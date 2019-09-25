 Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "личные и конфиденциальные", - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает "CNN".

"Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США - Ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные ", - передает канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Гантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, Президент Украины ответил: "Посмотрим".

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Президент США Дональд Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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