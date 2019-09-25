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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11207) Гончарук_Алексей (108)

 Правительство начинает перезагрузку власти, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал закон, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он пишет на своей странице в сети Facebook.

"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти!" - говорится в сообщении.

Премьер отмечает, что будет внедрена контрактная государственная служба.

"Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободен", - рассказал Гончарук.

Ликвидируются бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений в отношении неэффективных работников государственных органов.

"Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - отметил Гончарук.

Изменится и структура оплаты труда: чем выше производительность, тем выше премия.

Напомним, ранее профильный комитет Рады предложил депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы.

Правительство начинает перезагрузку власти, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150259
 
 
 Топ комментарии
 
Казніть нельзя поміловать?😁 У вас розділовий знак загубився. Тому невідомо, чи ви за собак, чи за караван.😉
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Узурпация власти по принципу личной преданности начальнику на всех ее уровнях. Это очень плохо закончится
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правильно делают собаки лают караван идет
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Казніть нельзя поміловать?😁 У вас розділовий знак загубився. Тому невідомо, чи ви за собак, чи за караван.😉
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- В далёкие, далёкие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.(с)
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правильно делают собаки, лают-караван идет(расставил знаки препинания,благодарности не надо)
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ЗЕты, пока что ваша кадровая политика выглядит странной! Или, вернее, никакой. Делайте анкеты с проверкой IQ, и вы будете удивлены низкими уровнями многих сегодняшних госслужащих! И через тот же критерий набирайте желающих - и там найдете тех, кто будет работать на Гос-во.А пока что возвращейте папередникам наворованное, - более ничего от ваших новых кадров и не видно!
Кстати, за последние лет 10 нормальных рабочих профи повыгоняли и из силовых, и из ОДА и из Городских властей - тех, кто баблос наверх не хотел качать! Почему вы их не ищете?? проверочку по IQ - и все будет понятно!
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Робот, ти чому не в школі, двоєшник? Чи тобі в другу зміну?
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Він вважає, що після телевізійних Трускавецький курсів ніяка школа вже не допоможе! 😁
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Наконец то, всех єтих ленивіх лемуров приведут в чувство!
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что за …..контракт -это просто контракт, а служебные обязанности-это прописано в должностном сопровождении. Контракт-это страховка работы, получение оклада и возможность защиты в суде. Уволить по контракту это не по роялю пройтись.
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Конечно, ни в каком контракте не пишется результат))) Это все демагогические лозунги.
Хотя в целом так и должно быть, но поменьше бы пафосных речей
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И уж точно , это никакой особой эффективности не даст .
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Все набагато простіше, підписують окнтракт на рік і, якщо не влаштовуєш то, на наступний рік тобі ніхто нічого не винен. Навіть суд не зможе відновити на посаді.
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В контракте не прописывается результат, что вообще за детский сад? Контракт просто позволяет уволить без того чтобы уволенный мог побежать в суд и восстановиться,как любят делать прокуроры.
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Узурпация власти по принципу личной преданности начальнику на всех ее уровнях. Это очень плохо закончится
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Перший розумний коментар. Вибудовування жорсткої вертикалі чиновників, де доля/кар'єра кожного нижчого чиновника залежить не від вищого. А якщо вищий чиновник - самодур? А якщо він провадить злочинну діяльність?
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Так змінювали б на краще. Вага логіка - все має бути, як є? То навіщо було Зєлєнского президентом обирати?
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"... А якщо вищий чиновник - самодур?..." А якщо він просто дурень, або клоун?
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Якщо дурень або паяц, то це мабудь гірше. Бо самодур має почуття самозбереження і ніколи для себе гірше не зробить. Дві інші, Вами названі категорії можуть прос*ати країну і навіть не зауважити, що тим самим зробили гірше і собі.
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Да, это тупо давление вышестоящих на нижестоящих, не хочешь сделать как я сказал, документы на стол и досвидос
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Ну, будуть наступний раз більше думати, яку партію/кандидата підтримувати.
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Интересно сам Гончарук уже подписал контракт с графой «эффективность работы» ))))?
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Гончаруку і так контракт не потрібен, він політична фігура і його посада залежить від зміни влади. Ви десь чули про те щоб, прем'єр відновлювався по суду?
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Так і начальник теж підписує контракт. Тому, вся відданість начальству тільки до зміни влади.
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Правильно! Права чиновников должны преобладать над правами трудящихся . Еще и КЗОТ поменять, чтобы было как в Америке - ты приходишь на работу, а у тебя на столе уведомление об увольнении и два часа, чтобы личные вещи забрать.
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В США существуют штаты, где и у сотрудника и у работодателя есть право прервать трудовые отношения за 5 минут, просто предупредив сторону.
Это мотивирует работодателя быть вменяемым и платежеспособным, а сотрудника быть продуктивным.
Разумная система.
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Незабувайте що, в штатах є ще й профсоюзи і перед тим, як повідомити робітника- члена профсоюзу про звільнення, власник попереджає профсоюз, а ті вже протягом 72 годин знаходять йому нову роботу зі збереженням заробітної плати.
Знаю зі слів мого товариша, який вже четверть віку працює в США.
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Працевлаштують всіх євреїв на теплі посади.
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Просто титанічна боротьба з кумовством ))
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А як ви думаєте, хто бугалтер у кварталі-95? Я так думаю, що єврейка! І чоловік у неї єврей.
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Опять эти выпускники техникума МАУП....Ну этот хот отучился, а не как Грося фиктивно за 2 года диплом. С чашкой на самокате. Уже видим сам состав правительства. Какая нафиг перезагрузка?!
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Усім по чашці в руку, і на самокат товарищі!
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Дом Правительства Украины превратился в сумасшедший дом,надеюсь временно
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Это она в Тайланде? мне тайки тайские в Паттайе такие козюли делали, завлекая: "халёу, халёу, кам-кам, хихи". И еще языком между пальцами вибрировали...до сих пор не пойму, шо от меня хотели...
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Насрать уже на вас... зешмаркля, своим тупизмом, создал для Украины проблему почти равную агрессии кацапстана
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хоть и шумные вы и слюнями вокруг все забрызгали в бессильной злобе, но сильно мало вас - и это главное и это хорошо-)
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Против шмаркли на этот момент уже процентов 70,а ты радуйся дальше, кацап))))
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да что там 70, все 90 - вся страна с вами, только мы кацапы, евреи и прочие враги народа его и поддерживаем-))))
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Перезагрузять в точку відновлення станом на 2013 рік, Вктор Хфєдоровіч ,здрастє.
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при нем вакцины от бешенства были, при гнойной петрикиной падали - даже за деньги не купишЬ. жедат чтобы твоих детей кто-нибудь нра природе покусал, когда на своей шкуре прочувствуешь что наделала эта тупая ***** цупруниха - может просветлеет в ылитноговняной голове.
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Вижу ,що тебе вже покусали, медицина тут безсила, прийдеться приспати
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Перезагрузка? Уже показали депутатку от СН. Так она себе в помощники мужа автослеасря и свою парикмахершу! Так и всю власть собрались перезагружать? Ну ещё есть массажисты, стоматологи личные, просто пивка попить попятницам с друганами, с кем на рыбалку . соседа по даче, да и просто Он хороший парень в школе списывать давал......Бред. Правительство терпил и Фунтов. До осени 2020 протянут?
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Жек, увы, уже осень...
Чайковский Петр Ильич, времена года, "Октябрь"
осень наступила
деревья без листов
и глядят уныло
б***ди из кустов...
играть andante doloroso e molto cantabile...
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Перезагрузка как в 1917? Тогда иудеи тоже власть захватили.
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Так Гончарук сам признался, что работает по камертону...
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Хороша система.Но! Если она будет применяться ко всей корпорации.А не к особи из этой корпорации.Нет результата у правительства,минестерства,агенции,депортамента по квартально по контракту на выход.А судьи кто? Громады Республики которые и мониторят их подвиги.Иначе я начальник ты дурак.Это все воровская круговая порука.
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все на самокаты! каждому чашку! ударим самокатом по плохим дорогам! пятилетку в три года! мир труд май!
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Извиняюсь за вопрос: А он что начнет с себя? Или "жена цезаря вне подозрений"?
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"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает"-Ну органом может и будет управлять Зе,никто не сомневается в его способности,а вот реальных результатов вряд ли дождемся для страны
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Зебіли справді вважають, що ОЦЕ!!! може покращити їх життя????!! Хіба що на п'ять хвилин. У ліжку. І то не факт.
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Был у меня один заказчик. работал по такому же принципу
брал на испытательный срок. когда время подходило переводить на постоянку - приколупывался к "результатам работы" и выгонял как "несправившегося".

кафе у него было. закрылось. потому как молва пошла - кидала. когда даже низшие слои перестали к нему идти на работу.
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Так по такому принципу куча контор, и даже типа солидных работают...Приглашают на исп. срок месяца 3-4. а не как раньше 2.....Перспективы рисуют. платят 50%....а потом или типа не справился или у конторы типа трудности и вообще думаем сокращать. А при этом новых терпил набирают.
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а теперь так будет работать государство. зашибись правда?
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Це він про себе "технократ"? Смішно....
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Ага перезагрузчик Х... Сів на самокат і волає що буде землю іноземцям продавати !
А де в тебе нові КВАЛІФІКОВАНІ кадри для тої перезагрузки ?? Знов у Трускавці за неділю вчити будете - по ускоренной програме - взлет - посадка ??
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Не ожидал такого от молодых большевиков. Реально приятная неожиданность. Раньше чинушу, который сп*здил миллионы, нельзя было уволить с работы, потому что он уходил в отпуск или брал больничний. Если даже увольняли, то он моментально восстанавливался через суд.
Эту лавочку давно надо было прикрыть, но чиновничьи привилегии это же святое, никто не хотел их ограничивать.
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Один политолог такому как Гончарук и прочие министры и их замы дал чёткую характеристику. Они же раньше и при Азарове, Яценюке, Гройсмане крутились в кабмине....Назвал их Подставка под офисную бумагу и заточка для корандашей начальства. Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8933
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Шуфрич - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова

Разумков - голова молодіжного крила Партії Регіонів, "молодые регионы"

То це вже перезавантаження. Чи еще нужно подождать?
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Фактично спростили звільнення неугодних. Тепер начальник цар і бог. Заносиш в кабінет - працюєш, ні - значіть "неефективний"!
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"Спрощена процедура звільнення" - це, я перепрошую, треба, щоб поляки дружину спіймали з купою хабарних грошей в машині, бо інакше процедура не спрацює? Хтось почав розслідування? Рюкзаков "нє прічом"? Він не знав? Тоді питання: а навіщо такий ефективний міністр потрібний, якщо він, очолюючи поліцію, типа не знає, що в нього під носом робиться?
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в замечательной схеме "лебедь-рак -щука" скорость замены раков ,а также улучшение професиональных качеств щук на скорость и направление движения не влияет Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3340 .... "дебилы бл.ть" тм
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минздрав при котором пропали вакцины которые были даже при тупом януковиче вместе с ылитными борцуньями за права петрикиной падали - под нож первыми.
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Уже есть первые фундаментальные результаты: медреформе хана.
Так держать, Гончарук. Ты хороший оседлал бульдозер.
Что там дальше ? Приватизация Укрзалiзницi ?
Имей ввиду: закроются две трети линий, потому что транспорт всегда убыточен.
Не плачь потом что тебя не предупреждали.
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медреформа это когда лекарств нет, врачей нет? пошли вы в сраку стакими реформами, надеюссь твои выплядки будут подыхать в коридере какой-нибудь больнички пока патлатая ***** будет визжжать по телеку как нужно жрать арбузы
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А раньше до Супрун и лекарства были, и врачи? И правильно говорить не "пошли вы в сраку", а "х.. вам в ж*пу"
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в Україні олігархи на чолі з Порошенком і їх нікчемні слуги-депутати цілодобово ллють бруд на Зеленського при тому, що не минуло ще й місяця каденції Володимира Зеленського.

