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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1300) Медведчук (982) моряки (933) Россия (73933) пленные (611)

 Это предатель Родины, - освобожденный моряк Оприско о Медведчуке

Один из освобожденных моряков Андрей Оприско заявил, что украинские моряки, находясь в российской тюрьме, не захотели видеться с кумом Путина и и нардепом проросийской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода".

"В Лефортово к украинским морякам хотел прийти Виктор Медведчук. Говорю пусть, но чтобы потом не пожалел. Он не пришел", - рассказал Оприско.

По словам моряка, он говорил это следователям и своим соседям по камере, чтобы информация распространялась дальше.

"Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, не пойду, потому что это - предатель Родины, и мне его услуги не нужны. Это же дошло к нему, потому что была информация, что украинские моряки не хотят видеть Медведчука", - отметил Оприско.

Отвечая на вопрос, как дальше быть с оккупированным Крымом и Донбассом, моряк ответил: "Я на такое насмотрелся в Лефортво, не дай Бог, чтобы такое "счастье", которое у них, пришло к нам. Будем землю грызть, а не пустим, пусть хозяйничают у себя. Не хотел бы так жить, как в России, поразила их политика. В России никто никогда простых людей не считал за людей, они свой народ не уважают, что говорить об отношении к другим. Украинцы к такому не привыкли".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150294
 
   
 Топ комментарии
 
та не,вчера сбу не нашло никаких свидетельст противоправных действий)да,зелебобики?
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це не зрадник, це чужорідне тіло, паразит , як і всі холуї як самої мокши так і рпц
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ви відео з гулянки аменін суркіса бачили? так от просте питання- хто кому друг Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука - Цензор.НЕТ 50
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та не,вчера сбу не нашло никаких свидетельст противоправных действий)да,зелебобики?
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Цікаво, чи це здуру чи від розумової немічі ЗЄ та зєліти так послідовно доказують українцям, що вони стрімко прямують по шляху зради національних інтересів? Скоро в порівнянні із зєлітами Мертвечук будевиглядати щирим українцем.
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Это квартал, он на гастролях, а тут главное знать когда быстро сматывать удочки, представления заканчиваются и быстро надоедают
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Не просто враг, а враг хитрый, подлый и коварный. Но, слава Богу, с непомерной манией величия, которая постоянно его подставляет и все его затеи идут прахом.
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це не зрадник, це чужорідне тіло, паразит , як і всі холуї як самої мокши так і рпц
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Так пять лет с ним в засос целовался ***** МАЛЬДИВСКИЙ и был его торговым партнёром а теперь у ПИ ДО РО ШЕНКОВЦЕВ АМНЕЗИЯ!!!!
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ви відео з гулянки аменін суркіса бачили? так от просте питання- хто кому друг Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука - Цензор.НЕТ 50
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Хотелось бы узнать в какой тюрьме сейчас сидит Медведчук при великом и справедливом президенте Зеленском.
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А не подскажите что это за друг и доверенное лицо Зели на выборах на таких "хитрых" каналах постоянно топит за Зелю? Он ,кстати,еще и хозяин клиники в которой Зеля типа "анализы сдавал"

Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука - Цензор.НЕТ 365
Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука - Цензор.НЕТ 212
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кому прєдатель, а кому і діловий партнер та дружаня прада Зе білятка
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А я думав, в кацапії Цензор заборонений
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Потому наверно обмен и задержали, что моряки сорвали пиар мертвечуку.
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О чем это мы.. Какой он на ч--- "предатель". Предать может только свой. Он враг, враг Украины, и всегда им был, есть и будет. Так что он уж точно не предатель. Скорее предателями можно назвать тех кто все эти годы ( и сейчас) спокойно позволял ему укрепляться, обживаться, пуспакать корни ( скорее щупальцы), растягивать свою паутину теле каналов, бизнеса, связей. Ну и те кто пошел с ним сговор (наглядный , в его партию ОПЗжоп и не афишируемый , закулисный)
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Ркзидент фсб, Порошенко, помог агенту фсб Медведчуку приобрести телеканал
Но это происходит не потому что кремль такой всесильный, а потому что быдло и свинопасы позволяют срать себе на голову
Так что народ сам имеет ту власть, которую замлужил
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Ольгінські перейшли на важкі наркотики
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