 Трамп своим "обещанием" Зеленскому принес победу Путину, - американский историк Снайдер

Такое мнение выразил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что Трамп дал Зеленскому, было не обещанием, а угрозой: не ждите никакой помощи, пока вы не позволите мне подкупить и унизить вас", - пишет он.
При этом Снайдер отмечает, что если на самом деле и было какое-то "обещание", то оно адресовалось главе другого государства.
"Если учесть былое поведение Трампа и спросить, кто извлекает наибольшую выгоду из нынешнего скандала, можно сформулировать вопрос так – дал ли Трамп обещание Путину, например: "Я обещаю не помогать Украине, до тех пор пока Зеленский не даст мне подкупить и унизить себя"", - пишет историк.
Снайдер говорит, что угроза Трампа Зеленскому поставила последнего в безвыходное положение: он должен либо отказаться от столь необходимой помощи США, либо принять коррупцию и унижение со стороны США.
"В любом случае, Трамп принес победу России", - заключает он, добавляя, что осталось узнать, кому же на самом деле было дано "обещание".
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Пора возвращать Пороха !
Якось так.....
Этот Пристайко по прозвищу "формула Штайнмаера" уже и без этого показал себя во всей красе.
Не знаю как там общая ситуация, но у меня племянник в штатах живёт так он настроен против трампа.
Зачем путину топить Зе если он и так быстро сдает позиции Украины по всем фронтам....?
Я чуть не обосрался, когда под конец Обамы(срока) , наши всецело заявили поддержку Ведьме, подружке Шаловливого деБилла Клинтона......
Это было просто как специально.
Че тут от Зели хотеть то? Раскатает нашу Зелю рыжий опарыш.
Оно еще на Иран нападет, как высрал какой-то Пономарь(не тот, а брат его, вроде)
Я такого фарса в обоРзеваемой ис.тории не видел.