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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11207) переезды (18) Дмитрий Дубилет (14)

 Все министерства смогут переехать в одно здание Кабмина, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает все министерства разместить в здании Кабинета министров на улице Грушевского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, смотри, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - обращается Дубилет к своим подписчикам в соцсети.

Он намерен к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Министр уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов.

"Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму", - добавил он.

Дубилет объяснил, что сейчас министерства выполняют большое количество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и многое другое. Всего предварительно в правительстве насчитали таких 19 направлений. По его словам, каждый министр возглавляет огромную структуру, но большинство сотрудников вынуждена заниматься не формированием или реализацией политик, а поддерживать эти функции.

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"С одной стороны, каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, и многие атрибуты им предполагается по закону. С другой стороны, до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами (в прямом и переносном смысле), а не работать, как одна команда - даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе (economy of scale)", - подчеркнул министр КМУ.

Именно поэтому, добавил он, договорился с новым Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата КМУ.

По убеждению Дубилета, реформирование Кабмина позволит сэкономить бюджетные средства и сделает работу правительства более эффективной.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150270
 
 
 Топ комментарии
 
когда работать начнете? то переименовываетесь то переезжаете то перезагружаетесь.
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Ну да. Здание мининфраструктуры чего только стоит. Нафига такая толпа бездельников для разворовывания этой самой инфраструктуры-непонятно. Помещения можно толкнуть ахметке или пинчуку под офис,а деньги попилить. Бене лучше не надо. А то еще и должны останутся.
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Ідеї, декларації, прожекти, реорганізції, переїзди... а працювати, блін, будете?
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когда работать начнете? то переименовываетесь то переезжаете то перезагружаетесь.
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Давно бы всех их надо
Согнать в большое стадо,
И бомбою стереть с лица земли... (с)
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Ідеї, декларації, прожекти, реорганізції, переїзди... а працювати, блін, будете?
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Ну да. Здание мининфраструктуры чего только стоит. Нафига такая толпа бездельников для разворовывания этой самой инфраструктуры-непонятно. Помещения можно толкнуть ахметке или пинчуку под офис,а деньги попилить. Бене лучше не надо. А то еще и должны останутся.
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мож*д они думают как...:
Все министерства смогут переехать в одно здание Кабмина, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1505
Все фигня, давай обойму, Джекки.
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потом власть сменится и новое правительство будет у этих арендовать помещения для министерств
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Їх вже давно потрібно було винести за межі Києва. Можливо до інших обласних центрів, по спеціалізації. Транспорту в Одесу, аграрії до Полтави, культури до Львову, освіти до Харкова і т.п. ******* технології дозволяють взаємодіяти... а так, перетворили місто у хє.р знає що своїми автівками, кортежами і т.п.
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Во работуны! Рехформаторы очередные.....Как койки в публичном доме не переставляй...Б лядей менять надо!
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ты шо? Тока з копанки вилiз, месяц назад поменяли
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Тут пожалуй соглашусь- идея нужная. Когда в жизни побегаешь за нещастными бумажками по всему городу - ну его в жопу ...
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Ой как бюрократическому классу не хоцца атрывацца ат карыты. Бюрократию как класс на помойку истории. Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2581 Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2581 Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2581
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