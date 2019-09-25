 Главой НПУ назначен генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, - МВД (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Новоназначенный председатель Нацполиции Игорь Клименко выразил благодарность за доверие.

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украины. В то же время, я понимаю сверхответственность и важность этой должности", - сказал он.

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышения эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил председатель Нацполиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца

Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

"Уверяю в полной готовности к качественному выполнению задач, поставленных перед Национальной полицией руководством государства, правительством, а главное - народом Украины", - подчеркнул глава Нацполиции.

Справка. Родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение". В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".

Напомним, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.