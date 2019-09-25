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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9144) зима (109) Россия (73933) Коболев (338)

 В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев

В Украине достаточно запасов газа на случай, если РФ прервет транзит в Европейский союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По словам Коболева, запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли отметку в 20 млрд куб газа. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину", - проинформировал Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что план по подготовке к зиме удалось полностью выполнить.

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В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150281
 
 
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Питання лише в тому, що за транзит грошей не буде.
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я правильно понимаю, что это фактически признание факта воровства?
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Может лучше Зюзю . ? В Германию , для съёмок фильма для взрослых , с рабочим названием - " В любом количестве и с любой стороны " .! В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев - Цензор.НЕТ 1358 .
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я правильно понимаю, что это фактически признание факта воровства?
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ну какбы транзитный газ не украине и предназначается по определению. а тут, вкратце - перезимуем, даже если транзит через нас идти не будет.
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Идиотьі не понимают , а рашатролли делают вид незнаек , что изначально ГТСУ спроектирована так , чтобьі не гонять зря газ по трубе , а поставлять потребителям Востока и Юга из транзитньіх обьемов российского газа , которьіе на вьіходе перед западной границей Украиньі компенсируются обьемами из хранилищ ПХГ. Умная и прибьільная схема , безо всякого "воровства".
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Можна сказати й так. Але за газ в цих ПСГ вже сплачено росії.
І країна, замовник, може розпоряджатися своїм обьємом газу, як побажає.
Наприклад, продати його Україні.
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Кто о чем подумал, Коболев имел ввиду, что газа достаточно для того, чтобы его продать и получить личную премию, которую потом можно быстренько переправить в США мамке, а то в Украине могут отобрать.
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Питання лише в тому, що за транзит грошей не буде.
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Может лучше Зюзю . ? В Германию , для съёмок фильма для взрослых , с рабочим названием - " В любом количестве и с любой стороны " .! В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев - Цензор.НЕТ 1358 .
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Я теперь понимаю, почему Зеленский не сменил руководство нафтогаза: у него глаза добрые!!!
В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев - Цензор.НЕТ 4670

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то хлюпчик коломойського.
і всі зелені відтепер мовчать про премії.
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Головне, щоб не дєвочка «Газпрому».
Була у нас така.
Зараз вже бабушка.

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Все сотрудники Нафогаза и их родственники подпердят если кризис.
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У России контракт и пока нет норд-2 и новых контрактов не будет еще лет пять если вообще будут.Зато рыжый кобель гавкает из подворотни, пугает необизнаных, чтоб воровать газ украинской добычи.
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Рашатролли и наши зефаны возбудились.Все правильно Кобалев делает.Намек прост как кирпич-идите нахер кацапы со своими условиями,или наши условия ,или носите газ ведрами европейским потребителям.Но нашим баранам(зевате) подавай Юльку.Вот та бы договорилась с путлером!Кстати,думаю что в угоду кремлю вовчик зе снимит коболева и поставит свою порноактрисульку готовую принять любые условия кацапов
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