 Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией и Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории, - Вятрович

Об этом заявил бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович в ответ на вопрос об упреке относительно ухудшения отношений с соседними государствами, в частности Польшей, пишет Громадське, передает Цензор.НЕТ.
"Когда говорят, что ухудшились отношения и начинают с Польши, я думаю, начинать нужно все-таки с России. Тогда станет ясно, что причина одна и та же. Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией или Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории и их неготовность к тому, что украинцы начинают отстаивать свои взгляды", - считает Вятрович.
З *********** народ і сам розбрався, хто є ху, а щодо Польщі, то тільки у Вроцлаві понад 10% мешканців - громадяни України. І це найкраща відповідь вітровичам.
Якщо він висуне свою кандидатуру у 2024-му, я за нього обома руками проголосую!
Но как говориться собаки лают а караван идет
Це претензії мадярів до териториторії сусідніх країн. Пропустила Україна-Русь тисячу років тому назад це плем'я з Уралу, тепер вся Європа має проблему. Гени споріднених з кацапами не єпропезуєш.