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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (843) МИД (5139) НАТО (6459) Ийдярто (6)

 Действия Венгрии не препятствуют интеграции Украины в НАТО, - посол Ийдярто

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим Альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом посол сказал в ходе международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к пониманию".

Он отметил, что утверждения о блокировании Венгрией приближения Украины к НАТО неправдивы.

"Мы блокируем только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, и в частности, что касается встреч выше уровня послов", - отметил Ийдярто.

Посол подчеркнул, что действия Венгрии не препятствуют Украине готовиться к интеграции с Альянсом на военном и политическом уровнях.

"Это венгерское поведение не препятствует Украине приближаться и готовиться к интеграции с НАТО", - сказал он.

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Как сообщалось отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании". 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150295
 
 
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Стоило Пете уйти и все становится на свое место.
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Соевые , фас!
При порошенко происходили удивительные вещи . Мы каким-то удивительным образом расплодили себе врагов на Западе, куда якобы стремились и торговали в растущем темпе с рашкой, от которой якобы стремились избавиться.
Эх, Пэтя, факты упрямая вещь
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А что уже Украина приняла участие в заседании НАТО, против которого мадяры бычили? Иди зе!лвпам достаточно, что кто- то просто что-то там ляпнул языком?
Ну и про торговлю. Тут киношки одного препиЗЕдента нормально так крутят на ро.ссосии.Ну и уголёк, который ахкакойминтстр. на днях разблокировал.
Я понимаю, что мир в зелёных оттенках жёлтого выглядиь несколько в ином свете, но ты иногда промывай глазки.
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Не даремно 73% дупоголови голосували зазєлю . На сьогодні зєлєбєнєм повністю припинена торгівля з Кацапією ? Хоча воду до Криму вже збираються подати . Припинено ліквідацію відносин з СНД , а шіфери очікують за пару років єднання з кацапією . А як гарно виступила верещук про те що питання вступу донати потрібно погодити з путєним .
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А кто ж то постоянно рогами упирается против саммита НАТО с участием Украины?
То какие-то другие венгры были?
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Мадьяры то с гитлером, то с пуйлом.., как то подозрительно ))))))
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