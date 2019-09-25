 Только полная деоккупация украинских территорий возобновит гражданскую и религиозную свободу наших граждан, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Только полная деоккупация украинских территорий позволит прекратить преследования верующих разных конфессий и возобновит гражданскую и религиозную свободу граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что оккупационная власть в Крыму отнесла к экстремистским организациям Меджлис крымскотатарского народа.

Денисова рассказала о так называемом деле Хизб ут-Тахрир, когда в течение одного дня ФСБ провела 26 обысков, арестовав 24 мусульман - якобы за создание террористической организации. Она заметила, что большинство арестованных крымских татар относятся к общественному правозащитному движению "Крымская солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о деоккупации Крыма: Мы думаем над моделью. Есть несколько форматов и идей

Уполномоченный ВР напомнила, что с начала оккупации по обвинениям в связях с запрещенными мусульманскими группами в Крыму арестованы или осуждены 59 человек. На полуострове системно нарушается свобода слова, постоянно поступают сообщения о похищении людей.

"Десятки человек пропали без вести. 16 сентября в Крыму в лесу было найдено тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который исчез год назад", - рассказала Денисова.

Она также подчеркнула, что на оккупированных территориях изменено законодательство о религиозных организациях, что стало инструментом для террора, в частности против Украинской православной церкви (ПЦУ) и евангельских христианских организаций