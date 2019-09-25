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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (843) МИД (5139) Пристайко (189) Сийярто (75)

 Пристайко сегодня встретится с главой МИДа Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня, 25 сентября, встретится с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель директора второго территориального департамента МИД Украины Анатолий Соловей.

"Сегодня в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву) состоится очень важное мероприятие - встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с его венгерским коллегой господином Петером Сийярто", - заявил Соловей.

"Я очень надеюсь, что эта встреча станет точкой отсчета и новым стартом, возможно, который ознаменует начало нового периода в украинско-венгерских отношениях, периода поиска конструктивного, некоего взаимоприемлемого решения... периода конструктивного диалога и движения навстречу", - добавил Соловей.

Дипломат отметил, что в выводах "Венецианской комиссии" подтверждено, что "развитие и защита национального языка - это является абсолютным правом каждого государства, это как раз то, что делает Украина".

"Удлиненный переходный период в применении 7-й статьи закона об образовании до 2023 года и многое другое. Мы предлагаем венгерской стороне конкретные инициативы по совместному развитию региона украинского Закарпатья, по развитию и реализации инфраструктурных проектов и т.д., но пока, к сожалению, какого-то ощутимого движения навстречу мы пока не увидели", - заявил Соловей.

Он выразил надежду, что встреча глав МИД обеих стран "станет водоразделом, который оставит негатив в прошлом и ознаменует собой улучшение".

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Источник: https://censor.net.ua/n3150296
 
 
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Угорці дуже унікальні, але нормальні люди. Але впевненості у діях нашої нової влади нема Пристайко сегодня встретится с главой МИДа Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 8466
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мабуть наобіцяє вивчення угорської за кошти України і автономію закарпатської області.
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Ну, понятно, ща Пристайко и на том фронте все сдаст по формуле Сийярто
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Пристайко вилизав кацам, тепер ше мадярам вилиже...
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З угорцями цікаве патання.
При СРСР були школи російські і національні. у національних викладали мовою відповідної республіки чи найменшини і вивчали російську. В угорських школахзакарпаття теж, викладали угорською і вивчали російську.
Будете сміятися, але так лишилося там і досі. Причина? А вжко знайти вчителів, які б на рівні рідної володіли угорською і могли викладати в угорських селах українську.
В результаті маємо картину маслом. Хлоп з угорського села крім власної угорської і кількох фраз російською і англійською більше мов не знає. Куди йому податися? Правильно в Угорщину!
Так за наш рахунок вони вирішують демогравічні проблеми.
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