Телеканали олігархів цілодобово говорять про державний переворот, про те, який Зеленський плахой, узурпатор, агент Путіна і Януковича, агент Коломойського і Пінчука, агент ФСБ і ЦРУ.

Їм плювати, що саме брехати, головне - цілодобово брехати …

А знаєте, чому вони це роблять?

Тому, що Зеленський з перших днів подав законопроект про конфіскацію майна депутатів, суддею, прокурорів і чиновників, які крали гроші в українського народу.

Тому, що Президент з перших днів подав законопроект про імпічмент Президента і скасування депутатської недоторканності.

Тому, що Президент подав законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство.

Тому, що Зеленський з перших днів скасував аферу століття Ротердам +.

Тому, що Президент почав реалізовувати масштабний проект «держава в смартфоні», що ламає всі схеми олігархів і їх чинуш, які щодня наживалися на хабарах і поборах з простих громадян України.

Тому, що Президент з перших хвилин розпустив Верховну Раду, якій довіряють 4% громадян.

Тому, що Президент ламає олігархічну модель формування ціни на газ і електроенергію.

Порошенко, Ахметов, Медвечук
Тому, що Президент не входить в їх орбіту і реально ламає їх систему побуту і життєдіяльності в нашій Україні.

Це ж очевидно, що олігархи ведуть війну проти Зеленського і українського народу.

Президент нічого не вкрав, прийшов до влади не через Майдан, а через чергові вибори. Президент ламає їх систему, яка приносила їм мільярди щорічно.

Порошенко і ко. все влаштовувало. Вони найбагатші люди Європи, а народ самий жебрак на континенті.

Ця система буде повалена!
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Дешёвый популизм.
Лечится инфляцией.
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Классный закон, мы с вами в топ- госсулжащие вряд ли попадем, зато президент Украины Коломойский спокойно заведет туда Нарика, Умку, Гастелло, киллеров КОрбана и т.д. и т.п. всех своих проверенных годами подручных.
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Скандал у МОЗі показав, що "молодій команді" потрібні не креативні фахівці з власною позицією, які не хвалять академіків, натомість просувають через "неможу" непопулярну, але потрібну реформу, а потрібні кріпаки, які виконують одну команду: "сідай і жми кнопку".

Приїхали, краще вже хай буде Богатирьова - вона хоч медицину колись трохи вчила
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При курсе доллара 28 гривень на 2020 перезагрузка власти это лапша на уши тупому быдлу. Курс доллара17 гривен на 2020 тогда можно поверить. Но распродажа украинской земли, это если и перезагрузка власти то только в кучмовские времена разграбления Украины олигархатом. Я уже писал - сейчас всё очень просто и видно как на ладони.
А ещё видно, что к власти снова не пришли умные, а очередные жулики.
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Печально это всё. Полные импотенты, неумехи и болтуны во власти
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Атестаційна комісія у нову прокуратуру...
Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5280
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Гончарук, який ти йолоп!
мля, ти сам на той сайт https://career.gov.ua/ заходив?
там останні новини червнем місяцем! там ще старі назви міністерств...

походу і прем'єр у нас плямкало ротом по чужому сценарію...
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"Изменится и структура оплаты труда: чем выше производительность, тем выше премия"
А в каких, пардон, единицах меряется производительность госслужащего?
В количестве листов формата А4 12-ым фонтом таймс ньюроман?
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Один мой знакомый, бывший военный, любит консультироваться у юристов, причем одновременно у нескольких. Я его спросил, как он принимает решение. Он ответил: "Я слушаю всех и принимаю решение по собственному убеждению". Так зачем тогда голову морочить юристам? Это я к тому, что если решение принимает глупец, глупость не исправит ни контракт с подчиненными, ни другие способы найма.
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