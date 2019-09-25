 Правительство начинает перезагрузку власти, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он пишет на своей странице в сети Facebook.
"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти!" - говорится в сообщении.
Премьер отмечает, что будет внедрена контрактная государственная служба.
"Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободен", - рассказал Гончарук.
Ликвидируются бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений в отношении неэффективных работников государственных органов.
"Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - отметил Гончарук.
Изменится и структура оплаты труда: чем выше производительность, тем выше премия.
Напомним, ранее профильный комитет Рады предложил депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы.
Кстати, за последние лет 10 нормальных рабочих профи повыгоняли и из силовых, и из ОДА и из Городских властей - тех, кто баблос наверх не хотел качать! Почему вы их не ищете?? проверочку по IQ - и все будет понятно!
Хотя в целом так и должно быть, но поменьше бы пафосных речей
Это мотивирует работодателя быть вменяемым и платежеспособным, а сотрудника быть продуктивным.
Разумная система.
Знаю зі слів мого товариша, який вже четверть віку працює в США.
Або і так влаштовують.
Чайковский Петр Ильич, времена года, "Октябрь"
осень наступила
деревья без листов
и глядят уныло
б***ди из кустов...
играть andante doloroso e molto cantabile...
брал на испытательный срок. когда время подходило переводить на постоянку - приколупывался к "результатам работы" и выгонял как "несправившегося".
кафе у него было. закрылось. потому как молва пошла - кидала. когда даже низшие слои перестали к нему идти на работу.
А де в тебе нові КВАЛІФІКОВАНІ кадри для тої перезагрузки ?? Знов у Трускавці за неділю вчити будете - по ускоренной програме - взлет - посадка ??
Эту лавочку давно надо было прикрыть, но чиновничьи привилегии это же святое, никто не хотел их ограничивать.
Разумков - голова молодіжного крила Партії Регіонів, "молодые регионы"
То це вже перезавантаження. Чи еще нужно подождать?
Так держать, Гончарук. Ты хороший оседлал бульдозер.
Что там дальше ? Приватизация Укрзалiзницi ?
Имей ввиду: закроются две трети линий, потому что транспорт всегда убыточен.
Не плачь потом что тебя не предупреждали.
Телеканали олігархів цілодобово говорять про державний переворот, про те, який Зеленський плахой, узурпатор, агент Путіна і Януковича, агент Коломойського і Пінчука, агент ФСБ і ЦРУ.
Їм плювати, що саме брехати, головне - цілодобово брехати …
А знаєте, чому вони це роблять?
Тому, що Зеленський з перших днів подав законопроект про конфіскацію майна депутатів, суддею, прокурорів і чиновників, які крали гроші в українського народу.
Тому, що Президент з перших днів подав законопроект про імпічмент Президента і скасування депутатської недоторканності.
Тому, що Президент подав законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство.
Тому, що Зеленський з перших днів скасував аферу століття Ротердам +.
Тому, що Президент почав реалізовувати масштабний проект «держава в смартфоні», що ламає всі схеми олігархів і їх чинуш, які щодня наживалися на хабарах і поборах з простих громадян України.
Тому, що Президент з перших хвилин розпустив Верховну Раду, якій довіряють 4% громадян.
Тому, що Президент ламає олігархічну модель формування ціни на газ і електроенергію.
Порошенко, Ахметов, Медвечук
Тому, що Президент не входить в їх орбіту і реально ламає їх систему побуту і життєдіяльності в нашій Україні.
Це ж очевидно, що олігархи ведуть війну проти Зеленського і українського народу.
Президент нічого не вкрав, прийшов до влади не через Майдан, а через чергові вибори. Президент ламає їх систему, яка приносила їм мільярди щорічно.
Порошенко і ко. все влаштовувало. Вони найбагатші люди Європи, а народ самий жебрак на континенті.
Ця система буде повалена!
Лечится инфляцией.
Приїхали, краще вже хай буде Богатирьова - вона хоч медицину колись трохи вчила
А ещё видно, что к власти снова не пришли умные, а очередные жулики.
мля, ти сам на той сайт https://career.gov.ua/ заходив?
там останні новини червнем місяцем! там ще старі назви міністерств...
походу і прем'єр у нас плямкало ротом по чужому сценарію...
А в каких, пардон, единицах меряется производительность госслужащего?
В количестве листов формата А4 12-ым фонтом таймс ньюроман?