 Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "личные и конфиденциальные", - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает "CNN".
"Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США - Ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные ", - передает канал.
По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Гантера.
Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, Президент Украины ответил: "Посмотрим".
Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Президент США Дональд Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Из лукашиста, как и из зеба никогда не получится нормальный человек, чтобы он там не заявлял, как ты, про красные линии.
Я не удивлюсь, если они вернутся и еще и магнитики для холодильника принесут...
зебил,пардон, забыл (или наоборот).