EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3746  144
Все про:Зеленский (2937) США (15390) Клинтон Хиллари (189) Трамп (2411)

 Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация"

Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон поддерживает решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом она заявила в интервью журналу People, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента Трампа. - Ред.) легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация... Последние действия вокруг Украины, попытки заручиться поддержкой президента Украины в сговоре с целью ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь, необходимую Зеленскому для защиты от Путина - если это не преступление, которое влечет за собой импичмент, то я не знаю, что это такое", - сказала она.

Читайте также: Трамп своим "обещанием" Зеленскому принес победу Путину, - американский историк Снайдер

Во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150297
 
   
 Топ комментарии
 
Ай-яй-яй! А виявляється, міжнародна політика - річ серйозна. Тут клоунада на біс не сприймається. Цей візит мав стати бенефісом президента Зеленського. Натомість став для преЗєдєнта Зєлєнского невеликою катастрофою. Навіть зустріч з Трампом, яку канал "Г+Г" мав піднести, як прорив століття, вже дає лише зворотній ефект. А чому? Бо кухарки, масажистки і навіть хороші сценаристи Кварталу не можуть писати хороші сценарії для міжнародної політики. Для цього потрібні спеціалісти. А їх Вова розігнав.
 показать весь комментарий
 
Зебилы готовтесь к импичменту вашего зебобика Хилари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация" - Цензор.НЕТ 528
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Он влиятелен не как субъект, а как объект. Типо как кирпич, его можно запустить но, сам себя он не бросит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У демократов кандидат Байден. А он коррупционер махровый - пристроил своего сыночка наркомана в украинский совет директоров нефтяной компании. И сейчас рвется в презы Америки на эти наворованные деньги. И чтобы это не расследовать - демократы напали на Трампа. Лучший способ защиты - нападение.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай *********. На фоні тих обох зашкварених республіканці висунуть новітнього рейгана і всім буде профіт ..крім параші
 показать весь комментарий
 
Та казкаря, який Голобородька придумав, переплюнути ніхто не зможе! 😁 Це раз. І друге, з твоєю думкою не погоджуються розумні люди. І їх тут більшість. За кордоном теж. То може ти не правий? Подумай. Те. 😊
 показать весь комментарий
 
наскільки ж політика брудна справа....
шкода, що президентом США не став Маккейн..
 показать весь комментарий
 
 
В них є ще "Скажений Пес" Джеймс Меттіс Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 5855
Той, що розгепав цапів під Дейр-ез-Зором Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 874
 показать весь комментарий
 
але він не є політиком першої лінії.
 показать весь комментарий
 
Авраам Лінкольн теж не був політиком першої лінії, але на доларах є його портрет. А Меттіс вважається "дорослим" в оточенні Трампа. Здається він вже пішов.
 показать весь комментарий
 
Лінкольн, доречі, був чоботарем. Але добрим чоботарем.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ого, Вовік сіганув!!! Зараз забацає перший в історії імпічмент найпотужнішої в історії людства країни. Час закладати фундаметнт під монумент на його честь!(піаніно не пропонувати))
 показать весь комментарий
 
 
Ваня,кондовость твоих размышлений поражает глубиной глубин!
Разреши поинтересоватся,а что зелебобик конкрето для этого сделал?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно себе поводить у делікатній ситуації. Не промовчав, сказав, що треба і нічого зайвого.
 показать весь комментарий
 
Ты говориш уже о будущем
А ты поведай нам о прошлом,как великий зеля расстарался,что бы попасть в это?
 показать весь комментарий
 
Ждем стенограмму от Белого дома. А там скорее всего на слова Трампа о деле на Байдена в ответ: "Дякую, дуже дякую. Дякую, дуже дякую"
 показать весь комментарий
 
 
Теж розумна відповідь. Коли будь яка відповідь буде поганою - грай дурня Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 4233
 показать весь комментарий
 
а ты уверен, что зебуин его играет? Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 2943
 показать весь комментарий
 
В штатах очень острое противостояние между двумя идеологиями, не редко эксперты говорят, что дело может дойти до гражданского противостояния..
Единственный вопрос на котором обеднялись республиканцы и демократы, это Украина.

Про е%?*ано с треском шумом и навсегда.
Этого утрырка абдолбаного Зе, хоть к батарее пристёгивай.
 показать весь комментарий
 
 
Цікава і однобока якась позиція у піндосів.
Оголошують процедуру імпічменту Трампу, а чому б разом з цим не провести справжнє розслідування стосовно Байдена?
 показать весь комментарий
 
Байден не имеет отношеня к ипмпичменту.
 показать весь комментарий
 
 
У пиндосов вааще интересно.
Каждый за свое говно отвечает,прикинь?
 показать весь комментарий
 
 
Чекайте, у тій справі не фігурує сам Байден, там його син фігурує... А його син - навіть не політик, тому з якого це дива його діями має займатися Конгрес чи Сенат? Ну ФБР може ним займатися, але ж не законодавча влада...
 показать весь комментарий
 
 
Окружной административный суд Киева отменил начало процедуры импичмента Трампа. Источник.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки ще буде діяти зе-методичка про Чоколяда? Ну, дійсно, це вже набридає. Одне й те саме.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
🤣всех он устраивает эти попитки демократов просто смешные тут год до выборов какой импичмент?
 показать весь комментарий
 
омерыканец,а ты в курсе,что за Гиллари проголосовало больше народу?
 показать весь комментарий
 
В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю кому и как но, мне этот Трамп уже " в печёнках" .. США уважаю , народ их тоже , Конгресс и т.д. , но их президент Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 5100 ,, не хочется просто употреблять нецензурное слово . Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 3628 .
 показать весь комментарий
 
Хочу напомнить, что президент страны Украина уже давно выбран, нравится он нам или нет. И если мы украинцы, то мы на международной арене должны его по крайней мере не обгаживать. Когда читаю коменты- это же жесть....Постоянно унизительные оскорбления.Или может это не украинцы пишут
 показать весь комментарий
 
Надо было об этом думать когда ещё Порошенко был президентом .. Или может гадости о нём тоже писали не украинцы . ? Многие из которых есть вот даже тут на ветке .
 показать весь комментарий
 
Татьяна - презедента зе " обгаживают " ті 27 % що ВМІЮТЬ думати ! А ті 73 % що голосували за зе, не тільки не вміють думати , вони ще й писати не всі вміють - тому й так )))
 показать весь комментарий
 
 
И что же вы надумали, что Пороха хвалите, который минские соглашения сочинил и рассказывает об этом. А по тем минским соглашениям Украине все пункты не выгодны.
 показать весь комментарий
 
Это пишут враги Украины, для которых чем хуже украинцам - тем им лучше. Они украинцев за быдло считают.
 показать весь комментарий
 
Трамп это вообще американское "недоразумение" ( точнее позор, для такой державы как США). Но к власти он пришел не только на волне популизма и игры в "своего простого парня", а потому что его оппонентом на выборах была Хиллари Клинтон, ну не нашлось во всей Америке другого "кандидата", беда да только. Ну и мы повторили чужие клише. Зеленский стал президентом только потому, что его оппонентом был насточертевший всем до "коликов" великий комбинатор договорняков и патологический почитатель "золотого тельца" . Так что теперь мы с американцами хоть и не в одной лодке, но имеем "шо имеем". А дальше жизнь покажет ( судя по Америке, она уже показала, у нас еще есть немного времени)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Этого Байдена таки расследовать надо с его сыночком наркоманом которого он засунул в совет директоров ведущей украинской нефтяной компании. Разве может такой человек быть кандидатом в президенты, Вместо дельного человека подсунул сына наркомана в Украину.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх