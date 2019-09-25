 Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на знакомого с содержанием документа собеседника в одной из получивших послание стран.
"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", - говорится в документе.
Издание отмечает, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Письмо аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Собеседник издания отметил, что НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, так как Россия уже развернула такое вооружение на своей территории.
Вместе с тем, лидеры стран-членов НАТО и других стран еще не ответили на послание Путина.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Слава Украине!!!!!
++
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Интересно, что Китай на это ответил?
только начни с себя, многоходовочник дряхлеющий...
Это все, глубокое заблуждение.
Это нажраться водяры (независимо от названий крепких алкогольных напитков), и думать , что не будет интоксикации (бодуна).
PS: Вибачаюсь, за слово "думают", там мозоку немає.
На фоне армагедонов, накрывающих места, где побывал вазелин, приглашение его на 9 мая в Москву выглядит даже заманчиво
Ваш ботоксно-никчемный х@@ло. И ждите новых писем, меня одолевает старческий маразм.