EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4327  20
Все про:Аваков (2883) МВД (7950) Нацполиция (10130) Гончаренко (271)

 Главой НПУ назначен генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, - МВД (обновлено)

Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Новоназначенный председатель Нацполиции Игорь Клименко выразил благодарность за доверие.

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украины. В то же время, я понимаю сверхответственность и важность этой должности", - сказал он.

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышения эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил председатель Нацполиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца

Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

"Уверяю в полной готовности к качественному выполнению задач, поставленных перед Национальной полицией руководством государства, правительством, а главное - народом Украины", - подчеркнул глава Нацполиции.

Справка. Родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение". В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".

Напомним, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: https://censor.net.ua/n3150286
 
 
 Топ комментарии
 
А вы знали, что полиция в США децентрализована и не имеет общего центра управления? Каждый город и округ имеет свою собственную независимую полицию. Шефа полиции либо избирают, либо назначает мэр города.Полиция одного города не имеет полномочий в другом.
 показать весь комментарий
 
А ФБР це федерали,які мають повноваження по всім штатам,і натягує місцеву поліцію,вразі коли вони порушують закони.
 показать весь комментарий
 
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вы знали, что полиция в США децентрализована и не имеет общего центра управления? Каждый город и округ имеет свою собственную независимую полицию. Шефа полиции либо избирают, либо назначает мэр города.Полиция одного города не имеет полномочий в другом.
 показать весь комментарий
 
 
А ФБР це федерали,які мають повноваження по всім штатам,і натягує місцеву поліцію,вразі коли вони порушують закони.
 показать весь комментарий
 
 
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
 показать весь комментарий
 
 
Не зовсім вірно. Федерали мають юрисдикцію по всій країні і це відноситься до справ коли необхідно перетинати кордони штатів. Поліцейського з Ню-Йорку просто пошлють в Чикаго
 показать весь комментарий
 
Пля... а я не знав... пів хмарачосу розхєрачив... не зручно як вийшло...
МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5108
 показать весь комментарий
 
так, я знав.
До речі я давно агітую за подібну систему. Начальника поліції (шеріфа) має призначати Мер, обраний народом Губернатор і т.п. І нести політичну відповідальність за стан злочинності! А зараз купив мусор посаду в Києві, а чи довіряє йому громадськість, яка різниця?
 показать весь комментарий
 
 
Начальник полиции и шериф - это разные люди. Полиция и офис шерифа - разные организации, хотя обе - правоохранительные органы. Шерифа выбирают люди на выборах как и мэра, а начальника полиции назначает руководство города. А на федеральном уровне кроме ФБР есть Служба маршалов, и АТФ, которые в случае чего не дадут местным властям почувствовать себя князьками.
 показать весь комментарий
 
 
В США немає окупованих путінськими фашистами територій України, всіляких ставрід, динири і линири і т.д. Тому для України поки-що це не актуально. Після звільнення територій, зачистки тощо - буде видно.
 показать весь комментарий
 
У США не має такого розумного і чесного українського народу.
 показать весь комментарий
 
Всі народи однакові. Просто є зомбовані, а є вільні.
 показать весь комментарий
 
У семи нянек Украина без глазу и утонула в криминале.Никто не патрулирует улицы криминогенных районов.
 показать весь комментарий
 
 
Реформи так і попруть,Полякам і дружину цього пана треба чекати з валізою бабла))Колооберт лайна в мусарні))
 показать весь комментарий
 
 
а что это в принципе поменяет? мусора меньше взяток брать будут или просто свято место у корыта пусто не бывает МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2455
 показать весь комментарий
 
А как же конкурсы??? А как же европейский подход??? Где это все???
 показать весь комментарий
 
Клименко... а це не родич колишнього Міністра доходів і зборів?
 показать весь комментарий
 








Сергей Наумович

@sergonaumovich

В реформе полиции больше всего понравилась реформа перевозки наличных денежных средств в ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
А Князев порохобот, от паразит! Хорошо что новое новъё разглядело цю вражу душу и своевременно от неё избавилось...
P.S. Поскольку новый член из структуры МВД можна сделать выводы что армяков продолжает укреплять свои позиции.
 показать весь комментарий
 
Какое странное закрытое заседание КМУ, откуда нардеп строчит в facebook
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх