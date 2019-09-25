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 Политика Украины
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Все про:история (1630) Вятрович (216)

 Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией и Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории, - Вятрович

Причиной ухудшения отношений со странами-соседями является их желание навязывать свое видение украинской истории.

Об этом заявил бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович в ответ на вопрос об упреке относительно ухудшения отношений с соседними государствами, в частности Польшей, пишет Громадське, передает Цензор.НЕТ.

"Когда говорят, что ухудшились отношения и начинают с Польши, я думаю, начинать нужно все-таки с России. Тогда станет ясно, что причина одна и та же. Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией или Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории и их неготовность к тому, что украинцы начинают отстаивать свои взгляды", - считает Вятрович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3150250
 
   
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Вятрович вредит Украине. Таких нельзя допускать до власти.
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Вата, запалюй пердаки, починайте щось про мародерів на 1,2,3.
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Все хотят оттяпать кусок Украины. Просто Польша смирилась с тем что Реч Посполита канула в лету, да их и самих разделяли. По-этому не рыпаются. А кацапы живут имперским прошлым и хотят возродить совок!!!
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Разделять нации и страны, устраивая конфликты и навязывая свою точку зрения - признак дикости.
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Не думаю что польша смирилась, ждут удобного случая
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То Ви просто польської мови не знаєте. Я от читаю польською і повірте мені там чимало людей, які пишуть те ж саме, що і росіяни. Просто російську усі знають, а польську - майже ніхто
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Бывший глава заявил, дальше можно не читать.
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А хто воно - вітрович? Порожнє місце, пшик.
З *********** народ і сам розбрався, хто є ху, а щодо Польщі, то тільки у Вроцлаві понад 10% мешканців - громадяни України. І це найкраща відповідь вітровичам.
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В"ятрович - майбутній президент!
Якщо він висуне свою кандидатуру у 2024-му, я за нього обома руками проголосую!
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Давай лучше за фарион или тягнипука))))
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Все гораздо прозаичнее, поведение всех выше перечисленных соседей связанно лишь с тем что Украина стала и будет еще сильнее.
Но как говориться собаки лают а караван идет
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Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 3195
Це претензії мадярів до териториторії сусідніх країн. Пропустила Україна-Русь тисячу років тому назад це плем'я з Уралу, тепер вся Європа має проблему. Гени споріднених з кацапами не єпропезуєш.
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а твоя задача была не быковать в тупую, а навязывать свое... но с этой задачей ты справился на -2!
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