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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2937) помощь (3090) Путин (25066) Трамп (2401)

 Трамп своим "обещанием" Зеленскому принес победу Путину, - американский историк Снайдер

"Обещание" Трампа Зеленскому, о котором трубят многие СМИ, на самом деле является угрозой.

Такое мнение выразил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что Трамп дал Зеленскому, было не обещанием, а угрозой: не ждите никакой помощи, пока вы не позволите мне подкупить и унизить вас", - пишет он.

При этом Снайдер отмечает, что если на самом деле и было какое-то "обещание", то оно адресовалось главе другого государства.

"Если учесть былое поведение Трампа и спросить, кто извлекает наибольшую выгоду из нынешнего скандала, можно сформулировать вопрос так – дал ли Трамп обещание Путину, например: "Я обещаю не помогать Украине, до тех пор пока Зеленский не даст мне подкупить и унизить себя"", - пишет историк.

Снайдер говорит, что угроза Трампа Зеленскому поставила последнего в безвыходное положение: он должен либо отказаться от столь необходимой помощи США, либо принять коррупцию и унижение со стороны США.

"В любом случае, Трамп принес победу России", - заключает он, добавляя, что осталось узнать, кому же на самом деле было дано "обещание".

Читайте также: Встречу Трампа с Зеленским многие пытались сорвать, - The Washington Post

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Трамп своим обещанием Зеленскому принес победу Путину, - американский историк Снайдер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150278
 
 
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Ні додати, ні відняти. Чувак все сказав. Зебіли, перемога відміняється.
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А в чому зрада? В тому, шо вся ця ситуація з Байденом почалася ще при Пете?
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Ага! А купився Зєлєнскій за порадою Єрмака! 😁
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В тому що "трубят многие СМИ" Они правда и про агента КГБ Лолиту трубили. Но кто ж им тогда верил
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Не факт. Може він просто чесний американець. 😉
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А що х**лоботи скажуть ? Чекають методичку ?
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Тупий порохобот... Не читай тупих фанатів демократичної партії США.. А тим більше не сприймай їх слова у серйоз
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При Порохе такого не было !


Пора возвращать Пороха !
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Так зачем наш преЗедент ездил в Америку? Сливать Украину?
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а самкой у него сейчас жена или Богдан ? а то я за его личной жизнью как то не слежу Трамп своим "обещанием" Зеленскому принес победу Путину, - американский историк Снайдер - Цензор.НЕТ 3635
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ну по 1+1 будет перемога. Так же как и ***** ездит светится, лиш бы телевизор выдавал гениальные многоходовОчка.
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Чувак мабуть розумніший за ЗЕбілів.
Якось так.....
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Ти хоч знаєш хто це? Чувак із демократичної партії
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"Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского."

Этот Пристайко по прозвищу "формула Штайнмаера" уже и без этого показал себя во всей красе.
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ну да.. мировая политика, это тебе не %%м по роялю стучать на сцене..
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Попитайте у Кличко. Він там дружить з Джуліані і в курсі всіх справ.
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А есть точное определение что натворил и с кем сын Байдена в Украине ? Ведь не может быть дыма без огня ….
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Шо таке, у Педро вже деменція? Обісрався і сміється?
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Ну это и коню понятно шо трамп вовану подыгрывает.
Не знаю как там общая ситуация, но у меня племянник в штатах живёт так он настроен против трампа.
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Цікаво подивитись на зустріч двох хутінських маріонеток.
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это глупость....
Зачем путину топить Зе если он и так быстро сдает позиции Украины по всем фронтам....?
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Ой пля,хіба це історик,якісь домисли та фантазії,звичайний тролль
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Зато высказывает вещи в духе порохизма-свинарчукизма. Поэтому и публикуем
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Этот чудак обиды помнит прекрасно.
Я чуть не обосрался, когда под конец Обамы(срока) , наши всецело заявили поддержку Ведьме, подружке Шаловливого деБилла Клинтона......
Это было просто как специально.
Че тут от Зели хотеть то? Раскатает нашу Зелю рыжий опарыш.
Оно еще на Иран нападет, как высрал какой-то Пономарь(не тот, а брат его, вроде)
Я такого фарса в обоРзеваемой ис.тории не видел.
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