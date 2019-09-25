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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2937) ООН (2825) Трамп (2401)

 Встречу Трампа с Зеленским многие пытались сорвать, - The Washington Post

Представители Белого дома пытались помешать президенту США Дональду Трампу установить контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленскими з-за опасений, что Трамп будет использовать этот разговор, чтобы вынудить Киев нанести удар по своему потенциальному сопернику в предстоящей президентской гонке – бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Вместе с тем, чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эту информацию официально в Белом доме не ответили.

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Напомним, во вторник в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3150269
 
 
 Топ комментарии
 
Разговаривать с Америкой надо! Это лучше, чем договариваться с агрессором парашей. Брехливое и агрессивной !
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не то ,что зеленая сопля - на колени и обстоятельно, со знанием дела.
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ну трамп и брехло! та коррупция в пятилетку застоя была уже искоренена так, шо папередныкам и не приснилось.
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Америка инфицирована парашей,а Трамп ещё по рекомендации Кремля ,понизил налог для американцев,потому американцы и помалкивают за внешнюю политику Трампа
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- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка, - возмущался Швейк (с)
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Разговаривать с Америкой надо! Это лучше, чем договариваться с агрессором парашей. Брехливое и агрессивной !
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Встречу Трампа с Зеленским многие пытались сорвать, но Трамп очень просил и настаивал,ну как не отказаться нашему Президенту,жаль только всё впустую,если бы Трамп хотел то за 5 лет помог бы Украине
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Трамп не дружит с ПЭТРЭМ, как он мог ему помогать 5 лет. Не угадал ПЕТРУШЕНЬКА, дипломат .......... . кому лизнуть, а кому соснуть.
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не то ,что зеленая сопля - на колени и обстоятельно, со знанием дела.
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не пойму за этот сериал: карточный домик 2.0 или слуга народа - 4 или какой там?
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Слава Богу ПЭТРЫК туда не влез.
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Лять, ну и поездочка... теперь зеля то ли левински, то ли пракаженный, как пуйло, с которым трампушке тоже все мешают встречаться...
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Мда..Мне один комментарий "очень понравился" - "Последний импичмент президента США был связан со скандалом "Клинтон-Левински"... Теперь - "Трамп-Зеленски"?... Растёт "уровень"...
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шо, тоже отсо... эмм... удовлетворил?!
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Об этом сообщает The Washington Post Источник: https://censor.net.ua/n3150269\\\\\\\\\

Это не та ли газетка, которая в 33-м году пр. века писала шо: "в ссср все нормально, мона строить им заводы"?
Тут миллионами умирали, а эти "братья" - вооружали Сралина.
К Сралину претензий не имею - как волка можно упрекать в мясоедстве то?
А вот к заокеанским товарищам......(картинка с ядерным взрывом в Нью-Йорке)
падлы, упыри, ублюдки.
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Почему американцы пытаются отмазать Байдена замешанного в грязных делишках его сына? Даже импичмент своему президенту придумали. Что за бред.
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Они не Байдена отмазывают, а топят Трампа. Именно поэтому в США очень честные политики. Если чуть ошибешься - смешают с говном сразу. Все следят за всеми.
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу в межах діалогу лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку, який відбувався в межах 74-ї Генасамблеї ООН, заявив, що перешкодами для сталого розвитку нашої держави є «внутрішньополітична традиція» спротиву реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський наголосив, що з першою перешкодою українська влада зможе справитися самотужки, проте вирішення другої потребує міжнародної підтримки.
Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, - зазначав президент.
Зеленський також нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу Україна втратила критично важливу інфраструктуру та промислові об'єкти, а найголовніше - 13 тис. громадян, кожен з яких міг би зробити свій внесок у розвиток не лише нашої держави, а й усього світу.
Нагадаємо, Зеленський вчора на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час цієї зустрічі були обговорені подальші кроки щодо взаємодії України та НАТО.

Джерело: Ракурс
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Він нарешті сказав "внаслідок російської агресії", а чого це раптом?
https://twitter.com/freeukrman/status/1176762589428232202
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эта встреча была исторически предопределена богом петей
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Ситуация такова что сегодня Трамп сначала звонит а потом носится за Зеленским чтобы хоть как то встретиться с ним.
Путин и Порошенко с выпученными от ужаса и немого удивления глазами давятся слюной где-то в сторонке...
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А зачем Трампу именно Зеленский или он за всеми носится?
Может хочет договориться какие показания давать перед Конгрессом?
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Украину втянули в противостояние байдена и трампа.
Пропетлять уже не получится.
Надо будет принимать чью то сторону.
И тут можно серьёзно ******** сделав
неправильный выбор.
На самом деле именно сейчас встреча с трампом
не нужна ни ему ни зеленскому. Но её слишком долго анонсировали
и спрыгнуть тоже уже нельзя.
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Он нужен рыжему🤡,как полезный идиот 😹,не больше
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Вот это пиар Зеленскому, он теперь практически на всех первых страницах таблоидов. Чтобы там не было, а это пиар Украине, и надо выжимать по максимуму. Теперь уж вряд ли американцы будут искать Украину а Африке))) мне лично все равно, кто выиграет выборы в США)
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а шо, Трампу ещё не сказали, что коррупция в Украине побеждена, а олигархи - это крупные инвесторы? ай-я-яй...
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