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 Политика Украины
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Все про:импичмент (373) США (15390) Климкин (2287) Трамп (2401)

 В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все знают, на что мы способны", - написал он.

Кроме того, в эфире программы "Громадське.Свит" Климкин сказал: "В ближайшие дни я не вижу какого-то катастрофического содержания ... Зеленский - талантливый актер, он эмоционально смодерирует эту ситуацию. Содержательно, я надеюсь, все правильные месседжи будут выписаны. Плохо, что все внимание будет сфокусировано только на этом и все другие месседжи уйдут с повестки дня. Поэтому ближайшие дни меня не очень беспокоят. А вот перспектива у нас ... не хочу говорить катастрофическая, а очень сложная".

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"Американские СМИ видят Украину все больше как источник проблем. И не важно, кто был Манафорт, в чем его обвиняют, американцы читают, что проблемы начались с Украины, теперь Байден для демократов. Происходящее как называется? Это украинский кризис, хотя при чем здесь Украина", - пояснил он свое видение.

Климкин считает, что в этой ситуации Украине нужно максимально быть открытой и транспарентной.

"Это даже не ловушка, мы оказались под давлением, мы оказались между двух огней. Но как бы ни сложилась ситуация, нашей власти надо жить с Трампом и с этой командой определенное время. От США многое зависит и в нашей войне с Россией, это и экономические реформы и многое другое. Но понятно, что здесь надо пройти по лезвию", - резюмировал бывший министр.

В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин 01

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150275
 
 
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Придурок. Ты со своим хозяином соевым эту кашу заврили когда за Клинтон топили с Чалым...Негодяи , теперь за вами расхлёбывать. Ублюдки.
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ну топить против агента кремля Трампа - это в принципе явно в интересах Украины
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зелебобики расхлебают,не привыкать лапшу с ушей снимать.
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Та гнать в шею этого Трампа, вообще про Украину не думает. Зачем нам такой президент? В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин - Цензор.НЕТ 1966
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угу... поруч є одна гнида паршива, яка щодня про Україну думає... разом із усім своїм кремлівським кодлом... Може його запросити?
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Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки... Ах, если бы,- наоборот...
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Украина войдёт в историю как первый могильщик раши и всех её имперских амбиций. ну и только потом налетит второй - китай
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Вже не увійде. РФ звісно зникне, але Україна навряд чи витримає... 73% "втомились"...
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Ню-ню.............
І стане Україна для піндосів - країною яку потрібно обходити десятою дорогою. І це все "дякуючи" баризі з підбарижниками.
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ні, Україне стане такою для рашиків та ватної мразоти.
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в історії України Клімкін залишиться зятем свого тестя-окупанта Криму з медалькою.
А що там буде в США - побачимо, хай розбираються самі, що для них найкраще, а ми підтримуємо їх вибір.
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а він хоч знайомий зі своїм тестем ?
чи зелена історія про це мовчить ?
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ні, не знайомий. Зі своїми дітьми та їх матір´ю - донькою отого з медаллю - також не знайомий. І то взагалі не Клімкін давав інтерв ю, а його двійник.
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Клімкін п'ять років керував зовнішньою політикою України.. Це твій та петін здобуток, клімкін ...
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ай-я-яй. снова папередники винаваты, что зебуин с Трампом втихаря тёрки трут.
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Клімкінд знов мєтьот дікую пургу і мєчєт тухлую ікру. ))))
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зеленскій став монікою левінске )))))
хто б подумав.
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а ты так и на объездной , без "повышения" ?
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а тебе бісить що Зеля вас усіх, 73% зробив Моніками для Бєні?
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бык закарпатский , иди Карпаты спасай , юрЫст хренов .
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можливо на "объездной" всі знають про сатсіка 777
а от про мене там ніколи не чули і не бачили.
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С 2007 года пишу - Украина ключевая страна в мире.
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было бы лучше если бы Украина была страной которая привела расию к краху.
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Зеля кістями ляже щоби цього не допустити. Ось побачити, якщо у кацапів станеться якесь потужне стихійне лихо... землетрус, чи ще щось, це іпануте ще й допомогу буде відправляти.
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Саме так. А як ще мають віддячити 73% українців ЄДИНОМУ справжньому другу нашої держави?
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157-ой по счету процесс импичмента Трампа...
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За трампа дуже переживають кацапи і порохоботи.
Не соромно за таких союзників,свинопеси
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А що є якась різниця між кацапами і порохоботами, це ж одне і теж.
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Коли це порохоботи за Трампа турбувалися? Цікаво, чому головний Зебіл не хоче розголошувати розмову з Трампом...
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Заявляя что импичмент был инициирован Украиной, что является 100% ложью так-как все сделано Трампом и его оппозицией и никем больше, Климкин сознательно втягивает Украину в международный конфликт. Пороховоры не могут иначе действовать, только провокации, уже на международном уровне.
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Трамп реально уже действует на нервы . Помощь США нам нужна , спору нет , но не ценой шантажа и давления , с целью создания себе более выгодных позиций на выборах . В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин - Цензор.НЕТ 9771 .
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