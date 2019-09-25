 В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов. В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки", - пишет издание.
"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.
Очевидцы случившегося также выложили видео пожара и взрывов.
Сейчас, при президенте Зеленском, остается радоваться редким и случайным новостям типа этой...
Вопрос только - кто из наших посодействовал?...
Так все говорят что она сама подпалила...
Пожар не могут потушить из-за шторма. Мешают волны высотой до 4 метров и ветер со скоростью до 20 м/с, сообщили ТАСС сахалинские синоптики. С плавбазы «Петр Житников» были эвакуированы на ближайший остров Шикотан более 360 человек, на борту остались около 60, чтобы бороться с огнем.
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