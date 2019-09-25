 В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все знают, на что мы способны", - написал он.
Кроме того, в эфире программы "Громадське.Свит" Климкин сказал: "В ближайшие дни я не вижу какого-то катастрофического содержания ... Зеленский - талантливый актер, он эмоционально смодерирует эту ситуацию. Содержательно, я надеюсь, все правильные месседжи будут выписаны. Плохо, что все внимание будет сфокусировано только на этом и все другие месседжи уйдут с повестки дня. Поэтому ближайшие дни меня не очень беспокоят. А вот перспектива у нас ... не хочу говорить катастрофическая, а очень сложная".
"Американские СМИ видят Украину все больше как источник проблем. И не важно, кто был Манафорт, в чем его обвиняют, американцы читают, что проблемы начались с Украины, теперь Байден для демократов. Происходящее как называется? Это украинский кризис, хотя при чем здесь Украина", - пояснил он свое видение.
Климкин считает, что в этой ситуации Украине нужно максимально быть открытой и транспарентной.
"Это даже не ловушка, мы оказались под давлением, мы оказались между двух огней. Но как бы ни сложилась ситуация, нашей власти надо жить с Трампом и с этой командой определенное время. От США многое зависит и в нашей войне с Россией, это и экономические реформы и многое другое. Но понятно, что здесь надо пройти по лезвию", - резюмировал бывший министр.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
І стане Україна для піндосів - країною яку потрібно обходити десятою дорогою. І це все "дякуючи" баризі з підбарижниками.
А що там буде в США - побачимо, хай розбираються самі, що для них найкраще, а ми підтримуємо їх вибір.
чи зелена історія про це мовчить ?
хто б подумав.
а от про мене там ніколи не чули і не бачили.
Не соромно за таких союзників,свинопеси