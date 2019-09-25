EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  398  4
Все про:Зеленский (2937) Чехия (892) Бабиш (9)

 Зеленский и Бабиш настроены активизировать политический диалог между Украиной и Чехией

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.

Особое внимание стороны уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит Чехию прореагировать на визиты ее граждан на территорию оккупированного Крыма, - посольство

Собеседники подчеркнули взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами.

Владимир Зеленский пригласил Главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3150287
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну й чудово. Я був у Чехії кілька днів тому, після великої перерви. Просто вражений успіхами.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? Зеленский и Бабиш настроены активизировать политический диалог между Украиной и Чехией - Цензор.НЕТ 6247
 показать весь комментарий
 
 
Где еще и когда , как не сейчас и не сегодня зеленский должен сказать миру , напомнить миру , что отдала Украина в свое время за обещанную ей безопасность ...Если девочке из Швеции написали прекрасный текст об экологии и о схватке мира за деньги, когда мир умирает, а Зеленском напишут об этом или нет???? Бабло и политическая власть сильных мира сего убила историческую память и ответственность за то, чтобы память и история смогли пополнять себя будущими событиями на планете Земля. Бабло и политическая власть закрыли глаза на Гибридного Гитлера современности , так нхрена тогда этому миру сильных политическая память !!!
 показать весь комментарий
 
А кто верит , что этот страшный момент политической жопы сильного и бессильного мира сего сделает из зеленского( с маленькой буковки человечка) Зеленского?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх