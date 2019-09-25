 Действия Венгрии не препятствуют интеграции Украины в НАТО, - посол Ийдярто

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом посол сказал в ходе международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к пониманию".

Он отметил, что утверждения о блокировании Венгрией приближения Украины к НАТО неправдивы.

"Мы блокируем только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, и в частности, что касается встреч выше уровня послов", - отметил Ийдярто.

Посол подчеркнул, что действия Венгрии не препятствуют Украине готовиться к интеграции с Альянсом на военном и политическом уровнях.

"Это венгерское поведение не препятствует Украине приближаться и готовиться к интеграции с НАТО", - сказал он.

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Как сообщалось отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании". 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.