 На празднование Рош а-Шана в Умань прибыли уже 1930 хасидов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на утро 24 сентября, для празднования самого главного еврейского праздника - 5780-го Нового года, в Умань уже прибыли 1930 паломников-хасидов", - говорится в сообщении.
Напомним, с 29 сентября по 1 октября в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош а-Шана - Новый год по иудейскому календарю.
Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины ожидает, что на празднование Рош а-Шана в Умань прибудут около 20 тысяч хасидов.
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цензура это или нет?
и пара фильтров тебе не помешала б
Они ведь свинину не едят? да, а столовая похожа на свинарник, сало там все такое - вас это на определенные мысли не наталкивает? Гои опять же.
Ани ведь сами - избранный нарот, так говорят.
уманяненчаненцы, не демпингуйте...очень важно элегантно отделить пингвинов от их дензнаков...нужна помощь? - зовите...
Сам придумал? БРАВО!
От якби приїхало 40 тисяч, а поїхало 80 тисяч!
Але це не з нашим щастям...
но чтоб неоспоримо утвердить именно Умань, это слово должно было бы стоять в начале заглавия, - В Умань, на празднование Рош а-Шана, прибыли уже.....(и по тексту)
(это я так рассуждаю...может и не прав))))
Ничего они не "ждут" и все эти беснования оценивают здраво.
Это типа трёхдневного фестиваля хиппи и рокеров - потом четыре дня грузовики мусор вывозят!