 В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов. В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки", - пишет издание.
"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.
Очевидцы случившегося также выложили видео пожара и взрывов.
Сейчас, при президенте Зеленском, остается радоваться редким и случайным новостям типа этой...
Вопрос только - кто из наших посодействовал?...
Так все говорят что она сама подпалила...
Пожар не могут потушить из-за шторма. Мешают волны высотой до 4 метров и ветер со скоростью до 20 м/с, сообщили ТАСС сахалинские синоптики. С плавбазы «Петр Житников» были эвакуированы на ближайший остров Шикотан более 360 человек, на борту остались около 60, чтобы бороться с огнем.
https://echo.msk.ru/news/2507681-echo.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
- Ну, говори, разрешил Король, ты всегда имеешь в запасе пару слов...
- Король, - произнес неизвестный молодой человек, хихикая, - это прямо смешно, участок горит, как свечка...
Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.
- Маня, вы не на работе, - заметил ей Беня Крик, - холоднокровней, Маня.
Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, разбирал смех. Он хихикал, как застенчивая школьница.
- Оне вышли с участка человек сорок, - рассказывал он, двигая челюстями, пошли на облаву, так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось..."
https://news.rambler.ru/ukraine/42887072-ad-vernulsya-v-donetsk/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Армия Украины обстреляла населенный пункт на окраине Донецка из артиллерии, сообщается на официальном сайте оперативного командования Донецкой народной республики. Об этом сообщает Рамблер.