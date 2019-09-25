 Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил нардеп ("ЕС") Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га (!!!) и тд", - рассказал он и опубликовал фото утвержденного законопроекта.
Кабмину зарплату подняли? Интересно, этих денег хватит, чтобы мозги купить, раз уж от рождения так не повезло?..
Сини мої на чужині, на чужій роботі
Це було написано пророком
Зебобики- вы разпродадите Украину и будете отвечать перед народом Украины. А ЗЕ вообще ****** будет
Це буде нова Колиівщина -- хіба не вистачає розуму ?!
ЗЕ быстрыми темпами уменьшает демократию и идет к созданию монопартии и может к диктатуре . Скорость невероятная
Вот одна из предпосылок - РАЗДРАЖЕНИЕ МАСС
Неслучайно фашистские движения всегда набирали особую популярность во время переживания широкими слоями общества трудных времён, катаклизмов, экономической стагнации, национального унижения (например, как в Германии после поражения в Первой мировой). Обида и злоба среди широких масс делает их восприимчивыми к агрессивным призывам. Раздражённый человек менее склонен мыслить рационально. Ему хочется выплеснуть свою агрессию. И если рациональное мышление затрудняется найти полезное применение этой агрессии за отсутствием объективных доказательств чьей-то вины, то иррациональное мышление всегда легко находит козлов отпущения (предателей, евреев, иммигрантов и др.). Неслучайно и сегодня в странах с экономическими трудностями ультра-правые движения набирают большую популярность, чем в благополучных и богатых странах.
Это типа порохоботы внесли законопроект и собираются за него голосовать?
Сделай себе наколку Д на лбу