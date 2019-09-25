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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:вертолет (589) Янукович (30539) Луценко Игорь (170)

 Прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Януковича", - Игорь Луценко

Прокуратура позволила снять арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Игорь Луценко.

Он отметил, что 5 сентября прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Яунковича".

Луценко напомнил, что в 2012 году началось строительство вертодрома, который, по сути, был коммерческим объектом - офисно-выставочным центром. В 2014 году Янукович, для которого предназначалась вертолетная площадка на крыше этого центра, сбежал, началось расследование преступления - незаконного строительства.

Только в феврале 2019 эти активы (здание и т.п.) арестовали и передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"С пропуском всех возможных сроков фирма, на которой сейчас висит ипотека, в которой находится здание выставочного центра, подала в суд на это решение. И тройка судов не только милостиво продолжила сроки апелляции, но и удовлетворила требования фирмочки", - написал он.

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Луценко подчеркнул, что ключевую роль сыграла здесь позиция прокуратуры: "В судебном заседании апелляционной инстанции прокурор отметил, что актуальность наложения ареста потеряна".

"Пока медленно двигалось следствие, приближенные к Януковичу предыдущие владельцы продали здание окружению Порошенко.

Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова" - так Ефимов и написал в Facebook.

Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.

P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Прокуратура позволила снять арест с вертолетной площадки Януковича, - Игорь Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150251
 
 
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Все верно!!! Виктор Януковощ триумфально на нее приземлится!!! Вы сделали это вместе Прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Яунковича", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4489
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Здание отжал Порошенко. Статью читал или только заголовок?
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ты идиот?
"Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму"
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одуріння падає з неба одне за другим...знову киданули??????
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Вот на этой вертолётной площадке, в торжественной обстановке, при оркестре, почётном карауле и огромном с стаде ЗеДебилов, приземлится вертолёт с "легитимным" Витей Януковичам, Микилой Азировым и присными.
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Портнов с Богданом будут их с цветочками встречать.
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схоже ЗЕ команда Цензор не читає. "Они не читатели, они писатели".
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ну надо же будет где то хфедоровичу приземляться. не в борисполе же ему благодарить встречающих
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Арест сняли с офисного центра, который засвинарчуковали соевые, а такое впечатление, что с собственности Шапкотыра
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ну так ...зав.гар має приїхати вертольотом
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Уже кто то к липким ручонкам заграбастает. Вертолётная? Да там же офисно, концертно,....и прочее Центр.
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Зробимо их ще раз, да зебилы? И Эстония бесплатные долгосрочные визы отменяет. Первые ласточки. Хуженебудет.
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Все йде по плану! Тепер проФФесор з чистою совістю і "помпою" може повертатись в Україну і приземлятись прямо на свій вертолітний майданчик серед Києва. Хтось ще не вірить що саме так і станеться - при чому в найближчому майбутньому?
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