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 Политика Украины, За рубежом
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 Пренебрежение РФ международным правом нельзя принимать как "новую норму", - президент Латвии Левитс в ООН

Международному сообществу ни в коем случае нельзя терпеть нарушение Россией принципа территориальной целостности других государств.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в своем обращении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - сказал Левитс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции

Он отметил, что "многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, как определено в Уставе ООН, уважали все государства-члены"

Источник: https://censor.net.ua/n3150255
 
   
 Топ комментарии
 
а у вас в Даунецке склад взорвался...)
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Балтійці молодці, топлять кацапів!!! Респект!!!
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Будівництво ПП-2 це сприяння злочинам росії.
Отже часково країни погодились заплющити очі на порушення міжнародних законів федерашкою.
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Будівництво ПП-2 це сприяння злочинам росії.
Отже часково країни погодились заплющити очі на порушення міжнародних законів федерашкою.
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А как же: тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали...
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Владимир Зеленский искал способы извиниться перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Поводом для беспокойства стала видеозапись, на которой глава Чечни плачет после молитвы. Эти кадры были использованы в показанном на Украине юмористическом телешоу, продюсером которого являлся Зеленский.
Передать свои извинения за данный инцидент руководитель студии пытался через министерство иностранных дел Украины. С этой целью актер встретился с Владимиром Евдокимовым, который тогда работал первым замглавы МВД. Его подчиненный Виталий Стрижак организовал встречу продюсера с неким посредником, который смог переговорить с замминистра внутренних дел Чечни, а затем и с самим министром. Затем уже состоялся разговор Зеленского с главой чеченского ведомства.
Сообщается также, что посредник был недоволен тем, что Зеленский отказался ехать на встречу с Кадыровым, хотя такая возможность рассматривалась. В итоге "улаживать конфликт" отправился переговорщик, после возвращения которого в украинскую столицу загорелась машина актера
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Балтійці молодці, топлять кацапів!!! Респект!!!
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У 💩🤢калоЗебанатки ЦН забыл спросить ?
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Для Европы главное деньги,смерти каких-то украинцев их мало волнует.
Вот сбили Боинг с людьми первого сорта(царство им небесное)тут Европа даже немного занервничала,300 человек потеряли и даже имитирует расследование а потом будет имитировать суд,где окажется что сбить Боинг по собственной инициативе решил отставной росс военный,но его найти так и не смогли и всё,ну и Украину пожурят,мол воевать нужно так,чтобы никому не мешать.
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говорить можно все что угодно, пока старушка Европа занята карикатурами на Англию и Трампа....Украина ушла на последние место. Если президент за основу берет палки с ускоренными реформами для Коломойского, а не войну с Кацапией, то что могут сделать другие.
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ЦН вы даёте очень однобокий обзор новостей из ООН
Проблемы экологии там вчера прогремели так, что весь мир услышал
Не выпиливайте Украину из мирового сообщества пожалуйста новостями только об украинских вопросах
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Там, вчера, гремели проблемы с психикой ребёнка, охмурённого сектантами. Чем-то мне Надю Савченко напомнила.
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Ага, основними забрудниками у світі є 1. Китай, 2. Рашка, 3. Індія... Ну і США ще так досить сильно забруднюють. Але дєффочка чомусь наїхала на Францію з Німеччиною і на рідну Швецію. А Швеція по екології взагалі впєрєді планєти всєй...
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Признание нарушения международного права новой нормой это соучастие в нарушении международного права.
Как такового его не существует.
Остаются только заседания о климате.
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тигр прыгнул, европа и расея в ужосе
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Это не новая норма.
Это - новая РЕАЛЬНОСТЬ.
Увы.
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