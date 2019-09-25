 Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га (!!!) и тд", - рассказал он и опубликовал фото утвержденного законопроекта.

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