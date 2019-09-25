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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2937) США (15390) CNN (24) Трамп (2401)

 Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "личные и конфиденциальные", - CNN

Отвечая на вопрос журналистов о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимир Зеленский отметил, что это конфиденциальная информация.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает "CNN".

"Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США - Ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные ", - передает канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против  экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Гантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, Президент Украины ответил: "Посмотрим".

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Президент США Дональд Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150252
 
 
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Ты его на обосранной заднице Зелемойского языком нарисовал? :D :D
Из лукашиста, как и из зеба никогда не получится нормальный человек, чтобы он там не заявлял, как ты, про красные линии.
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Опять ты тут трешься. У тебя в бульбостане нет своих дел? Лукашист)))) ржу нимагу
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А в штатах как то всем насрать что он заявил
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И когда это у Зелемойского начались личные отношения с Трампом? На одном из корпоративов в паРаше?
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По справі проти Бєні. Він там теж фігурує.
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"Народному" презеденту є що приховувати від народа?
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73BDSM community еще не поняли, что они ему нужны были, что бы дорваться до президенсткого кресла, а дальше всех в пешее эротическое путешествие...
Я не удивлюсь, если они вернутся и еще и магнитики для холодильника принесут...
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А может у них любовь с первого взгляда. Вы нетолерантны к любви геев?
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Да ты шо!? Небось о семьях, детках разговаривали?
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Личные разговоры это у тебя с Андреем или Богданом.
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Прошлый импичмент в США рассматривался когда у Клинтона отсосала Левински. А тут... Зеленски... хм.
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Личный разговор - это если бы он, будучи частным лицом обсуждал с другим частным лицом труселей, которые он подарит на день святого Валентина Евглене Зеленой или Андрею Богдану. А звонок одного Президента другому согласно протокола - это разговор людей представляющих народ своей страны и все подробности народ имеет право знать. Ибо власть принадлежит народу, если он зебил, пардон, забыл (или наоборот).
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не може резидент зрозуміти що його "разговоры с женой" це "личное и конфидициальное" а решта це ДЕРЖАВНЕ
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да Вова, даже самые тупые зебилы начинают подозревать что ты никому ничего таки не должен!
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