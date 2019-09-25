 Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией и Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории, - Вятрович

Об этом заявил бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович в ответ на вопрос об упреке относительно ухудшения отношений с соседними государствами, в частности Польшей, пишет Громадське, передает Цензор.НЕТ.

"Когда говорят, что ухудшились отношения и начинают с Польши, я думаю, начинать нужно все-таки с России. Тогда станет ясно, что причина одна и та же. Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией или Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории и их неготовность к тому, что украинцы начинают отстаивать свои взгляды", - считает Вятрович.

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