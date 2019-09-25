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 Политика Украины
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Все про:Италия (931) Климкин (2287) Маркив (70)

 Предвзятое эмоциональное политическое решение, к которому причастна Россия, - Климкин о приговоре нацгвардейцу Маркиву

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал дело бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Это предвзятое эмоциональное политическое решение, к которому причастна Россия. Уверен, что высшие инстанции - или апелляционный суд, или кассационный или Европейский - его оправдают", - заявил Климкин.

Он отметил, что украинская власть мало что может сделать, поскольку Маркива судили как гражданина Италии и действия Украины могут трактовать как политическое давление. Климкин напомнил, что украинская сторона предлагала совместную следственную группу, но итальянцы проигнорировали это предложение.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3150289
 
   
 Топ комментарии
 
зрозуміло, що без кацапських свиней там не обійшлось
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Как вообще этот суд мог состояться? Какой-то дурик захотел войнушку пофоткать, там ему прилетело и это всё. Виновата РФ, затеявшая войну, и сам авантюрист.
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підкупили італ'яшок.
не новина..
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зрозуміло, що без кацапських свиней там не обійшлось
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Макаронники просто хотят продавать свои макароны раше.
Ничего личного.
Просто бизнесс.
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Там такое дело, что в Италию кацапский газ не особо то и идет, они там берут с югов и ближнего востока.
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и не только они, и не только макароны.
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Как вообще этот суд мог состояться? Какой-то дурик захотел войнушку пофоткать, там ему прилетело и это всё. Виновата РФ, затеявшая войну, и сам авантюрист.
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Наскільки відомо, що Марківа захищав Аваков. Тепер ми маємо такий негативний результат.
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Поехал попиариться, а суд принял присутствие чиновника такого ранга как давление.
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А где ж ты такой вумный раньше был во время "следствия" и судилища?
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Много нынче Клямкина, шото знает?
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Клімкін розговоривя. у нього було вдосталь часу на своєму посту порішати це питання. нехай відпочиває і не суне свій ніс туди куди не просять.
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Интересно копнуть в истории. А нам Италия ни чего не должна по итогам второй мировой. Их оккупационные войска как раз действовали в основном на нашей территории.
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