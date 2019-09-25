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Все про:НАТО (6455) Путин (25066) ракеты (824)

 Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ

Президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на знакомого с содержанием документа собеседника в одной из получивших послание стран.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", - говорится в документе.

Издание отмечает, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Письмо аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов

Собеседник издания отметил, что НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, так как Россия уже развернула такое вооружение на своей территории.

Вместе с тем, лидеры стран-членов НАТО и других стран еще не ответили на послание Путина.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3150263
 
 
 Топ комментарии
 
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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Всё бля! миротворец мать его...Срчно ШНобелевскую премию мира!
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А отказаться вообще от ЯО под гарантии Раши хуйло им не предлагал? А что ж так?
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Всё ***! миротворец мать его...Срчно ШНобелевскую премию мира!
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Угу, предупредительный в живот контрольный в голову.
Слава Украине!!!!!
++
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***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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та не... Чуть спортив воздух, фраер, как иллюзионист, под стук колес моментом испарился... даже до ***** дошло, шо вяличие имеет пределы... и шо этой гонки вяликой березовой уже не вынести...
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Просто плешивая тварь понимает,что допрыгалась
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Угу, вот только РФия договоров, как известно не выполняет. Так что предложили амерам и европейцам отказаться, а сами - в Калининградской области размещают.
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Озверевшее ***** обнаглело от безнаказанности
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Никогда такого не было , и вот опять.
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А отказаться вообще от ЯО под гарантии Раши ***** им не предлагал? А что ж так?
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Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю.

Интересно, что Китай на это ответил?
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Китай ответил "гробовым молчанием"... Думаешь, просто так в КНР разработана новая камуфляжная окраска техники, под названием "Сибирь"? Уже десяток лет, как ею окрашена техника северных провинций...
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Дополню: "Мудрая обезьяна ждёт, когда созревший плод упадёт на землю...".
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Все вірно. Відмовляйтесь, давайте нам, у нас в Чернігівських лісах поставимо!
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заради цього я готовий безкоштовно лопатою котлован під "першинг" копати
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Коммерсант всегда грешил фейками от "знакомых".
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та да..канешна...
только начни с себя, многоходовочник дряхлеющий...
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Василий, он )(уйло (может уже не он...) думают, что пока "по зубам" не дали, можно "выеживаться"?
Это все, глубокое заблуждение.
Это нажраться водяры (независимо от названий крепких алкогольных напитков), и думать , что не будет интоксикации (бодуна).
PS: Вибачаюсь, за слово "думают", там мозоку немає.
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из сети


На фоне армагедонов, накрывающих места, где побывал вазелин, приглашение его на 9 мая в Москву выглядит даже заманчиво
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Побывало во Франции - Нортдам сгорел. Побывало в Германии - на Меркель припадки нападать стали. Побывало в Одессе - пляжи говном залило. Приехало в Турцию - землетрясение. Что же будет с нашей Украиной после него((
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уже случилось. В Украине появился ты.
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Что б его тут не было тысячи украинцев полягло.
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Ты уже сам с собой ведешь беседу, похоже, ты потерян для общества... Лоботомия твое всё!
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Германiя обрала росiйскую компанiю з Мордовii,яка збудує кораблi для польоту на Мiсяць,за это Мордовия будет поставлять Германии дешёвый газ Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 6484
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Та не, ну, шо Віытак прям сразу "обосрался" ??? Он не обосрался, а... АбасрАлся... Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 7329
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А как же "ядерный пепел"и "кузькина мать"? Опять пыня обделал портки и сел писать челобитные в Европу. Мультфильмы о "вундервафлях"не подействовали судя по всему.
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карлик от безвыходья ударился в эпистолярный жанр.
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Старый карлик стал ,денег много накопил, а здоровья нет,только смотрю омолаживается ,а ума нет,Лучше бы за свой срок Президентства, с Московии и колоний создал нормальный Союз Независимых свободных государств, со своей культурой верой и языком, а китайцы между этими государствами построили хорошие дроги
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Пора пустить американскую военную базу ближе к границе с Белгородской областью Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 413
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"с крокодилами договориться нельзя. Вы можете сидеть возле болота, уговаривать крокодила стать вегетарианцем, потому что это полезно для его здоровья, все лягушки будут живы, но он будет лежать там и вас слушать до тех пор, пока вас не съест"(с)
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Мы тут потихонечку Украину бомбим,вы пожалуйста, могли бы не расставлять свои мерзкие ракеты и не мешать нам? Мы же тут Украину потихонечку бомбим, вам что не видно?Все эти разговорчики про НАТО и ракеты нас слегка раздражают и мешают убивать украинцев. Прекратите их пожалуйста.И да, я достаточно лицемерен, чтобы убивать других и заявлять об разоружении и мирном настрое.
Ваш ботоксно-никчемный х@@ло. И ждите новых писем, меня одолевает старческий маразм.
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"Мы пришли с Миром!" ФИЛЬМ "Марс атакует". Фантастика? Да! Напоминает "Мир по рашенски?" Да.
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А как насчёт базы шестого флота ВМФ США в Мариуполе?
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денег рейху не хватает. всё потрачено на мультики, понты и искандеры в Кёнигсберге.
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денег хватает, но не всем. Крымлевским крысам их хватает с головой на военные забавы. А население 20% за чертой бедности, но всем плевать.Когда активы целой многомиллионной страны сосредоточены в руках небольшого кооператива "озеро" денег не может не хватать по определению...
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1.8% мирового ВВП ну никак не хватит на гонку вооружения, да и у членов садоводческого кооператива "озеро" дачки расположены в Европе.
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если эти 1.8% ввп пустить только на военку это очень много. Речь о том, что эти 1000+ миллиардов ввп рашки сосредоточены в руках максимум 10 человек.
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редкий кэгэбэшный экземляр...достойный наследник НКВД...мразь
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А в какой европейской стране Пуйло собирался разместить?)) Позвольте полюбоваться))))Или это влажные мечты?
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Так осталась одна Белорусь..все остальные Европейские страны послали давно парашу на фуй.
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Московію треба оточити з усіх боків і задушити,як гниду.
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Не прокатит , РФ уже вооружила новьіми крьілатьіми ракетами наземного базирования несколько дивизионов. Сказки про дальность "менее 500км" не проходят, есть разведданньіе США .
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вероятно, в Мордоре ракеты закончились... Путін надіслав декільком країнам лист із пропозицією відмовитися від розміщення ракет у Європі, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 3744
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