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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2937) СМИ (3225) Трамп (2411)

 "На меня давить может только мой сын", - Зеленский ответил российским пропагандистам об отношениях с Трампом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос российских пропагандистских СМИ о том, давил ли на него президент США Дональд Трамп во время июльского разговора, заявил, что давить на него может только его 6-летний сын.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео "Россия 24", об этом Зеленский заявил пропагандистам из РФ.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может, кстати, только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет", - заявил Зеленский.

О том, будет ли что-то просить у Трампа, он ответил: "Еще раз могу сказать. Мы можем говорить о поддержке. А о "просит" - это точно не про Украину. Украина - новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Отвечая на вопрос, хочет ли он расширить "нормандский формат" и пригласить США или Великобританию, Зеленский сказал, что сейчас начинается работа в формате четырех стран, а что будет дальше, - будет видно.

Зеленский не остановился, чтобы дать комментарии росСМИ, он отвечал на вопросы на ходу. Все свои реплики президент Украины говорил либо на украинском, либо начинал на украинском, а дальше продолжал на русском.

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150283
 
   
 Топ комментарии
 
я еще помню президента, который просто посылал нах рашистких пропогандонов с их вопросами...
Но это не про зе-чмо конечно...
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Какого хрена он вообще начал говорить с пропагандонами этими?
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Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 5297
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Так....Херня. Но,давайте искать позитив. Позволим президенту сделать свои ишибки? Сейчас он посмотрит КАК его, и без прикрас, неудачный спич обработают на Русских телеканалах, как все извратят, как обольют грязью, высмеют, и вот президент Зеленский уже услышит как собственным языком говорит , что Украины нет, что мы едим русских младенцев, а теперь и американских, или что он угрожает миру ядерной войной, или просто про манную кашу. Позитив: надеюсь, после этого зарубит себе на носу, что с ЭТИМИ общаться - значит в русский нужник нырнуть.
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Так уже посмотрите, как "обработали". Пока извратили здесь - на Цензоре, не выдав всю версию.
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