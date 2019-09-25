 Пренебрежение РФ международным правом нельзя принимать как "новую норму", - президент Латвии Левитс в ООН

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в своем обращении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - сказал Левитс.

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Он отметил, что "многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, как определено в Уставе ООН, уважали все государства-члены"