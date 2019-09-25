 Пристайко сегодня встретится с главой МИДа Венгрии Сийярто

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель директора второго территориального департамента МИД Украины Анатолий Соловей.

"Сегодня в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву) состоится очень важное мероприятие - встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с его венгерским коллегой господином Петером Сийярто", - заявил Соловей.



"Я очень надеюсь, что эта встреча станет точкой отсчета и новым стартом, возможно, который ознаменует начало нового периода в украинско-венгерских отношениях, периода поиска конструктивного, некоего взаимоприемлемого решения... периода конструктивного диалога и движения навстречу", - добавил Соловей.



Дипломат отметил, что в выводах "Венецианской комиссии" подтверждено, что "развитие и защита национального языка - это является абсолютным правом каждого государства, это как раз то, что делает Украина".

"Удлиненный переходный период в применении 7-й статьи закона об образовании до 2023 года и многое другое. Мы предлагаем венгерской стороне конкретные инициативы по совместному развитию региона украинского Закарпатья, по развитию и реализации инфраструктурных проектов и т.д., но пока, к сожалению, какого-то ощутимого движения навстречу мы пока не увидели", - заявил Соловей.

Он выразил надежду, что встреча глав МИД обеих стран "станет водоразделом, который оставит негатив в прошлом и ознаменует собой улучшение".

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