вже потирає руки. Замість того, щоб розібратися з незаконно привласненою землею, посадити винних, конфіскувати ділянки на користь держави, зебобіки хочуть по шуріку розпродати решту, до того ж з юридичною системою у такому стані, який інакше, як бандитським не назвеш
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Ха... ну что, полудурки... поздравляю, внеочередной кидок 73% лохов, а по сути всех нас. Как там ссыкло нарколыжное квакало, иностранцы не будут иметь возможности землю скупать. а ось вам: Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільгоспризначення в порядку спадкування за законом… Ну что, ждем массовых инфарктов и инсультов наших пенсов у которых, о чудо, будут массово появляться завещания на иностранце по этому вопруссу. Лохи, вы это вместе сделали...
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Ага,под шумок собираются протянуть. Пока у всех мозг другим занят
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у порохоботов нет мозгов, не шути так.
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Не даром у тебя в нике Д
Это типа порохоботы внесли законопроект и собираются за него голосовать?
Сделай себе наколку Д на лбу
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Ну всё, Зебил-Зедрыщ решил распродать всю Украину кацапам и евреям. ГАНЬБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4792
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О-о, смотри, нардеп на КМУ. А ЛЯшко так выгонял Гроссман..
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Соросята перешли рубикон и обьявили войну за землю с украинским народом, ждуны не в счет.Ну чтож на войне как на войне.Начувайтесь зебелики.
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Чому можна продати автівку, будинок з земельною ділянкою, квартиру, завод "Кузня на Рибальському" разом з землею на котрій він розташований - і чому не можна було продати пай в декілька гектарів землі сільськогосподарського призначення - ріллі?
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Этот законопрект прямое предательство национальных интересов Украины и украинского народа. В сравнении с ним Крым и Донбасс мелочи. Мы рискуем потерять всю Украину!
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За такой законопроект весь Кабмин сразу должен быть отправлен в отставку.
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Вот сей час начнут нагреватся на местах головы ОТГ и сельских советов. Куча земли типо отдали в аренду фермерам и т.д. и т.п. То есть, стало почти не реально получить свои законные 2 гектара сельхозземель. Все инфа о свободных земельных участках за десятью замками на местах сохраняется и только избраные могли что то узнать и порешать. А тут понесется... и Будет как в анекдоте, "мыши сьели"...
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