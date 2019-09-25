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 Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу. ФОТОрепортаж

В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы", - сказано в сообщении.

Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу 01

Отмечается, что это первое мероприятие корабля БО Турции в Одессу, но не первый в Украину. До 2012 года была достаточно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все они были в крымские пункты базирования.

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"У Морской охраны Госпогранслужбы и Береговой охраны Турции давние плотные связи. До 2014 года до 15 человек ежегодно проходили обучение и стажировку в тренировочном центре Береговой охраны Турции. После событий в Украине 2014 г. сотрудничество несколько приостановилось, но уже с 2017 - это 7-9 специалистов в год. В этом году обучение прошли 9 моряков. Также разрабатывается программа расширения связей и для Учебного центра Морской охраны", - говорится в сообщении.

Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу 02

Кроме экипажа, на борту корабля-гостя прибыли представители руководства одного из региональных секторов Береговой охраны Турции.

На этот раз программа визита предусматривает обмен опытом проведения обзорных операции, использование штурманской-навигационного оборудования, совместное маневрирование в море, проведение поисковых и спасательных операций.

Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу 03
Фото: сайт МВД

Корабль БО Турции совместно с катером МО "Балаклава" выйдут в море для практической отработки упражнений с перекрестным обменом офицерами для большей слаженности действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3150268
 
   
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А де це Вітренчиха з пенсами, куди заховалась?

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Такой себе "корабль". Патрульный катер.
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Плавзасіб, який має на борту озброєння, це корабель. Всі інші - суда.
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Не стільки озброєння, скільки має бортовий номер та військово морський прапор.
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Це ознака належності до ВМФ. Наприклад буксир в складі ВМФ не є кораблем, бо не має озброєння на борту.
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Відсутність озброєння не робить з корабля судно. Якщо на борту піднятий прапор ВМФ, капітан, та команда військові це є корабль. То зазвичай кажуть судно забезпечення.
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