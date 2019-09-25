 Предвзятое эмоциональное политическое решение, к которому причастна Россия, - Климкин о приговоре нацгвардейцу Маркиву

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Это предвзятое эмоциональное политическое решение, к которому причастна Россия. Уверен, что высшие инстанции - или апелляционный суд, или кассационный или Европейский - его оправдают", - заявил Климкин.

Он отметил, что украинская власть мало что может сделать, поскольку Маркива судили как гражданина Италии и действия Украины могут трактовать как политическое давление. Климкин напомнил, что украинская сторона предлагала совместную следственную группу, но итальянцы проигнорировали это предложение.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте. ФОТО