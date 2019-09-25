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 В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов наемников РФ.

Об этом пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов. В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 4 года по программе "Тебя ждут дома" сдались 383 наемника "ДНР/ЛНР", - СБУ

"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы случившегося также выложили видео пожара и взрывов.

В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 01
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 02
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 03
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3150245
 
   
 Топ комментарии
 
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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хитро . на видео снимают не сам пожар а отражение в окне . это несломных донбасят освободители так запугали . боятся что вычислят по видео В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ - Цензор.НЕТ 7728
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Жаль, маленький склад, даже живущие за 200-300 метров не эвакуируются...но и так тоже хорошо.
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Вот раньше, при президенте Порошенко, ЦЕНЗОР часто баловал меня новостями типа: "украинская ДРГ обезвредила столько-то российских бандитов", "украинские снайперы уничтожили столько-то ихтамнетов", "на украинских минах подорвались столько-то ********** наемников" и т.п.
Сейчас, при президенте Зеленском, остается радоваться редким и случайным новостям типа этой...

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Зато стали регулярными сообщения о раненых и погибших украинских воинах.....................((((((((
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Ток на наших складах не само взрывалось, а лаптеногие помогли...
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То что помогли - очевидно... Что лаптеногие - очевидно.
Вопрос только - кто из наших посодействовал?...
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на території військового складу у Калинівському районі Вінницької області ліквідували пожежу - 11 вересня 2019 року - при великому ЗЕ.
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Это когда у Гонтаревой сарай сгорел?
Так все говорят что она сама подпалила...
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это лоси. у них щас гон, нервные, много курят.
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Добре,коли ранок розпочинається з доббрих новин!
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видео 0-00 а в посте написано что видео есть...ска
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Зато по сруцкі можно піZ...дєть і бєз біндер !
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тю. ну если раньше Зорян со Шкиряком, или взрывоопасная визитка Яроша, то щас то кто?!
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А при порошенко только наши склады горели
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Крупнейший в мире плавучий рыбозавод горит у Южных Курил уже вторые сутки

Пожар не могут потушить из-за шторма. Мешают волны высотой до 4 метров и ветер со скоростью до 20 м/с, сообщили ТАСС сахалинские синоптики. С плавбазы «Петр Житников» были эвакуированы на ближайший остров Шикотан более 360 человек, на борту остались около 60, чтобы бороться с огнем.

https://echo.msk.ru/news/2507681-echo.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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ну естественно для этого времени года:


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На наших складах не само взрывалось, а лаптеногие помогли... Какая в опу разница, при порохе или не при порохе...
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Видимо осовные акционеры из "военторга" с инспекцией должны были приехать, подчинённые сотрудники подсуетились.
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