 В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По словам Коболева, запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли отметку в 20 млрд куб газа. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину", - проинформировал Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что план по подготовке к зиме удалось полностью выполнить.

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