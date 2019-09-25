 Встречу Трампа с Зеленским многие пытались сорвать, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.
Вместе с тем, чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.
На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эту информацию официально в Белом доме не ответили.
Напомним, во вторник в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.
Это не та ли газетка, которая в 33-м году пр. века писала шо: "в ссср все нормально, мона строить им заводы"?
Тут миллионами умирали, а эти "братья" - вооружали Сралина.
К Сралину претензий не имею - как волка можно упрекать в мясоедстве то?
А вот к заокеанским товарищам......(картинка с ядерным взрывом в Нью-Йорке)
падлы, упыри, ублюдки.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський наголосив, що з першою перешкодою українська влада зможе справитися самотужки, проте вирішення другої потребує міжнародної підтримки.
Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, - зазначав президент.
Зеленський також нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу Україна втратила критично важливу інфраструктуру та промислові об'єкти, а найголовніше - 13 тис. громадян, кожен з яких міг би зробити свій внесок у розвиток не лише нашої держави, а й усього світу.
Нагадаємо, Зеленський вчора на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час цієї зустрічі були обговорені подальші кроки щодо взаємодії України та НАТО.
Джерело: Ракурс
https://twitter.com/freeukrman/status/1176762589428232202
Путин и Порошенко с выпученными от ужаса и немого удивления глазами давятся слюной где-то в сторонке...
Может хочет договориться какие показания давать перед Конгрессом?
Пропетлять уже не получится.
Надо будет принимать чью то сторону.
И тут можно серьёзно ******** сделав
неправильный выбор.
На самом деле именно сейчас встреча с трампом
не нужна ни ему ни зеленскому. Но её слишком долго анонсировали
и спрыгнуть тоже уже нельзя.