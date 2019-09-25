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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17947) призыв (500) военкомат (182)

 На срочную военную службу осенью 2019 в Киеве призовут 634 человека, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

Военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин озвучил план по призыву на срочную военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня плановое задание для Киева составляет 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины будет призвано 407 человек, Национальную гвардию - 160, Государственную пограничную службу - 39, и Государственную специальную службаутранспорта Украины - 28 человек", - рассказал полковник Клявлин на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что в Украине 1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан, имеющих призывной возраст 20-27 лет.

По словам полковника, всех, кто будет призван в ряды ВСУ, направят в учебные центры.

"То есть, все призывники, которые будут призваны в ряды Вооруженных сил Украины, будут направляться только в учебные центры для проведения соответствующей подготовки. Призывники, которые будут призваны в Национальную гвардию Украины, будут направляться в воинские части Киева, Измаила, Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра. Государственная пограничная служба - это город Львов и Черкассы ", - уточнил полковник Клявлин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150274
 
 
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Прихильники Зе повинні йти у першу чергу, бо відповідають за свій вибір.
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Не перекручуй українську мову. Стосовно свого питання звертайся до своїх, а не мене.
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За вашими посиланнями не йду. Всього вад доброго на пєрєдкє
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Это на каком? На таджицком или фарси?
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Правильно - бєдАїнів - "зубожілий" зелений нарід.
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Більше того, якщо не дай бог путін ввєдьот войска, то чоловіки з сєкти 73% першими мають біжати мобілізуватися, а поважні порохоботи будуть спостерігати за цим з висоти м"яких диванів
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У нас война..... ах оставьте(попивает капуччино, оттопыривает мизинец, поглаживая французского жоп-терьера)
Гитер в запасе в Европе имел 40 дивизий..... это пол-миллиона солдиков.
А тут у нас ВСУ - еле-еле 220 тыс.
Это столько что Жуков даже фронтом не считал. пара корпусов.
У меня нету иллюзий уже. А ведь и не было(собирает "кравчучку", записывается в военкомат)
Рашка правильно делает - как и совок - постепенно страна наша потеряет способность к сопротивлению.
И да, я сожалеть не буду(если свалю)
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Потрібно робити повністю контракт.
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Після зменшення фінансування ЗСУ на такий контракт мало хто піде.
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