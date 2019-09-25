 Трамп своим "обещанием" Зеленскому принес победу Путину, - американский историк Снайдер

Такое мнение выразил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что Трамп дал Зеленскому, было не обещанием, а угрозой: не ждите никакой помощи, пока вы не позволите мне подкупить и унизить вас", - пишет он.

При этом Снайдер отмечает, что если на самом деле и было какое-то "обещание", то оно адресовалось главе другого государства.

"Если учесть былое поведение Трампа и спросить, кто извлекает наибольшую выгоду из нынешнего скандала, можно сформулировать вопрос так – дал ли Трамп обещание Путину, например: "Я обещаю не помогать Украине, до тех пор пока Зеленский не даст мне подкупить и унизить себя"", - пишет историк.

Снайдер говорит, что угроза Трампа Зеленскому поставила последнего в безвыходное положение: он должен либо отказаться от столь необходимой помощи США, либо принять коррупцию и унижение со стороны США.

"В любом случае, Трамп принес победу России", - заключает он, добавляя, что осталось узнать, кому же на самом деле было дано "обещание".

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.